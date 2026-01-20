Megtört a jég: közös nevezőre jutottunk Németországgal – alaposan helyretették Von der Leyent és Ficót

Az őshonos nemzeti kisebbségekért folyamatosan ki kell állni, a kollektív bűnösség elvének pedig nincs helye Európában – jelentette ki Sulyok Tamás a közmédiának Münchenben, ahol Frank-Walter Steinmeier, a Németországi Szövetségi Köztársaság elnöke fogadta a magyar államfőt és közösen vettek részt a magyarországi németek kitelepítésének emléknapján.

