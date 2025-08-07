Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Magyarország béke tűzszünet Oroszország Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Elképesztő pletyka röppent fel: könnyen lehet, hogy Budapesten találkozik egymással Trump és Putyin

2025. augusztus 07. 19:21

Óriási siker lenne, ha Magyarországon érnének el eredményt.

2025. augusztus 07. 19:21
Trump és Putyin.

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin az Egyesült Arab Emírségeket nevezte meg az egyik lehetséges helyszínként, ahol találkozhat az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal.

Sok barátunk van, akik készek segíteni egy ilyen esemény megszervezésében.

Az egyik ilyen barát az Emírségek elnöke, akinek az országa egy teljesen megfelelő helyszín lenne”

– nyilatkozta az orosz kormányfő.

Még Magyarország is felmerült

A The Guardian már arról számolt be, hogy a legvalószínűbb találkozóhely Szaúd-Arábia lehet. Viszont arra is felhívták a figyelmet, hogy

a csúcstalálkozó akár Magyarországon is megrendezhető,

tekintettel Budapest szoros kapcsolataira Washingtonnal és Moszkvával, valamint az ország azon tervére, hogy kilép az Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ez mind kedvezhet annak, hogy esetlegesen Magyarországon születhessen meg az ukrajnai béke, vagy legalábbis tűzszünet, azonban reálisan nézve ennek az esélye igen csekély – összegzett a hír kapcsán a Világgazdaság.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Nyitókép: Kremlin Press Office / Handout / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
optimista-2
2025. augusztus 07. 21:11
Ez olyan hír, mint Erdő Péter bíboros lesz ?
Válasz erre
0
0
UgyeletesFoApolo
2025. augusztus 07. 21:08
Ezt nagyon kár terjeszteni. Engem speciel kurvára nem érdekel, hogy hol, csak legyen mar vége!
Válasz erre
0
0
Zsolt75
•••
2025. augusztus 07. 20:51 Szerkesztve
Ezt nem láttuk röppenni. Amúgy nagy békefegyvertény (:)) lenne...
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. augusztus 07. 20:41
Budapest találkozó... Orbán lószart nem jelent a konfliktusban, ez a realitás.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!