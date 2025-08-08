Ft
08. 08.
péntek
Magyarország orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin Nemzetközi Büntetőbíróság Orbán Viktor

Magyarországról suttognak az oroszok – megszólalt Putyin legfontosabb tanácsadója

2025. augusztus 08. 09:03

Még Oroszországban is a három legvalószínűbb helyszín egyikeként írnak Magyarországról, ahol létrejöhet Vlagyimir Putyin és Donald Trump csúcstalálkozója.

2025. augusztus 08. 09:03
null

A Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közötti találkozót Szaúd-Arábiában, Törökországban vagy Magyarországon tarthatják, mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsa szűkíti a lehetséges helyszíneket – írja a Lenta.

Az orosz lap szerint

Magyarország neve kiemelten szerepel, mivel Orbán Viktor miniszterelnök szoros kapcsolatot ápol mind Putyinnal, mind Trumppal, és korábban jelezte, hogy országa kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója szerint a találkozó időpontja és helyszíne már egyeztetve van. 

Nyitókép: AFP/Gavriil Grigorov

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
UgyeletesFoApolo
2025. augusztus 08. 09:38
Ne már, de komolyan. Szaúd-Arábia és viszontlátásra. Lépjünk már túl azon, hogy hol!
auditorium
2025. augusztus 08. 09:37
Mo-ról hallgat a nyugati pc média. Abu Dhabi valószinűbb, mint politikai fővárosa az Egy. Arab Emirségnek. Mo. azért mégiscsak EU-tagország, ami kényelmetlen lenne Pu-nak, de egyben Mo-nak is.
B_kanya
2025. augusztus 08. 09:35
zsuzsa-963 2025. augusztus 08. 09:23 "Hogyne 2 miilió ember normális életét felforgatni, " Nem laktok 2 millióan "Júdapesten", ahogy a szivárványkoalátok tagja mondta, még kevesebb embert érint három napra a lezárás,de legfőképp: Budapest NEM a normalitás.
csapláros
2025. augusztus 08. 09:34
..."Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója szerint a találkozó időpontja és helyszíne már egyeztetve van. "... Vagyis, nincs itt kérem semmi látnivaló, lehet tovább menni. Amúgy miért is ne lehetne a találkozót a 3 helyszínen kívül Moszkvában vagy akár az USÁ-ban is megrendezni (!?). És még egy beszédes dolog, hogy nemcsak a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az Uniónak de az ENSZ-nek is annyi, meg egy Bambi. Ez utóbbit is föl lehetne oszlatni, mert akár a nemzetközi konfliktusokat, akár a Covid járványt, de leginkább a harmadik világ problémáit tekintve (migráció megelőzése valamint a kezelése), mintha nem is lenne.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!