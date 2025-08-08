Ft
Már Trump is Ukrajna feldarabolásáról beszél: küszöbön a Trump–Putyin-megállapodás

2025. augusztus 08. 23:09

Könnyen lehet, hogy az orosz elnöknek mégsem kell lemondania az elfoglalt területekről.

2025. augusztus 08. 23:09
null

Donald Trump amerikai elnök nagy lépést tett az orosz-ukrán háború lezárása felé – állítja a SkyNews tudósítója.

Igaz ugyan, hogy korábban már Oroszország elküldte a Fehér Házba a tűzszünet elfogadásáért cserébe támasztott követeléseit, de Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezidáig egyértelműen visszautasította az orosz követeléseket. A lehetséges megállapodás kapcsán viszont most már az amerikai elnök is elkezdett beszélni területi kérdésekről,

legalábbis arról, hogy „bizonyos értelemben feldarabolhatják” Ukrajnát.

Ez pedig azt jelentheti, hogy könnyen megtarthatja Oroszország az eddig megszállt ukrajnai területeket.

herden100
2025. augusztus 09. 00:35
Gyertek utánna hozzánk ünnepelni. 🇭🇺 m.youtube.com/watch?v=NerzE7kWNgU&pp=ygURU3plbnQgaXN0dsOhbiBuYXA%3D
canadian-deplorable
2025. augusztus 09. 00:28
Oroszország eddig a Donbász tán felét foglalta el. Putyin szeretné az egészet, Trump mielőbb békét akar, Zelensky meg vissza akar kapni mindent, amit az oroszok eddig elfoglaltak. Remélem Zselét nem engedik be a tárgyalásra.
Palmoilfree
2025. augusztus 08. 23:48 Szerkesztve
Vége lesz a háborúnak, újra nyomják már USA-ban a covidot.
llnnhegyi
2025. augusztus 08. 23:46
Sohasem volt olyan Putyin javaslat,hogy elengedné az oroszok lakta megyéket, Krímet! Sőt! Szumi-Odessza határvonal! Nix NATO!
