Jordán üzletember miatt tarthattak ki a végsőkig az antiszemita fellépő mellett a Sziget szervezői

A Magyar Nemzet szerint Gerendai az ismertséget nem tagadta, ugyanakkor szerinte nincs köztük üzleti kapcsolat. Az azonban tény, hogy az arab üzletember szállodájában, a Prestige Hotelben található Gerendai étterme, a Costes Downtown. Mazen Al-Ramahiról azt írja a lap, hogy 1989-ben, egyetemistaként érkezett hazánkba, és nyaranta azzal tett szert bevételre, hogy ifjúsági szálláshelyekre szerzett vendégeket. Az Opten cégadatbázis szerint Al Ramahinak 24 cégben volt, illetve van érdekeltsége. Ezek összességében sokmilliárdos profitot termeltek számára, az arab férfi így hamar az elit tagja lett.

1996-ban két üzlettársával megalapította a Mellow Mood Kft.-t, és egy időben a hostelek üzemeltetése mellett pénzváltással is foglalkozott. A 2000-es években megnyitotta első szállodáját, a Hotel Zarát. Ezt követte 2010-ben a ma Continental Hotel Budapest néven működő szálló, majd 2015 tavaszán a Prestige Hotel Budapest. Al-Ramahinak emellett van egy irodaháza is. A férfi egy korábbi interjúban határozottan kiállt a migrációs politika mellett és utalt rá, szerinte Magyarországnak is be kellene fogadnia a migránsokat. Emellett az arab üzletember dicsérte a németek bevándorláspolitikáját is, hozzátéve, Németország jól tette, hogy millió számra beengedte a bevándorlókat.