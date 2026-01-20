Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa Németország Brüsszel Robert Fico Magyarország Ursula von der Leyen Sulyok Tamás Európai Unió Szlovákia

Megtört a jég: közös nevezőre jutottunk Németországgal – alaposan helyretették Von der Leyent és Ficót

2026. január 20. 10:19

Sulyok Tamás tett rendet a fejekben.

2026. január 20. 10:19
null

Az őshonos nemzeti kisebbségekért folyamatosan ki kell állni, a kollektív bűnösség elvének pedig nincs helye Európában – jelentette ki Sulyok Tamás a közmédiának Münchenben, ahol Frank-Walter Steinmeier, a Németországi Szövetségi Köztársaság elnöke fogadta a magyar államfőt és közösen vettek részt a magyarországi németek kitelepítésének emléknapján.

A köztársasági elnök hivatalos közösségi oldalára feltöltött videóhoz az írta, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

a kollektív megkülönböztetés hazugságainak korát már lezártuk, a 21. században ennek semmi helye nincs Európában.

Sem a politikában, sem a társadalomban, sem a jog területén!”

A hétfői emléknapon elmondott beszédében Sulyok Tamás felidézte: nyolcvan éve azért űzték el honfitársaimat, mert német nemzetiségűek voltak. Pedig a német nemzetiség Magyarország szerves részét alkotta évszázadokon át. A német emberek keze nyoma, munkájának gyümölcse és kulturális hatása ott van Magyarországon, a magyar kultúrán és onnan kitörölhetetlen. Hozzátette: a megemlékezésen való jelenlétével azt is szeretné kifejezni, hogy

a németek kitaszítása Magyarországról nem csak a német nemzet számára jelentett csapást.

Sulyok Tamás január 18. és 20. között látogatott Németországba.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bogdán
2026. január 20. 23:19
Mocsok Weber korbácshoz nyúlt, hogy megbüntesse azokat, akik ellenük van!
Válasz erre
0
0
Bogdán
2026. január 20. 23:17
A mocsok Weber korbácshoz nyúlt, hogy megbüntesse azokat, akik ellenük dolgoznak!
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
•••
2026. január 20. 11:46 Szerkesztve
Gesztusnak gesztus csak semmit nem ér. Ki kell mondani nyíltan a Benes dekrétumok nem valók az unióba és egyik magát demokratikusnak mondott országba sem Aki kollektív bűnösség alapják mondja magát demokratikusnak az hazudik és átverve mindenkit. Főleg nem való olyan ország az unióba sem, aki ez alapján ítél el embereket. Tök mindegy Ficó vagy más most a miniszterelnök. Ezzel egy olyan folyamat felett szemet hunyunk, akkor az keményebb eszközökkel is folytatódhat...
Válasz erre
11
0
Galsó Atya
2026. január 20. 10:57
Egyik se szólt egy szót sem a Benes dekrétumokról. Arról, hogy ma, Szlovákiában börtön jár érte, ha valaki szóba hozza. Akkor milyen rendet tettek?
Válasz erre
14
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!