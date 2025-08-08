Egy helyre mutatnak a jelek: mégis Budapesten találkozhat Trump és Putyin

Elképesztő pletyka röppent fel: könnyen lehet, hogy Budapesten találkozik egymással Trump és Putyin
Óriási siker lenne, ha Magyarországon érnének el eredményt.
Már az amerikaiak is elkezdtek foglalkozni az ötlettel.
Ahogy arról a Mandiner beszámolt korábban, a Lenta úgy tudja, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közötti találkozót Szaúd-Arábiában, Törökországban vagy Magyarországon tarthatják, mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsa szűkíti a lehetséges helyszíneket.
Az orosz lap szerint
Magyarország neve kiemelten szerepel, mivel Orbán Viktor miniszterelnök szoros kapcsolatot ápol mind Putyinnal, mind Trumppal,
és korábban jelezte, hogy országa kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.
Az amerikaiak részéről a Trump–Putyin-csúcstalálkozó helyszíneként Magyarország, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek neve is felmerült, mutatott rá a The Guardian. Olaszországot viszont a jelek szerint mellőzni fogják a felek, mivel az oroszok egyértelművé tették, hogy az országot nem tartják ideális helyszínnek, hiszen meglátásuk szerint „Olaszország túlzottan Ukrajna mellett áll”.
Könnyen lehet, hogy az orosz elnöknek mégsem kell lemondania az elfoglalt területekről.
Rögtön elrendelte az Alpha riasztást a NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja.
Az ukrán elnök szerint ebben a kérdésben Ukrajna és szövetségesei is egyetértenek.