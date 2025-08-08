Ezen a koncerten most nem lesz „Mocskos Fidesz" – az utolsó pillanatban mondta le a fellépését a rapper

Olyat mondtak Orbán Viktorról a Sziget Fesztiválon, hogy vissza kellett kérdeznünk, jól halljuk-e
Az első napon készült riportunk alapján Magyarország egyáltalán nem veszített népszerűségéből.
A rapper délután hatkor állt volna színpadra, helyét azonban Bongor veszi át a Dropyard színpadon
Néhány órával a kezdés előtt jelentették be, hogy Sisi pénteki koncertje a Szigeten elmarad – írja a 24.hu.
Az előadó közösségi oldalán közölte: betegség miatt kényszerült lemondani a fellépést.
A rapper délután hatkor állt volna színpadra, helyét azonban Bongor veszi át a Dropyard színpadon.
Fideszesek menjenek pszichológushoz
„Eddig visszafogtam magam, de ha már így is kígyóvállú, becstelen szarjancsiknak lettünk titulálva, szeretném leszögezni: a koncertjeimen továbbra is SZABAD bármilyen hangerővel mocskos fideszezni” – írta Sisi az Instagramon.
Hozzátette: ha maradt még fideszes hallgatója, „minden tisztelettel kérem, keressen fel egy klinikai szakpszichológust”.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán
Ezt is ajánljuk a témában
Az első napon készült riportunk alapján Magyarország egyáltalán nem veszített népszerűségéből.