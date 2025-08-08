Egy helyre mutatnak a jelek: mégis Budapesten találkozhat Trump és Putyin

Ahogy arról a Mandiner beszámolt korábban, a Lenta úgy tudja, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közötti találkozót Szaúd-Arábiában, Törökországban vagy Magyarországon tarthatják, mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsa szűkíti a lehetséges helyszíneket.

Az orosz lap szerint

Magyarország neve kiemelten szerepel, mivel Orbán Viktor miniszterelnök szoros kapcsolatot ápol mind Putyinnal, mind Trumppal,

és korábban jelezte, hogy országa kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

Az amerikaiak részéről a Trump–Putyin-csúcstalálkozó helyszíneként Magyarország, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek neve is felmerült, mutatott rá a The Guardian. Olaszországot viszont a jelek szerint mellőzni fogják a felek, mivel az oroszok egyértelművé tették, hogy az országot nem tartják ideális helyszínnek, hiszen meglátásuk szerint „Olaszország túlzottan Ukrajna mellett áll”.