Magyarországról suttognak az oroszok – megszólalt Putyin legfontosabb tanácsadója

Elképesztő pletyka röppent fel: könnyen lehet, hogy Budapesten találkozik egymással Trump és Putyin
Óriási siker lenne, ha Magyarországon érnének el eredményt.
Még Oroszországban is a három legvalószínűbb helyszín egyikeként írnak Magyarországról, ahol létrejöhet Vlagyimir Putyin és Donald Trump csúcstalálkozója.
A Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közötti találkozót Szaúd-Arábiában, Törökországban vagy Magyarországon tarthatják, mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsa szűkíti a lehetséges helyszíneket – írja a Lenta.
Az orosz lap szerint
Magyarország neve kiemelten szerepel, mivel Orbán Viktor miniszterelnök szoros kapcsolatot ápol mind Putyinnal, mind Trumppal, és korábban jelezte, hogy országa kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.
Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója szerint a találkozó időpontja és helyszíne már egyeztetve van.
Ezt is ajánljuk a témában
Óriási siker lenne, ha Magyarországon érnének el eredményt.
Nyitókép: AFP/Gavriil Grigorov
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.