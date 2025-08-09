Ceglédi: Magyar Péter nektek nem ígért semmit, és nem is fogtok kapni semmit

A Kutyapártnak befellegzett, Magyar Péter cimborái végzik el a piszkos munkát
Kiadták az ukázt: mindenkinek vesznie kell.
„Nincs egy kis kétely a fejedben, hogy lehet, hogy azért érzed magad rosszul, mert egyébként is sz@r vagy?” – vetette fel a politikai elemző.
Meglepő videóval jelentkezett Ceglédi Zoltán politikai elemző. Az Öt egyik adásában egyfajta görbe tükröt mutatott a Magyar Péterben vakon reménykedőknek. Mint Ceglédi fogalmazott ugyanis:
Magyar Péter nektek nem ígért semmit, és nem is fogtok kapni semmit.
Én értem, hogy azt várod, hogy majd önmagában a kormányváltás ténye az olyan nagy fölszabadulás lesz és biztos, hogy aznap este tök jól érzed magad. De figyelj: nem te leszel a köztévé elnöke. Nem te leszel az egyetemi rektor. Nem te leszel a miniszterelnöki hivatalban se a minisztériumot vezető miniszter és nem a te intézeted fogja oda írni a papírokat. Nem nálad fog hirdetni a Szerencsejáték Zrt., meg az MVM. Nem nálad fogja csinálni” – szögezte le.
A Tisza frakció pénzéből, a Tisza pártalapítvány pénzéből nem fogsz kapni semmit”
– húzta alá.
„Amikor arra vársz, hogy a fölszabadító piac. És hogy eddig te el voltál nyomva mint ellenzéki alkotó, művész vagy újságíró, de majd ottan jó lesz...
Nincs egy kis kétely a fejedben, hogy lehet, hogy azért érzed magad rosszul, mert egyébként is sz@r vagy? Hm?”
– tette hozzá.
„Nem lehet, hogy azzal fogsz szembesülni mint azok az ellenzékiségből élő szereplők bármely kurzus alatt akik, amikor lehetett alkotni, azok kihúzogatták a fiókokat és nem voltak benne remekművek? Nem lehet, hogy az ellenzékiséged eddig csak kifogás volt?” – vetette fel a politikai elemző.
