Romboló alkatnak nevezte Hosszú Katinkát a volt szövetségi kapitány (VIDEÓ)

A korábbi világbajnok klasszis, aki később szövetségi elnökként is dolgozott kedvenc sportágában a Századvég YouTube-csatornáján megtekinthető Kontextus című műsor vendége volt, és a mintegy százperces beszélgetés során természetesen szóba került a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka személye is, aki legutóbb azzal váltott ki sokaknál ellenérzéseket, hogy miután a párizsi olimpián Milák Kristóf a fő számában, 200 méter pillangón „csupán” ezüstérmes lett, a Magyar Úszó Szövetséget, és személy szerint Wladár Sándor elnököt támadta be az elmaradt aranyért.

(Más kérdés, hogy Milák – kimagasló tehetségét bizonyítva – a 100 méteres távon már elsőként csapott célba, így a magyar úszóküldöttség legeredményesebb tagjaként egy arany- és egy ezüstéremmel térhetett haza.)

Hargitay András szerint

„vannak olyan emberek, akik építenek és vannak olyan emberek, akik csak rombolni tudnak.

Szerintem ez nem jó. Katinka megszólalásnál semmiféle szakmai érv nem hangzott el. Mert az, hogy gerinctelen meg hogy jellemtelen, nem szakmai érvek, ez semmi... Ezek érzelmi megnyilvánulások.”

A magyar úszósport első világbajnoka maximálisan elismeri Hosszú Katinka versenyzőként elért eredményeit, de nem sportszakember, nem edző, és nem volt még sportvezető sem.

„Most van egy egyesülete, amelynek eredményei nem tú erősek, de Katinka szakmailag nem tud ehhez semmit sem hozzátenni.

Ez körülbelül olyan, mint hogy engem már megműtöttek nyolcszor, de akkor sem értek legjobban a sebészethez”.

Hargitay azt is hozzátette: „a sport azért is nagyszerű dolog, mert ez által egy nemzet összefoghat és magára találhat. Ez még akkor is igaz, ha a fradista, a dózsás (sic.) év közben egymásnak esik, de a nemzeti válogatottnak már együtt szurkolnak, így erősödik a nemzeti érzés. Ezt sokan felismerték, de akadnak, akik ezt nem akarják, és ezt a nemzeti érzést le szeretnék rombolni. Pedig ennek erősítésére remek lehetőség lett volna egy olimpia megrendezése Magyarországon. Nehéz lett volna? Naná! Ugyanakkor hatalmas öntudatot adott volna...

Meggyőződésem, hogy jobb olimpiát tudtunk volna rendezni, mint a franciák, de valakiknek nem célja, hogy ezt megmutathassuk...”

