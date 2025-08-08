Már Trump is Ukrajna feldarabolásáról beszél: küszöbön a Trump–Putyin-megállapodás

Donald Trump amerikai elnök nagy lépést tett az orosz-ukrán háború lezárása felé – állítja a SkyNews tudósítója.

Igaz ugyan, hogy korábban már Oroszország elküldte a Fehér Házba a tűzszünet elfogadásáért cserébe támasztott követeléseit, de Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezidáig egyértelműen visszautasította az orosz követeléseket. A lehetséges megállapodás kapcsán viszont most már az amerikai elnök is elkezdett beszélni területi kérdésekről,

Ez pedig azt jelentheti, hogy könnyen megtarthatja Oroszország az eddig megszállt ukrajnai területeket.