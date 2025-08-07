Elképesztő pletyka röppent fel: könnyen lehet, hogy Budapesten találkozik egymással Trump és Putyin

Trump bejelentette, hamarosan személyesen akar találkozni Putyinnal: végre pont kerülhet az ukrajnai háború végére
A Fox News szerint erre a találkozóra már a jövő héten sor kerülhet.
Óriási siker lenne, ha Magyarországon érnének el eredményt.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin az Egyesült Arab Emírségeket nevezte meg az egyik lehetséges helyszínként, ahol találkozhat az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal.
Sok barátunk van, akik készek segíteni egy ilyen esemény megszervezésében.
Az egyik ilyen barát az Emírségek elnöke, akinek az országa egy teljesen megfelelő helyszín lenne”
– nyilatkozta az orosz kormányfő.
A The Guardian már arról számolt be, hogy a legvalószínűbb találkozóhely Szaúd-Arábia lehet. Viszont arra is felhívták a figyelmet, hogy
a csúcstalálkozó akár Magyarországon is megrendezhető,
tekintettel Budapest szoros kapcsolataira Washingtonnal és Moszkvával, valamint az ország azon tervére, hogy kilép az Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ez mind kedvezhet annak, hogy esetlegesen Magyarországon születhessen meg az ukrajnai béke, vagy legalábbis tűzszünet, azonban reálisan nézve ennek az esélye igen csekély – összegzett a hír kapcsán a Világgazdaság.
Gyorsan lehűtötte a kedélyeket Karol Nawrocki.
Irina Verescsuk hivatalvezető-helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte hiú ábránd a háború gyors befejezésében bízni.
Nem áll le a lélektani hadviseléssel az ukrán elnök.