Szembejött Ruff Bálinttal a valóság: ezért is hatalmas pofára esés a balmazújvárosi Fidesz-győzelem Magyar Péteréknek

A balmazújvárosi Fidesz-győzelem Ruff szemüvegén keresztül is óriási bukta az ellenzéknek, hiszen tisztán látszik: nem sikerült „masszívan ellenzékivé” tenni a várost.

Nemcsak Ruff korábbi nyilatkozatát nézve óriási siker a Fidesznek a vasárnapi időközi, hanem azért is, mert a baloldali sajtó már előre országos jelentőségűvé emelte a voksolást.

– ez és hasonló szalagcímek jelentek meg. A Fidesz-győzelem abból a szempontból is nagy dobás, hogy ahol vasárnap időközit tartottak, ott utoljára 2014-ben nyert a Fidesz.

A Fidesz győzelme erősíti azt az álláspontot, hogy hamisak azok a közvélemény-kutatások, amelyek behozhatatlan Tisza-előnyt mutatnak, az eredmény alapján a fideszes előnyt mérő közvélemény-kutatók előrejelzései lehetnek valósak.