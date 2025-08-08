Magyarországról suttognak az oroszok – megszólalt Putyin legfontosabb tanácsadója

A Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közötti találkozót Szaúd-Arábiában, Törökországban vagy Magyarországon tarthatják, mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsa szűkíti a lehetséges helyszíneket – írja a Lenta.

Az orosz lap szerint

Magyarország neve kiemelten szerepel, mivel Orbán Viktor miniszterelnök szoros kapcsolatot ápol mind Putyinnal, mind Trumppal, és korábban jelezte, hogy országa kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója szerint a találkozó időpontja és helyszíne már egyeztetve van.