Megtört a jég: közös nevezőre jutottunk Németországgal – alaposan helyretették Von der Leyent és Ficót

Az őshonos nemzeti kisebbségekért folyamatosan ki kell állni, a kollektív bűnösség elvének pedig nincs helye Európában – jelentette ki Sulyok Tamás a közmédiának Münchenben, ahol Frank-Walter Steinmeier, a Németországi Szövetségi Köztársaság elnöke fogadta a magyar államfőt és közösen vettek részt a magyarországi németek kitelepítésének emléknapján.
A köztársasági elnök hivatalos közösségi oldalára feltöltött videóhoz az írta, hogy
a kollektív megkülönböztetés hazugságainak korát már lezártuk, a 21. században ennek semmi helye nincs Európában.
Sem a politikában, sem a társadalomban, sem a jog területén!”
A hétfői emléknapon elmondott beszédében Sulyok Tamás felidézte: nyolcvan éve azért űzték el honfitársaimat, mert német nemzetiségűek voltak. Pedig a német nemzetiség Magyarország szerves részét alkotta évszázadokon át. A német emberek keze nyoma, munkájának gyümölcse és kulturális hatása ott van Magyarországon, a magyar kultúrán és onnan kitörölhetetlen. Hozzátette: a megemlékezésen való jelenlétével azt is szeretné kifejezni, hogy
a németek kitaszítása Magyarországról nem csak a német nemzet számára jelentett csapást.
Sulyok Tamás január 18. és 20. között látogatott Németországba.
(MTI)
Nyitókép: Sergei GAPON / AFP