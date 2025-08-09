Ceglédi: Magyar Péter nektek nem ígért semmit, és nem is fogtok kapni semmit

Meglepő videóval jelentkezett Ceglédi Zoltán politikai elemző. Az Öt egyik adásában egyfajta görbe tükröt mutatott a Magyar Péterben vakon reménykedőknek. Mint Ceglédi fogalmazott ugyanis:

Magyar Péter nektek nem ígért semmit, és nem is fogtok kapni semmit.

Én értem, hogy azt várod, hogy majd önmagában a kormányváltás ténye az olyan nagy fölszabadulás lesz és biztos, hogy aznap este tök jól érzed magad. De figyelj: nem te leszel a köztévé elnöke. Nem te leszel az egyetemi rektor. Nem te leszel a miniszterelnöki hivatalban se a minisztériumot vezető miniszter és nem a te intézeted fogja oda írni a papírokat. Nem nálad fog hirdetni a Szerencsejáték Zrt., meg az MVM. Nem nálad fogja csinálni” – szögezte le.

A Tisza frakció pénzéből, a Tisza pártalapítvány pénzéből nem fogsz kapni semmit”

– húzta alá.

Hiányzó remekművek helyett kifogás?

„Amikor arra vársz, hogy a fölszabadító piac. És hogy eddig te el voltál nyomva mint ellenzéki alkotó, művész vagy újságíró, de majd ottan jó lesz...

Nincs egy kis kétely a fejedben, hogy lehet, hogy azért érzed magad rosszul, mert egyébként is sz@r vagy? Hm?”

– tette hozzá.

„Nem lehet, hogy azzal fogsz szembesülni mint azok az ellenzékiségből élő szereplők bármely kurzus alatt akik, amikor lehetett alkotni, azok kihúzogatták a fiókokat és nem voltak benne remekművek? Nem lehet, hogy az ellenzékiséged eddig csak kifogás volt?” – vetette fel a politikai elemző.

Ceglédi Zoltán gondolatmenetét itt nézheti vissza.

