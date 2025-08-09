A bolgárok megtalálták a bűnöst, Kubatov Gábor lehetetlen küldetésről beszélt

Kerkez sebességét dicsérték Liverpoolban

Arne Slot, az angol Liverpool labdarúgócsapatának holland vezetőedzője a napokban elégedetten nyilatkozott együttese nyáron szerződtetett játékosairól, így a magyar válogatott Kerkez Milosról is a Vörösök hétfői, Athletic Bilbao elleni felkészülési mérkőzéseit követően. Slot szerint a nyári szerzeményekkel megfelelően sikerült pótolni a Real Madridhoz távozott angol válogatott jobbhátvédet, Trent Alexander-Arnoldot.

„Noha személyében elvesztettünk egy kreatív játékost, ugyanakkor – bár más poszton játszik, de – Florian Wirtzben is megvannak ugyanazok a képességek” – mondta a Bayer Leverkusentől rekordösszegért szerződtetett német válogatott támadóról. „Mellette Ekitiké, valamint az új szélső hátvédjeink, Frimpong és Kerkez sebessége is megfelelő volt” – tette hozzá.

A Liverpool legközelebb vasárnap a Crystal Palace-szal mérkőzik meg az Angol Szuperkupáért, a Premier League pedig a jövő héten kezdődik.