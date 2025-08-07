Putyin bemondta a helyszínt: itt találkozna Trumppal!

Megállapodtak! Jön a Trump–Putyin-találkozó – már a helyszín is megvan
A Kreml megerősítette hírt.
Pár nap múlva találkozik a két csúcsvezető.
Oroszország vezetője, Vlagyimir Putyin az Egyesült Arab Emírségeket nevezte meg az egyik lehetséges helyszínként, ahol találkozhat az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal – írja az orosz Interfax.
Sok barátunk van, akik készek segíteni egy ilyen esemény megszervezésében. Az egyik ilyen barát az Emírségek elnöke, akinek az országa egy teljesen megfelelő helyszín lenne”
– nyilatkozta az orosz kormányfő.
Ahogy arról már beszámoltunk, a találkozót az Amerikai Egyesült Államok, és annak különmegbízottja Steve Witkoff kezdeményezte és már a napokban sor kerülhet rá.
