Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
forró krisztián szlovákia magyar kisebbség magyarság Benes-dekrétumok Szlovákia

Kimutatták a foguk fehérjét Szlovákiában: kiderült, mekkora kisebbrendűségi komplexussal élik az életüket

2026. január 06. 13:36

Rettegnek a magyar politikai befolyástól.

2026. január 06. 13:36
null

Margaréta Vyšná, a Szakértői Bizottság a Szlovák-Magyar Kapcsolatokért koordinátora nyílt levélben bírálja Peter Pellegrini szlovák elnököt Forró Krisztián nemzetiségi tanácsadó kinevezése és lemondása kapcsán, írja a Hlavné Správy.

A levél szerint Forró céljai – köztük a Beneš-dekrétumok eltörlésének felvetése – veszélyeztetik Szlovákia szuverenitását, amit magyar politikai befolyás is erősít.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A szerzők üdvözlik a Büntető törvénykönyv módosítását, amely büntetné a dekrétumok megkérdőjelezését,

és javasolják egy új kulturális identitással foglalkozó tanácsadó testület létrehozását. Utalnak magyarországi törekvésekre és dunaszerdahelyi tiltakozásokra is.

Ahogy arról a Mandiner korábban már beszámolt, Orbán Viktor személyesen rendezné a kérdést Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. „Harcolunk a Benes-dekrétumok ellen, de ha a két nemzet között barátság, együttműködés van, akkor nehéz minket összeugrasztania a politikának, és a kényes kérdésekre is könnyebben találunk megoldást” – árulta el december 24-én Semjén Zsolt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: VLADIMIR SIMICEK / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalanimmo
2026. január 06. 15:48
benes? az valami szabadkomuves nyomorult volt. szerencsere mar megdoglott
Válasz erre
0
0
csapláros
2026. január 06. 15:44
nuevoreynuevaley 2026. január 06. 13:49 ..."Pedig Orban annyira gyava, hogy tole aztan meg a szlovakoknak sem kell tartania."... Pofára estél tót ügynök, hogy Orbán nem üzent hadat Ficonak, hanem ÉSSZEL ÉL, ami rátok, a tótok náci fajtájára nem jellemző... Lásd a Budapest ellen egy rozsdás tankkal elinduló Jan Slotát, aki azután körbe forogva csak a vakond túrásokat tarolta le annak idején... Pedig a mi Gripenjeink már akkor is szilveszteri kocsonyát csinálhattak volna a fajtátokból, mint a kínaiak a szovjet határőrökből az amúri határvillongások idején, és amit azután löncshúsként jóízűen el is fogyasztottak a honvédeink... Bruhahaha...
Válasz erre
0
0
templar62
2026. január 06. 15:27
Tiso fasiszták jutalma Brüsszeltől .
Válasz erre
1
0
Szolga
2026. január 06. 14:54
Nem, nem, soha!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!