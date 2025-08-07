Olyat mondtak Orbán Viktorról a Sziget Fesztiválon, hogy vissza kellett kérdeznünk, jól halljuk-e

Kitiltották Magyarországról a terroristákat támogató Kneecap nevű ír együttest – hivatalos
Nem jöhetnek a Sziget Fesztiválra.
Az LMBTQ-közösség körében rendkívül népszerű Sziget Fesztiválon a fiatalok ugyan nem értenek egyet a magyar kormánnyal a Pride ügyében, ám az orosz-ukrán háborúval és az illegális migrációval kapcsolatban most már támogatják az álláspontját. Az első napon készült riportunk alapján Magyarország egyáltalán nem veszített népszerűségéből.
Szerdán elrajtolt Magyarország legnagyobb és legismertebb rendezvénye, a Sziget Fesztivál, amelynek szervezői idén úgy döntöttek, belpolitikai ügyekben is szeretnének hangosak lenni.
Kezdődött azzal, hogy Kádár Tamás, a Sziget főszervezője a gyermekvédelmi törvény szigorításának elfogadása után közölte, ha nem engedik a Budapest Pride-ot az utcán, akkor ők befogadják az LMBTQ-rendezvényt – majd jött a Kneecap-botrány.
A Sziget szervezői a végsőkig ragaszkodtak a terroristákat éltető ír trióhoz, amelyet más fesztiválok nem voltak hajlandók színpadra engedni – végül a kormánynak kellett lépnie az ügyben.
Sajtóhírek szerint egy migránspárti jordán üzletember állt a háttérben, miatta nem mondta le a fellépést a Sziget. Kádár Tamást személyesen is megkérdeztük volna erről, ám a szerdai sajtótájékoztatón nem volt ideje válaszolni, ezért írásban tettük fel a kérdéseinket.
A Sziget azért is jó helyszín, mert sorban állás közben nyugodtan lehet közéleti témákról beszélgetni a világ minden tájáról érkező fesztiválozókkal. Kíváncsiak voltunk, hogyan látják a magyar politikát külföldről – azt már tudjuk, hogy a baloldali sajtó szerint Magyarországon minden fesztiválozó utálja a Fideszt. Igaz, az MCC Feszten már nem tudott mit kezdeni a HVG és a Telex azzal, hogy a kormány gyalázása és a miniszterelnök nyilvános kivégzésének imitálása nélkül is jól tudnak szórakozni a fiatalok.
A Szigeten annyi koncertet tartanak egyszerre, hogy nem lehet azt állítani objektíven, hogy az első nap nem szólt sehol a „mocskos Fidesz”, még ha mi nem is futottunk bele ilyenbe – a független sajtó biztosan nagyon várja már a pénteket, hiszen aznap színpadra lép Krúbi és a Pogány Induló is, ahol garantált a kormány szidása.
Azt viszont kifejezetten üdítő volt hallani, hogy a nem európai fesztiválozók – beszéltünk több amerikaival, brazillal, koreaival és ausztrállal – egyáltalán nem értik, mi a baj Magyarország békepárti álláspontjával az orosz-ukrán háború ügyében. A Telex riporterei biztos találnak majd ilyen nyilatkozót is, de nekünk senki sem mondta, hogy emiatt oroszbarátnak tartaná a magyar kormányt.
Az európai fiatalok esetében pedig érdekes volt megtapasztalni, hogy miközben az általunk megkérdezettek közül mindenki támogatná Ukrajna EU-csatlakozását, addig egy rövid beszélgetés során az is egyértelművé vált, hogy fogalmuk sincs arról, ez milyen következményekkel járna, Nyugaton ugyanis elsősorban arról kommunikálnak a politikusok, hogy segíteni kell Ukrajnát és kész, ennek az áráról már nem esik szó.
Amiben egytől egyig mindenki kritikus volt a magyar kormánnyal szemben, az az LMBTQ-politikája – de ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a Sziget hosszú évek óta élharcosa ennek a témának, a szabadság szigeteként pozicionálja magát, világszinten is népszerű fesztiválcélpontnak számít az LMBTQ-közösségben. A programtábla szerint például minden nap fellép a brit Queenz, amely a produkciójáról azt írja: „A drag show-k királynői két év után újra életre szóló bulival, minden eddiginél több flitterrel és meglepetéssel várnak minden este a Magic Mirror színpadán, ahol saját hangjukon éneklik el a legnagyobb pop és disco slágereket.”
Találkoztunk olyan francia fesztiválozókkal, akik életükben először a Budapest Pride miatt utaztak Magyarországra, és akkor döntötték el, hogy a Szigetre is jönnek. Magyarországon egyébként még a Publicus Intézet is azt mérte, hogy a lakosság többsége elutasítja a Pride-ot.
Aki először készül a Szigetre a következő napokban, amúgy is jó, ha tudja: a többi hazai fesztiválhoz képest lényegesen extrémebb szettekben járnak-kelnek a fiatalok, több olyan öltözködési trend is hódít – főleg a briteknél –, ami Magyarországon (még?) nem.
Ami viszont nagy különbséget jelentett a néhány évvel ezelőtti fesztiválokhoz képest, hogy ha a migrációról beszél az ember, teljesen megváltozott a reakció. Míg korábban a liberális irányt képviselő Szigeten döntő többségben abszolút megértően beszéltek az illegális bevándorlásról, mára ez nincs így, bár természetesen reprezentatív mintával nem tudunk szolgálni.
Az egyik Németországban tanuló holland fesztiválozó például szó szerint ezt mondta:
Bassza meg Orbán, hogy így bánik az LMBTQ-emberekkel. De ha itt élnék, akkor rá szavaznék.
Ő az egyetemi társaitól és azok szüleitől tudja, hogy mennyit változott Németország a migráció hatására, és példaképét, a már visszavonult labdarúgót, Toni Kroost emlegette. A Real Madrid korábbi zsenije nyilatkozta azt, hogy azért maradnak Spanyolországban, és nem költöznek haza a családjával, mert a lányát nem szívesen engedné ki 23 óra után egy német nagyvárosban.
Ami pedig az általános képet illeti, idén is azt tapasztaljuk, amit Kádár Tamás tavaly megerősített: hiába a nyugati sajtó ellenséges cikkei, Magyarországnak kifejezetten jó a megítélése világszerte. Többen is azt mondták, a Sziget előtt eltöltöttek néhány napot Budapesten a városnézéssel, ezért irigykednek mindenkire, aki itt élhet, sokan dicsérték a magyar konyhát és a helyiek kedvességét, de akadt olyan skót fesztiválozó is, aki azt kérdezte tőlünk, hogy vajon Szoboszlai Dominik kint lesz-e a fesztiválon, mert ő a kedvenc sportolója.
Nyitókép: illusztráció, Sziget Facebook-oldala