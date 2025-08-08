Már Trump is Ukrajna feldarabolásáról beszél: küszöbön a Trump–Putyin-megállapodás

Egy helyre mutatnak a jelek: mégis Budapesten találkozhat Trump és Putyin
Már az amerikaiak is elkezdtek foglalkozni az ötlettel.
Könnyen lehet, hogy az orosz elnöknek mégsem kell lemondania az elfoglalt területekről.
Donald Trump amerikai elnök nagy lépést tett az orosz-ukrán háború lezárása felé – állítja a SkyNews tudósítója.
Igaz ugyan, hogy korábban már Oroszország elküldte a Fehér Házba a tűzszünet elfogadásáért cserébe támasztott követeléseit, de Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezidáig egyértelműen visszautasította az orosz követeléseket. A lehetséges megállapodás kapcsán viszont most már az amerikai elnök is elkezdett beszélni területi kérdésekről,
legalábbis arról, hogy „bizonyos értelemben feldarabolhatják” Ukrajnát.
Ez pedig azt jelentheti, hogy könnyen megtarthatja Oroszország az eddig megszállt ukrajnai területeket.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP
