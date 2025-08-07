Olyat mondtak Orbán Viktorról a Sziget Fesztiválon, hogy vissza kellett kérdeznünk, jól halljuk-e

Szerdán elrajtolt Magyarország legnagyobb és legismertebb rendezvénye, a Sziget Fesztivál, amelynek szervezői idén úgy döntöttek, belpolitikai ügyekben is szeretnének hangosak lenni.

Kezdődött azzal, hogy Kádár Tamás, a Sziget főszervezője a gyermekvédelmi törvény szigorításának elfogadása után közölte, ha nem engedik a Budapest Pride-ot az utcán, akkor ők befogadják az LMBTQ-rendezvényt – majd jött a Kneecap-botrány.

A Sziget szervezői a végsőkig ragaszkodtak a terroristákat éltető ír trióhoz, amelyet más fesztiválok nem voltak hajlandók színpadra engedni – végül a kormánynak kellett lépnie az ügyben.

Sajtóhírek szerint egy migránspárti jordán üzletember állt a háttérben, miatta nem mondta le a fellépést a Sziget. Kádár Tamást személyesen is megkérdeztük volna erről, ám a szerdai sajtótájékoztatón nem volt ideje válaszolni, ezért írásban tettük fel a kérdéseinket.