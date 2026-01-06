Kimutatták a foguk fehérjét Szlovákiában: kiderült, mekkora kisebbrendűségi komplexussal élik az életüket

A szlovák elnök aláírta a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezésének betiltását
A döntés miatt lemondott Forró Krisztián, a felvidéki Magyar Szövetség korábbi elnöke a köztársasági elnöki tanácsadói tisztségéről.
Rettegnek a magyar politikai befolyástól.
Margaréta Vyšná, a Szakértői Bizottság a Szlovák-Magyar Kapcsolatokért koordinátora nyílt levélben bírálja Peter Pellegrini szlovák elnököt Forró Krisztián nemzetiségi tanácsadó kinevezése és lemondása kapcsán, írja a Hlavné Správy.
A levél szerint Forró céljai – köztük a Beneš-dekrétumok eltörlésének felvetése – veszélyeztetik Szlovákia szuverenitását, amit magyar politikai befolyás is erősít.
A szerzők üdvözlik a Büntető törvénykönyv módosítását, amely büntetné a dekrétumok megkérdőjelezését,
és javasolják egy új kulturális identitással foglalkozó tanácsadó testület létrehozását. Utalnak magyarországi törekvésekre és dunaszerdahelyi tiltakozásokra is.
Ahogy arról a Mandiner korábban már beszámolt, Orbán Viktor személyesen rendezné a kérdést Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. „Harcolunk a Benes-dekrétumok ellen, de ha a két nemzet között barátság, együttműködés van, akkor nehéz minket összeugrasztania a politikának, és a kényes kérdésekre is könnyebben találunk megoldást” – árulta el december 24-én Semjén Zsolt.
