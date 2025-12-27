„Ez valami rekordkísérlet vagy kandi kamera lesz, hogy 1. föltiszteli-e bő nyállal az ellenzéki sajtó azt az ex-államfői NER-sajtóst, aki pár hónapja még dühödten poloskázta őket, meg azon hisztizett, hogy megírják az orosz/nem orosz rakétás fiaskóját? 2. át lehet-e öltözni a választás előtt még három-négy hónappal úgy, hogy onnantól visszamenőleg is a teljes tiszás közeg úgy emlékezzék, hogy ez a szimpatikus hölgy mindig is velük volt? 3. megírják-e a Partizán kommentelői az immár elkerülhetetlen nagyinterjú alá, hogy Szántó Georgina sokkal derekabb ejropéer demokrata, mint a rohadt Tölgyessy?

(Tisztelt Orbán Viktor, önnek meg iszonyú szar a HR-ese, csak mondom)”