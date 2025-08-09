Ft
Ceglédi Zoltán Tisza Magyar Péter kormányváltás

Ceglédi: Magyar Péter nektek nem ígért semmit, és nem is fogtok kapni semmit

2025. augusztus 09. 07:26

„Nincs egy kis kétely a fejedben, hogy lehet, hogy azért érzed magad rosszul, mert egyébként is sz@r vagy?” – vetette fel a politikai elemző.

2025. augusztus 09. 07:26
null

Meglepő videóval jelentkezett Ceglédi Zoltán politikai elemző. Az Öt egyik adásában egyfajta görbe tükröt mutatott a Magyar Péterben vakon reménykedőknek. Mint Ceglédi fogalmazott ugyanis:

Magyar Péter nektek nem ígért semmit, és nem is fogtok kapni semmit.

Én értem, hogy azt várod, hogy majd önmagában a kormányváltás ténye az olyan nagy fölszabadulás lesz és biztos, hogy aznap este tök jól érzed magad. De figyelj: nem te leszel a köztévé elnöke. Nem te leszel az egyetemi rektor. Nem te leszel a miniszterelnöki hivatalban se a minisztériumot vezető miniszter és nem a te intézeted fogja oda írni a papírokat. Nem nálad fog hirdetni a Szerencsejáték Zrt., meg az MVM. Nem nálad fogja csinálni” – szögezte le.

A Tisza frakció pénzéből, a Tisza pártalapítvány pénzéből nem fogsz kapni semmit”

– húzta alá.

Hiányzó remekművek helyett kifogás?

„Amikor arra vársz, hogy a fölszabadító piac. És hogy eddig te el voltál nyomva mint ellenzéki alkotó, művész vagy újságíró, de majd ottan jó lesz...

Nincs egy kis kétely a fejedben, hogy lehet, hogy azért érzed magad rosszul, mert egyébként is sz@r vagy? Hm?”

– tette hozzá.

„Nem lehet, hogy azzal fogsz szembesülni mint azok az ellenzékiségből élő szereplők bármely kurzus alatt akik, amikor lehetett alkotni, azok kihúzogatták a fiókokat és nem voltak benne remekművek? Nem lehet, hogy az ellenzékiséged eddig csak kifogás volt?” – vetette fel a politikai elemző.

Ceglédi Zoltán gondolatmenetét itt nézheti vissza.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Sróf
2025. augusztus 09. 08:20
Ceglédi kurvára nem érti a tiszás tanácsköztársasági csőcseléket. Ezek magasról szarnak mindenre, nem jobb életet akarnak maguknak, hanem lincselni, bebörtönözni, megkínozni, vagyont elkobozni. Mindenük megvan, ez az egyetlen, ami hiányzik az életükből a boldogsághoz.
2025. augusztus 09. 08:20 Szerkesztve
Aki talpraesetten életképes, a sültgalambra várás helyett képes önállóan boldogulni, az bármilyen kormányzás alatt is képes fenntartani magát. Persze a balfasz kormányzások az ilyeneket is törvényszerűen le szokták valamennyire nivellálni. Az életképtelen proliknak meg pont nem a tiszafostost ajánlom, mert őket még inkább sújtanák az adóemelések, meg a jóléti intézkedéseket eltörlő megszorításai.
Perczel Éva
2025. augusztus 09. 08:07
Ceglédi nem olvasta, és nem is hallotta, hogy Végevankicsi már mindent megígért, és mindennek az ellenkezőjét is?
2025. augusztus 09. 08:05 Szerkesztve
Hogy a tiszafostos nem igér semmit? Pedig teljesen világosak a szándékai, amik megegyeznek az őt pórázon tartó gazdái, Ursula, Weber követelményeivel. Viszont élhetnének már most is az szerint a balfaszok, önszántukból is. Mondjanak le a jövedelmük harmadáról (adóemelés). Szorozzák meg a rezsijüket 5x (rezsicsökk eltörlése). Mondjanak le a családsegítésekről, az adókedvezményekrőll (jóléti intézkedések eltörlése) és ne vegenek fel kedvezménye hitelt se, mert azt is köpködik ezerrel. Az így felszabadultakat adományozzák el. Akinek van termőföldje, hintse be sóval (ahogy Raskó kifejtette, az lenne a jó, ha tízezrével mennének tönkre a magyar gazdák) Adják be a gyerekeiket buzik pedofil szeánszaiba és megindulhatnak az ukrán lövészárokba. Hogy a migriözönt is átérezhessék, azt viszont csak a tiszafostos győzelme garantálhatná. Ezek a tiszafostos kínálata, amit ő és a "szakértői" a saját szájukkal apránként el is mondogatnak és ami szerint a tiszafostos képviselői az EP-ben szavazgatnak.
