Kimutatták a foguk fehérjét Szlovákiában: kiderült, mekkora kisebbrendűségi komplexussal élik az életüket

Ahogy arról a Mandiner korábban már beszámolt, Orbán Viktor személyesen rendezné a kérdést Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. „Harcolunk a Benes-dekrétumok ellen, de ha a két nemzet között barátság, együttműködés van, akkor nehéz minket összeugrasztania a politikának, és a kényes kérdésekre is könnyebben találunk megoldást” – árulta el december 24-én Semjén Zsolt.