08. 08.
péntek
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Magyarország ellenzék Fidesz Sziget fesztivál

Ezen a koncerten most nem lesz „Mocskos Fidesz" – az utolsó pillanatban mondta le a fellépését a rapper

2025. augusztus 08. 15:22

A rapper délután hatkor állt volna színpadra, helyét azonban Bongor veszi át a Dropyard színpadon

2025. augusztus 08. 15:22
null

Néhány órával a kezdés előtt jelentették be, hogy Sisi pénteki koncertje a Szigeten elmarad – írja a 24.hu.

Az előadó közösségi oldalán közölte: betegség miatt kényszerült lemondani a fellépést.

A rapper délután hatkor állt volna színpadra, helyét azonban Bongor veszi át a Dropyard színpadon.

Fideszesek menjenek pszichológushoz

„Eddig visszafogtam magam, de ha már így is kígyóvállú, becstelen szarjancsiknak lettünk titulálva, szeretném leszögezni: a koncertjeimen továbbra is SZABAD bármilyen hangerővel mocskos fideszezni” – írta Sisi az Instagramon

Hozzátette: ha maradt még fideszes hallgatója, „minden tisztelettel kérem, keressen fel egy klinikai szakpszichológust”.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 11 komment

bandee1
2025. augusztus 08. 15:58
EZ A RETKES RIHERONGY KURVA, MEG KI A BÜDÖS KURVA ISTEN PICSÁJA? NINCS KONCERT? BE VAN BASZVA? VAGY DROGOSAN FEKSZIK A KÁDBAN? HULLADÉK ÓCSKA PESTI KURVA! FASZSZOPÓ RIBANC.
Válasz erre
2
0
mnmn
2025. augusztus 08. 15:52
Kik ezek a semmihez nem értő senkik és milyen hír értéke van a közléseiknek?
Válasz erre
1
0
tapir32
•••
2025. augusztus 08. 15:51 Szerkesztve
Éretlen alakok gyűlölködése! Akit nem értett meg semmit abból, hogy mi a demokrácia és a jogállam az ott tombol és ordít. A szocilizált érett személyiségüek elkerülik az ilyen alakokat.
Válasz erre
1
0
Kanmacska
2025. augusztus 08. 15:33
"Fostos Polos" skandálás nem lesz?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!