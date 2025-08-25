Ft
Országos Mentőszolgálat halálhír baleset

Tragikus balesetben elhunyt Kollár Márk, az Országos Mentőszolgálat elkötelezett mentőápolója

2025. augusztus 25. 18:38

Súlyos veszteség érte az Országos Mentőszolgálat közösségét.

2025. augusztus 25. 18:38
null

Súlyos veszteség érte az Országos Mentőszolgálat közösségét: tragikus közlekedési balesetben életét vesztette Kollár Márk mentőápoló, aki 2003 óta szolgálta hivatását. Kollégái nemcsak szakmailag felkészült, megbízható és precíz szakemberként ismerték, hanem derűs, életvidám emberként is, aki mindig számíthatott bajtársaira, és akire a bajtársai is mindig számíthattak.

Márk a munkáján túl is igyekezett mosolyt csalni az emberek arcára: decemberben például Jingle Bells-t játszott a mentőautóból, így kívánt boldog ünnepeket a járókelőknek, akik hálásan integettek neki. Szenvedélyei közé tartozott az olvasás, a futás, a túrázás és a motorozás, közösségét pedig baráti szóval és jókedvvel tartotta össze. Aktív tagja volt a mentős „családnak”, szeptemberben is egy közös futóversenyre készült társaival.

A mentőszolgálat közössége most csendben emlékezik rá – egy olyan csendben, amely tele van közös pillanatokkal, nevetésekkel és emlékekkel. Kollár Márk személyisége, életvidámsága és szakmai elhivatottsága pótolhatatlan, emléke azonban örökre velük marad.

Nyitókép: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

