Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Olaszország Orbán Viktor Egyesült Államok

Egy helyre mutatnak a jelek: mégis Budapesten találkozhat Trump és Putyin

2025. augusztus 08. 22:17

Már az amerikaiak is elkezdtek foglalkozni az ötlettel.

2025. augusztus 08. 22:17
Trump és Putyin.

Ahogy arról a Mandiner beszámolt korábban, a Lenta úgy tudja, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közötti találkozót Szaúd-Arábiában, Törökországban vagy Magyarországon tarthatják, mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsa szűkíti a lehetséges helyszíneket.

Az orosz lap szerint

Magyarország neve kiemelten szerepel, mivel Orbán Viktor miniszterelnök szoros kapcsolatot ápol mind Putyinnal, mind Trumppal,

és korábban jelezte, hogy országa kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

Az amerikaiak részéről a Trump–Putyin-csúcstalálkozó helyszíneként Magyarország, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek neve is felmerült, mutatott rá a The Guardian. Olaszországot viszont a jelek szerint mellőzni fogják a felek, mivel az oroszok egyértelművé tették, hogy az országot nem tartják ideális helyszínnek, hiszen meglátásuk szerint Olaszország túlzottan Ukrajna mellett áll.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Nyitókép: Kremlin Press Office / Handout / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
buckafej-2
2025. augusztus 08. 23:10
Hát, ha semmire se jutnának, akkor is jó lenne. Tuti a fél ballibsi hordát megütné a guta. :)
Válasz erre
0
0
Boruss Demeter
2025. augusztus 08. 22:50
Hát, ha ez bekövetkezik, megnövekszik majd a brüsszeli kórházak forgalma. Átvezényelt mentők hordják majd három műszakban a stroke-központokba a ballibsiket.
Válasz erre
3
0
erlich-2
2025. augusztus 08. 22:48
Közben azért egy picit el lesz szigetelődve:)
Válasz erre
4
0
herden100
•••
2025. augusztus 08. 22:23 Szerkesztve
És persze a Pekingi tali után, lehet a közeli keleten is találkozni a Közélkeleti ügyeken dolgozni. Ketten, többen... Gond van: m.youtube.com/watch?v=Qrm6sMUCUlc&pp=QAFIAQ%3D%3D RUDOLF STEINER RÁMUTATOTT, HOGY AZ IPARI FORRADALOM KORAI IS VOLT ÉS NAGY FEJLŐDÉST IS HOZOTT. pl: A pestis megszűnését. ( Kéri László! STOP!) A TUDOMÁNYOS FEJLŐDÉS AHRIMÁN INSPIRÁCIÓJA. Így: A KÉS FELTALÁLÁSA IS. TÖBBET ÖLT MINT AZ ATOMBOMBA. DE MILLIÁRDOK HASZNÁLJÁK, KENYÉR KENÉSRE... A TUDOMÁNYOS GONDOLKODÁS, OLYAN "KÉS", AMELYIK RENDKÍVŰL KOMPLEX DILEMMA RENDSZEREKET VET FEL. CSAK EGYÜTT TANULHATJUK MEG HASZNÁLNI. Morális intuicióval áthatott, tág horizontú együttműködéssel. TALÁN EZÉRT INKARNÁLÓDOTT MOST AHRIMÁN MERT NAGYON NEHEZEN LÁTUNK. (Az antropozófusok szerint. {Hitler úgy üldözte őket mint a zsidókat.}) LÁTNI, TANULUNK... A VILÁG ERŐFORRÁSAI VALÓJÁBAN KÖZÖSEK. Hogyan osszuk el igazságosabban? 🕊️ vm.tiktok.com/ZNdxpatG5/ MI MAGyarok is mértéktartást tanultunk: 1945-90.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!