Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Donald Trumppal helyszínek Steve Witkoff Oroszország Egyesült Arab Emírség Vlagyimir Putyin találkozó Egyesült Államok

Putyin bemondta a helyszínt: itt találkozna Trumppal!

2025. augusztus 07. 15:07

Pár nap múlva találkozik a két csúcsvezető.

2025. augusztus 07. 15:07
null

Oroszország vezetője, Vlagyimir Putyin az Egyesült Arab Emírségeket nevezte meg az egyik lehetséges helyszínként, ahol találkozhat az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal – írja az orosz Interfax.

Sok barátunk van, akik készek segíteni egy ilyen esemény megszervezésében. Az egyik ilyen barát az Emírségek elnöke, akinek az országa egy teljesen megfelelő helyszín lenne”

– nyilatkozta az orosz kormányfő.

Ahogy arról már beszámoltunk, a találkozót az Amerikai Egyesült Államok, és annak különmegbízottja Steve Witkoff kezdeményezte és már a napokban sor kerülhet rá.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

***

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fejberugottviktorcsaknemelegge
•••
2025. augusztus 07. 16:38 Szerkesztve
Meliyk kretén fideszvéglény nem tudta,hogy az arab emírségekben lesz a találkozó.?NA?LOL Balfaszok ezt még az androméda galaxis lakói is tudták.BRUHAHA
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. augusztus 07. 16:30
Melyik okos tiszás írta azt, hogy hiába ütyködött Orbán, a találkozó akkor is Romániában vagy Lengyelországban lesz? Na?😊
Válasz erre
0
0
herden100
•••
2025. augusztus 07. 16:03 Szerkesztve
KELET EURÓPA HATÁRAIT RENDEZNI KELL ÚGY HOGY MINDANNYIAN GYÓGYULJUNK. TARTÓS FEJLŐDÉS TÖBB SZÁZ ÉVEN ÁT. MAJD JÖHET SCHENGEN ÉS ÁTFOGÓ GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS SOK EGYMÁSRAUTALTSÁGGAL. mandiner.hu/kulfold/2025/08/roman-tortenesz-a-roman-allamnak-bocsanatot-kell-kernie-a-romanositasert A KÖZEL KELET KÜLÖN KEZELENDŐ.
Válasz erre
0
0
fatolvaj
•••
2025. augusztus 07. 15:58 Szerkesztve
kretén magazin(a) Poftiți!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!