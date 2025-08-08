Ft
úszás Hosszú Katinka kritika

Hosszú Katinka bejelentkezett – majd azzal a lendülettel ledobta az atombombát

2025. augusztus 08. 17:07

Az olimpiai bajnok úszó elárulta, kik a méltatlan vb-szereplés felelősei. Úgy fogalmazott, most muszáj tükörbe néznünk.

2025. augusztus 08. 17:07
null

Ismét felemelte a szavát a magyar úszósportág érdekében Hosszú Katinka. A riói olimpia háromszoros aranyérmese a méltatlan szingapúri világbajnoki szereplésünk után fogalmazta meg sarkos véleményét a közösségi oldalán, rendszerszintű problémákról ír, posztjában ráadásul azt sem rejtette véka alá, hogy kiket tart a helyzet a hazai felelőseinek.

Megjegyezte, korábban is jelezte, hogy többek között az utánpótlás, a tehetséggondozás, az edzői képzés, a támogatási rendszer és a szövetségi háttér is reformra szorul.

Ezeket sokan kritikának, támadásnak, sőt személyes sérelemnek vették. Pedig ezek nem róluk szóltak. Hanem a jövőről. A magyar úszás jövőjéről. A 2025-ös szingapúri világbajnokság pontos képet mutat a magyar úszósport jelenlegi állapotáról. Ez az eredménysor nem méltó a hagyományainkhoz, az elvárásokhoz, a sportba áramló forrásokhoz – és legfőképp nem méltó a versenyzőkhöz”

– írta a korábbi klasszis, majd részletesen elemezte a szingapúri világbajnokságon elért magyar eredményeket és a felkészülés részleteit.

Mint rámutatott, a 25 fős magyar válogatottból csak két olyan sportoló jutott egyéni döntőbe, aki Magyarországon, magyar edzésmódszerrel készült fel, és csak öten tudtak egyéni csúcsot úszni.

„Ez az eredménye egy olyan irányításnak, amely nem hallgat a szakmai hangokra. Ez a következménye annak, amikor a kritika nem párbeszédet, hanem ellenségeskedést szül. Ez a tükör, amibe most muszáj belenéznünk.

Ez nem a versenyzők szégyene. Ez a felelősök felelőssége. Akik éveken át lesöpörték a figyelmeztetéseket.

Akik pozícióikhoz ragaszkodva leuralják a szakmát. Akik saját önigazolásukra építenek intézményeket, nem a versenyzők jövőjére” – fogalmazott Hosszú Katinka.

A posztban megerősíti, az összkép súlyos szakmai kérdéseket vet fel, amelyekre most már szakmai szinten reagálni kell, és azt is egyértelműsíti, a kritikát nem lehet támadásként kezelni. „A magyar úszósportnak nincs szüksége díszletekre” – hangsúlyozta Hosszú Katinka.

Fotó: Peter Kohalmi/AFP

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
flesh ripper
2025. augusztus 08. 17:48
Igaza van. Eredményei igazoljék. Tényeket szögezett le, az objektív, bizonyított valóságot írja le Katinka (a minden idők 1-3. legeredményesebb magyar sportolója!). Csak az elkényelmesedés, a hivatali ranghoz, a beosztáshoz és zsíros fizetéshez való ragaszkodás, az önreflexió, a szerénység hiánya tartja ott a kudarcos, beégett, kompromittálódott jelenlegi vezetést.
Válasz erre
0
0
megtorlas26
2025. augusztus 08. 17:40
A rendszerszintu problemakrol mi is tudunk Ezert jon 2026ban MEGTORLAS
Válasz erre
0
5
SyncBaer
2025. augusztus 08. 17:30
Kritikát bárki tud fogalmazni. DE 1. egyre kisebb a "merítés", amiből az edzők kiemelhetik a legtehetségesebbeket; 2. bármennyi pénz és világ legjobb edzői sem képesek fogyó sportolószám mellett az átlagon emelni. A hibákat felsorolta HK, de nem látom tőle egyetlen megoldási lehetőség felvázolását sem. Azon a véleményen vagyok, hogy - amilyen kicsi ország vagyunk - inkább legyen 5-10 olyan versenyzőnk, akik világversenyeken döntősök, mint 2-3 bajnok a világ más-más sarkában felkészítve.
Válasz erre
1
1
bettike-6
2025. augusztus 08. 17:30
kedves katinka te egy szarkeverő vagy,nem kell senkit fikázni. nem eleget szedtél ki az úszásból,uszoda bérlésből (erről sokat tudnának beszélni edző társaid) nem véletlen hogy utál mindenki az úszás környékén.te nem segíteni akarsz hanem pénzt szipolyozni az úszásból.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!