Megtörtént a történelmi bejelentés: meglepő helyen fog találkozni Trump és Putyin, kevesebb mint egy hét múlva

Már Trump is Ukrajna feldarabolásáról beszél: küszöbön a Trump–Putyin-megállapodás
Könnyen lehet, hogy az orosz elnöknek mégsem kell lemondania az elfoglalt területekről.
Donald Trump bejelentette a találkozó helyét és időpontját – egyik sem az, amire sokan számítottak.
Donald Trump magyar idő szerint szombat éjjel a Truth közösségi oldalán jelentette be, hogy Alaszkában ül tárgyalóasztalhoz Vlagyimir Putyinnal. Mint írta, „a nagy érdeklődéssel várt találkozó köztem, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin között
jövő pénteken, 2025. augusztus 15-én kerül megrendezésre az Egyesült Államok nagy államában, Alaszkában.”
A két vezető 2019 óta először fog személyesen találkozni. A bejelentésre azt követően kerül sor, hogy pénteken lejárt az a határidő, amelyet Putyinnak adtak az ukrajnai tűzszünet elfogadására – bejelentés azonban az orosz féltől nem érkezett. Trump korábban úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás „bizonyos területek cseréjét” tartalmazná, „mindkét fél javára”, és kijelentette: a megállapodás „nagyon közel van”.
Ezt is ajánljuk a témában
Könnyen lehet, hogy az orosz elnöknek mégsem kell lemondania az elfoglalt területekről.
A helyszín kapcsán érdemes megemlíteni: az Amerikai Egyesült Államok 1867-ben 7,2 millió amerikai dollárért megvásárolta Alaszkát az Orosz Birodalomtól.
Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP