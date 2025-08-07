Megállapodtak! Jön a Trump–Putyin-találkozó – már a helyszín is megvan

Megerősítette a Kreml, amiről szerda este beszámoltunk: Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodtak egy személyes találkozóban, amelyre a következő napokban kerülhet sor – adta hírül a Sky News.

A találkozó helyszínét már kijelölték,

a részleteken jelenleg is dolgoznak, és a pontos információkat később hozzák nyilvánosságra.

A megbeszélést az amerikai fél kezdeményezte, miután az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff szerdán Moszkvában tárgyalt Putyinnal, ahol felvetette egy háromoldalú megbeszélés lehetőségét is, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bevonásával. Moszkva ezt egyelőre nem kommentálta.