magyar péter balmazújvárosi Ruff Bálint Partizán önkormányzati választás Fidesz

Szembejött Ruff Bálinttal a valóság: ezért is hatalmas pofára esés a balmazújvárosi Fidesz-győzelem Magyar Péteréknek

2026. február 09. 10:32

A Partizán elfogult elemzője korábban arról ábrándozott, hogy a város masszívan ellenzéki bázis lesz. A valóság azonban mást mutat: Balmazújvárosban nyert a Fidesz az időközin vasárnap.

2026. február 09. 10:32
null

Nem jött be Ruff Bálint terve: a Gulyás Márton nevével fémjelzett Partizán-csatorna elemzője egy évvel ezelőtt azt fejtegette, hogy Balmazújvárosban, Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben fordulat ment végbe. Mint mondta, „azért lett billegő ez a körzet, mert ha ez a három város masszívan ellenzéki szavazó lesz, van, még jobban az lesz, akkor lényegében

egy nagyon pici szavazatnöveléssel, városonként 1000-1200 ellenzéki szavazó beépítésével ez a körzet megfordul, megfordulhat”.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Ahol Balmazújvárosban ma időközit tartottak, ott legutoljára 2014-ben nyert a Fidesz

És akkor is kevesebb szavazattal.

Csakhogy nem ebbe az irányba mutat a valóság: mint arról a Mandiner is beszámolt, győzött a Fidesz vasárnapi időközi önkormányzati választáson Balmazújvárosban. Nagy Zoltán, a Fidesz–KDNP jelöltje 397 szavazattal megnyerte a balmazújvárosi 7. számú egyéni választókerületben tartott időközi önkormányzati választást. A Közösen Balmazújvárosért Egyesület jelöltje, Molnár Péter 369 voksot kapott, míg a függetlenként induló Béresné Lőrincz Erzsébetre 77-en szavaztak. Az alulmaradt jelölt ugyan „civilként” indult, ám valójában a Tisza támogatta, maga is bevallotta nyilvánosan, hogy a Tiszával szimpatizál.

A balmazújvárosi Fidesz-győzelem Ruff szemüvegén keresztül is óriási bukta az ellenzéknek, hiszen tisztán látszik: nem sikerült „masszívan ellenzékivé” tenni a várost. 

Nemcsak Ruff korábbi nyilatkozatát nézve óriási siker a Fidesznek a vasárnapi időközi, hanem azért is, mert a baloldali sajtó már előre országos jelentőségűvé emelte a voksolást. 

Ma lesz egy választás, amely teljesen olyan, mint egy Fidesz-Tisza-meccs

 – ez és hasonló szalagcímek jelentek meg. A Fidesz-győzelem abból a szempontból is nagy dobás, hogy ahol vasárnap időközit tartottak, ott utoljára 2014-ben nyert a Fidesz.

A Fidesz győzelme erősíti azt az álláspontot, hogy hamisak azok a közvélemény-kutatások, amelyek behozhatatlan Tisza-előnyt mutatnak, az eredmény alapján a fideszes előnyt mérő közvélemény-kutatók előrejelzései lehetnek valósak. 

A Mandiner arról is beszámolt, hogy a balmazújvárosi sikert követően elszabadult a pokol a tiszás kommentelők között a Redditen. „Idióták országa” – így gyalázzák a balmazújvárosiakat a Tisza-hívek a vereség után.

Nyitókép: Origo/YouTube

