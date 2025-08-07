Ft
Steve Witkoff Donald Trump Vlagyimir Putyin

Megállapodtak! Jön a Trump–Putyin-találkozó – már a helyszín is megvan

2025. augusztus 07. 10:25

A Kreml megerősítette hírt.

2025. augusztus 07. 10:25
null

Megerősítette a Kreml, amiről szerda este beszámoltunk: Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodtak egy személyes találkozóban, amelyre a következő napokban kerülhet sor – adta hírül a Sky News

A találkozó helyszínét már kijelölték,

a részleteken jelenleg is dolgoznak, és a pontos információkat később hozzák nyilvánosságra. 

A megbeszélést az amerikai fél kezdeményezte, miután az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff szerdán Moszkvában tárgyalt Putyinnal, ahol felvetette egy háromoldalú megbeszélés lehetőségét is, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bevonásával. Moszkva ezt egyelőre nem kommentálta.

fejberugottviktorcsaknemelegge
•••
2025. augusztus 07. 11:17 Szerkesztve
"sajtszagufidkanyok 2025. augusztus 07. 11:11 Habar sokat szopkodta Orban mind2-t tobbszor ajanlkozott, hogy majd o kozvetit, meg helyszint ad, ugy tunik ismet leszarjak A helyzin Romania, vagy Lengyelorszag"" Ne bassz, akkor most szopik viktor, mint Ray a forgatáson?Csenge.
Válasz erre
0
0
Arisztokrata
2025. augusztus 07. 11:13
Reménykedjünk, hogy véget vetnek az öldöklésnek, hogy nagy kiegyezés következik!
Válasz erre
1
0
sajtszagufidkanyok
2025. augusztus 07. 11:11
Habar sokat szopkodta Orban mind2-t tobbszor ajanlkozott, hogy majd o kozvetit, meg helyszint ad, ugy tunik ismet leszarjak A helyzin Romania, vagy Lengyelorszag
Válasz erre
0
4
kadhafi
2025. augusztus 07. 11:06
Tasi János 2025. augusztus 07. 10:54 Ez a döntés stabilizálja Trump pozícióját és segít fenntartani azt az illúziót, hogy Trump szava számít valamit. A nyugati koszfészek összeomlásában az a legfontosabb Mesélj idióta. Hány nap múlva omlik össze az USA gazdasága?
Válasz erre
0
2
