Putyin bemondta a helyszínt: itt találkozna Trumppal!

Oroszország vezetője, Vlagyimir Putyin az Egyesült Arab Emírségeket nevezte meg az egyik lehetséges helyszínként, ahol találkozhat az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal – írja az orosz Interfax.

Sok barátunk van, akik készek segíteni egy ilyen esemény megszervezésében. Az egyik ilyen barát az Emírségek elnöke, akinek az országa egy teljesen megfelelő helyszín lenne”

– nyilatkozta az orosz kormányfő.

Ahogy arról már beszámoltunk, a találkozót az Amerikai Egyesült Államok, és annak különmegbízottja Steve Witkoff kezdeményezte és már a napokban sor kerülhet rá.