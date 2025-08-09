Ft
A bolgárok megtalálták a bűnöst, Kubatov Gábor lehetetlen küldetésről beszélt

2025. augusztus 09. 06:25

Kubatov szerint szinte lehetetlen bejutni a BL főtáblájára, Kerkez sebessége Slotnak is feltűnt Liverpoolban, újabb magyar válogatott játékos távozhat a világ egyik legerősebb bajnokságából, a bolgárok megtalálták a bűnbakot a Fradi elleni döntetlen után, Hosszú Katinka ledobta az atomot – ezek voltak a hét legolvasottabb sporthírei a Mandineren.

2025. augusztus 09. 06:25
null

Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke a 36-szoros magyar bajnok futballcsapat idei célkitűzéseiről beszélt a Mandiner Klubestjén. „A Bajnokok Ligájába szeretnénk kerülni. A labdarúgásnak az a csúcsa. Én nem tudok másra tekinteni, mást nézni, nem tudok megelégedni azzal, hogy a Ferencváros az Európa-ligába megy, mert mindig lesz bennem csalódottság miatta. Még akkor is, ha szinte lehetetlen bekerülni a Bajnokok Ligájába. Szinte lehetetlen” – fogalmazott, majd azzal egészítette ki, hogy bár sokan félbolondnak nézik, de ő a BL-ben is a kieséses szakaszt célozza meg. Erre még megvan az esélye a Fradinak az idei kiírásban, de előbb túl kell jutnia a bolgár Ludogorecen a selejtezőkör harmadik fordulójában.

 

Kerkez sebességét dicsérték Liverpoolban

Arne Slot, az angol Liverpool labdarúgócsapatának holland vezetőedzője a napokban elégedetten nyilatkozott együttese nyáron szerződtetett játékosairól, így a magyar válogatott Kerkez Milosról is a Vörösök hétfői, Athletic Bilbao elleni felkészülési mérkőzéseit követően. Slot szerint a nyári szerzeményekkel megfelelően sikerült pótolni a Real Madridhoz távozott angol válogatott jobbhátvédet, Trent Alexander-Arnoldot.

„Noha személyében elvesztettünk egy kreatív játékost, ugyanakkor – bár más poszton játszik, de – Florian Wirtzben is megvannak ugyanazok a képességek” – mondta a Bayer Leverkusentől rekordösszegért szerződtetett német válogatott támadóról. „Mellette Ekitiké, valamint az új szélső hátvédjeink, Frimpong és Kerkez sebessége is megfelelő volt – tette hozzá.

A Liverpool legközelebb vasárnap a Crystal Palace-szal mérkőzik meg az Angol Szuperkupáért, a Premier League pedig a jövő héten kezdődik. 

A Barca magyar kapusa után újabb válogatott játékosunk köthet ki a spanyol másodosztályban

A spanyol élvonalban (La Liga) címvédő FC Barcelona labdarúgócsapatától a másodosztályú FC Andorrának kölcsönadott magyar utánpótlás-válogatott kapus, Yaakobishvili Áron után idén nyáron bátyja, a szintén a La Ligában szereplő Girona kötelékébe tartozó Yaakobishvili Antal is távozhat jelenlegi együttesétől. Az NSO helyi sajtóhírekre hivatkozva arról számolt be, hogy a katalán klub a másodosztályú Mirandésnek adhatja kölcsön a magyar hátvédet – ezt később Miguel Costa spanyol újságíró is megerősítette. Yaakobishvili Antal 2017-ben távozott az MTK utánpótlásából és igazolt Spanyolországba, a Sant Justnél töltött négy éve után 2021-ben került a Gironához, melyben az előző kiírásban egy Bajnokok Ligája- és egy spanyol Király-kupa-mérkőzésen kapott lehetőséget.

Bár a szurkolók szerint ez egyértelműen rossz hír, hiszen a Girona inkább leszálló ágban volt az elmúlt idényben, és ebben a csapatban sem tudta tartósan megvetni a lábát a 193 centis magyar belső védő, de az is igaz, hogy a Mirandés közben majdnem feljutott a La Ligába (az osztályozó döntőjét 3–2-es összesítéssel bukta el a Real Oviedóval szemben), és a spanyol másodosztály így is európai legerősebb bajnokságai közé tartozik. 

Yaakobishvili Antalt korábban már Marco Rossi szövetségi kapitány is többször behívta a magyar válogatott bő keretébe, a Németország elleni szeptemberi Nemzetek Ligája-találkozón például végig a kispadon ült. Szerződése 2028 nyaráig szól a Girona gárdájában.  

Zúgolódnak a bolgárok a Fradi elleni döntetlen után – megtalálták a bűnbakot

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szerdán gól nélküli döntetlenre végzett a Ferencvárosi Torna Club Bulgáriában, a Ludogorec vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörének első mérkőzésén. Miközben a bolgár sajtó elszalasztott lehetőségről ír, a razgradi csapat szurkolói elégedetlenségüknek adtak hangot.

„A második félidőben már láthattunk futballt a Ludogorectől. De meddig állunk még fel klasszikus középcsatár nélkül?”

Egy másik drukker pedig azt kérte számon, hogy miért megint egy olyan edzőt kellett a csapathoz hozni, akinek nincs BL-tapasztalata és csupán annyit tud felmutatni, hogy egy alacsonyabban rangsorolt bajnokságban bajnok lett. 

A 46 éves Rui Mota legutóbb 50 tétmeccsen azt az örmény bajnok és kupagyőztes Noah-t irányította, amely az előző selejtezőfordulóban pont a Fradival szemben maradt alul.

„A második játékrész rendben volt, de a befejezésekkel gondok akadtak.”

A bolgár szimpatizánsok közül többen megjegyezték, hogy problémáik vannak támadásban, de csapatuk teljesítményét is kritizálták. A képet ugyanakkor némileg árnyalja, hogy a statisztikai adatok szerint a Ludogorecnek a kapufát leszámítva nem volt kaput eltaláló lövése. 

Hosszú Katinka bejelentkezett – majd azzal a lendülettel ledobta az atombombát

Ismét felemelte a szavát a magyar úszósportág érdekében Hosszú Katinka. A riói olimpia háromszoros aranyérmese a méltatlan szingapúri világbajnoki szereplésünk után fogalmazta meg sarkos véleményét a közösségi oldalán, rendszerszintű problémákról ír, posztjában ráadásul azt sem rejtette véka alá, hogy kiket tart a helyzet a hazai felelőseinek.

Megjegyezte, korábban is jelezte, hogy többek között az utánpótlás, a tehetséggondozás, az edzői képzés, a támogatási rendszer és a szövetségi háttér is reformra szorul.

„Ezeket sokan kritikának, támadásnak, sőt személyes sérelemnek vették. Pedig ezek nem róluk szóltak. Hanem a jövőről. A magyar úszás jövőjéről. A 2025-ös szingapúri világbajnokság pontos képet mutat a magyar úszósport jelenlegi állapotáról.

Ez az eredménysor nem méltó a hagyományainkhoz, az elvárásokhoz, a sportba áramló forrásokhoz – és legfőképp nem méltó a versenyzőkhöz”

– írta a korábbi klasszis, majd részletesen elemezte a szingapúri világbajnokságon elért magyar eredményeket és a felkészülés részleteit.

