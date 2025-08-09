Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Alaszkai-félsziget tárgyalás Donald Trump Vlagyimir Putyin

Megtörtént a történelmi bejelentés: meglepő helyen fog találkozni Trump és Putyin, kevesebb mint egy hét múlva

2025. augusztus 09. 00:30

Donald Trump bejelentette a találkozó helyét és időpontját – egyik sem az, amire sokan számítottak.

2025. augusztus 09. 00:30
null

Donald Trump magyar idő szerint szombat éjjel a Truth közösségi oldalán jelentette be, hogy Alaszkában ül tárgyalóasztalhoz Vlagyimir Putyinnal. Mint írta, „a nagy érdeklődéssel várt találkozó köztem, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin között 

jövő pénteken, 2025. augusztus 15-én kerül megrendezésre az Egyesült Államok nagy államában, Alaszkában.”

A két vezető 2019 óta először fog személyesen találkozni. A bejelentésre azt követően kerül sor, hogy pénteken lejárt az a határidő, amelyet Putyinnak adtak az ukrajnai tűzszünet elfogadására – bejelentés azonban az orosz féltől nem érkezett. Trump korábban úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás „bizonyos területek cseréjét” tartalmazná, „mindkét fél javára”, és kijelentette: a megállapodás „nagyon közel van”.

Ezt is ajánljuk a témában

A helyszín kapcsán érdemes megemlíteni: az Amerikai Egyesült Államok 1867-ben 7,2 millió amerikai dollárért megvásárolta Alaszkát az Orosz Birodalomtól.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2025. augusztus 09. 00:35
Miért éppen Alaszka?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!