Ezen a koncerten most nem lesz „Mocskos Fidesz" – az utolsó pillanatban mondta le a fellépését a rapper

Néhány órával a kezdés előtt jelentették be, hogy Sisi pénteki koncertje a Szigeten elmarad – írja a 24.hu.

Az előadó közösségi oldalán közölte: betegség miatt kényszerült lemondani a fellépést.

A rapper délután hatkor állt volna színpadra, helyét azonban Bongor veszi át a Dropyard színpadon.

Fideszesek menjenek pszichológushoz

„Eddig visszafogtam magam, de ha már így is kígyóvállú, becstelen szarjancsiknak lettünk titulálva, szeretném leszögezni: a koncertjeimen továbbra is SZABAD bármilyen hangerővel mocskos fideszezni” – írta Sisi az Instagramon.

Hozzátette: ha maradt még fideszes hallgatója, „minden tisztelettel kérem, keressen fel egy klinikai szakpszichológust”.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán