Megállapodtak! Jön a Trump–Putyin-találkozó – már a helyszín is megvan

Tizenkilencre lapot húzott Trump – rendkívül eredményes volt a tárgyalás Putyinnal, Zelenszkij máris kongatja a vészharangot
Nagy előrelépésről tájékoztatott az amerikai elnök.
A Kreml megerősítette hírt.
Megerősítette a Kreml, amiről szerda este beszámoltunk: Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodtak egy személyes találkozóban, amelyre a következő napokban kerülhet sor – adta hírül a Sky News.
A találkozó helyszínét már kijelölték,
a részleteken jelenleg is dolgoznak, és a pontos információkat később hozzák nyilvánosságra.
A megbeszélést az amerikai fél kezdeményezte, miután az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff szerdán Moszkvában tárgyalt Putyinnal, ahol felvetette egy háromoldalú megbeszélés lehetőségét is, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bevonásával. Moszkva ezt egyelőre nem kommentálta.
