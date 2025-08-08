Hosszú Katinka bejelentkezett – majd azzal a lendülettel ledobta az atombombát

Wladár Sándor Hosszú Katinkáról: a saját útját járta, mert hitt önmagában
A Magyar Úszószövetség (MÚSZ) elnöke szerint a visszavonulását bejelentő világklasszis egyedülálló tehetség és rendkívüli személyiség.
Az olimpiai bajnok úszó elárulta, kik a méltatlan vb-szereplés felelősei. Úgy fogalmazott, most muszáj tükörbe néznünk.
Ismét felemelte a szavát a magyar úszósportág érdekében Hosszú Katinka. A riói olimpia háromszoros aranyérmese a méltatlan szingapúri világbajnoki szereplésünk után fogalmazta meg sarkos véleményét a közösségi oldalán, rendszerszintű problémákról ír, posztjában ráadásul azt sem rejtette véka alá, hogy kiket tart a helyzet a hazai felelőseinek.
Megjegyezte, korábban is jelezte, hogy többek között az utánpótlás, a tehetséggondozás, az edzői képzés, a támogatási rendszer és a szövetségi háttér is reformra szorul.
Ezeket sokan kritikának, támadásnak, sőt személyes sérelemnek vették. Pedig ezek nem róluk szóltak. Hanem a jövőről. A magyar úszás jövőjéről. A 2025-ös szingapúri világbajnokság pontos képet mutat a magyar úszósport jelenlegi állapotáról. Ez az eredménysor nem méltó a hagyományainkhoz, az elvárásokhoz, a sportba áramló forrásokhoz – és legfőképp nem méltó a versenyzőkhöz”
– írta a korábbi klasszis, majd részletesen elemezte a szingapúri világbajnokságon elért magyar eredményeket és a felkészülés részleteit.
Megérti, hogy Shane egóját bántja, hogy a közös munkájuk előtt és után se tudott eredményt elérni.
Mint rámutatott, a 25 fős magyar válogatottból csak két olyan sportoló jutott egyéni döntőbe, aki Magyarországon, magyar edzésmódszerrel készült fel, és csak öten tudtak egyéni csúcsot úszni.
„Ez az eredménye egy olyan irányításnak, amely nem hallgat a szakmai hangokra. Ez a következménye annak, amikor a kritika nem párbeszédet, hanem ellenségeskedést szül. Ez a tükör, amibe most muszáj belenéznünk.
Ez nem a versenyzők szégyene. Ez a felelősök felelőssége. Akik éveken át lesöpörték a figyelmeztetéseket.
Akik pozícióikhoz ragaszkodva leuralják a szakmát. Akik saját önigazolásukra építenek intézményeket, nem a versenyzők jövőjére” – fogalmazott Hosszú Katinka.
A posztban megerősíti, az összkép súlyos szakmai kérdéseket vet fel, amelyekre most már szakmai szinten reagálni kell, és azt is egyértelműsíti, a kritikát nem lehet támadásként kezelni. „A magyar úszósportnak nincs szüksége díszletekre” – hangsúlyozta Hosszú Katinka.
A sportoló ezúttal nem egy edzőtáborba, hanem a természetbe vonult el.
Hargitay András szerint a háromszoros olimpiai bajnok érvek nélkül támadja az úszóelnököt.
Fotó: Peter Kohalmi/AFP