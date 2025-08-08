Hosszú Katinka bejelentkezett – majd azzal a lendülettel ledobta az atombombát

Mint rámutatott, a 25 fős magyar válogatottból csak két olyan sportoló jutott egyéni döntőbe, aki Magyarországon, magyar edzésmódszerrel készült fel, és csak öten tudtak egyéni csúcsot úszni.

„Ez az eredménye egy olyan irányításnak, amely nem hallgat a szakmai hangokra. Ez a következménye annak, amikor a kritika nem párbeszédet, hanem ellenségeskedést szül. Ez a tükör, amibe most muszáj belenéznünk.

Ez nem a versenyzők szégyene. Ez a felelősök felelőssége. Akik éveken át lesöpörték a figyelmeztetéseket.

Akik pozícióikhoz ragaszkodva leuralják a szakmát. Akik saját önigazolásukra építenek intézményeket, nem a versenyzők jövőjére” – fogalmazott Hosszú Katinka.

A posztban megerősíti, az összkép súlyos szakmai kérdéseket vet fel, amelyekre most már szakmai szinten reagálni kell, és azt is egyértelműsíti, a kritikát nem lehet támadásként kezelni. „A magyar úszósportnak nincs szüksége díszletekre” – hangsúlyozta Hosszú Katinka.