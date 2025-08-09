Megtörtént a történelmi bejelentés: meglepő helyen fog találkozni Trump és Putyin, kevesebb mint egy hét múlva

Donald Trump magyar idő szerint szombat éjjel a Truth közösségi oldalán jelentette be, hogy Alaszkában ül tárgyalóasztalhoz Vlagyimir Putyinnal. Mint írta, „a nagy érdeklődéssel várt találkozó köztem, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin között

jövő pénteken, 2025. augusztus 15-én kerül megrendezésre az Egyesült Államok nagy államában, Alaszkában.”

A két vezető 2019 óta először fog személyesen találkozni. A bejelentésre azt követően kerül sor, hogy pénteken lejárt az a határidő, amelyet Putyinnak adtak az ukrajnai tűzszünet elfogadására – bejelentés azonban az orosz féltől nem érkezett. Trump korábban úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás „bizonyos területek cseréjét” tartalmazná, „mindkét fél javára”, és kijelentette: a megállapodás „nagyon közel van”.