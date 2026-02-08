Fontos eredmény az ellenzéki körzetben: győzött a Fidesz a vasárnapi időközi választáson

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese
A balmazújvárosi időközi választás fordulópontot hozott a város politikájában.
A Hajdú-Bihar vármegyei Balmazújvárosban február 8-án sorsdöntő időközi önkormányzati választást tartottak a 7. számú egyéni választókerületben. A mintegy 17 ezer lakosú településen 2024 júniusa óta patthelyzet uralkodott a képviselő-testületben: a polgármesterrel együtt tizenkét képviselő foglalt helyet, közülük hatan a Fidesz–KDNP színeiben, hatan pedig a Közösen Balmazújvárosért Egyesület (KBE) tagjaként politizáltak.
Ez a kiegyenlített erőviszony évek óta akadályozta a hatékony döntéshozatalt.
A vasárnapi voksoláson rendkívül magas, 50 százalék feletti részvétel mellett Nagy Zoltán, a Fidesz–KDNP jelöltje győzött.
Ő a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Legfőbb riválisa, Molnár Péter (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) 43 százalékot kapott, míg a harmadik, független jelölt, Béresné Lőrincz Erzsébet körülbelül 9 százalékkal zárt.
A kormánypárti győzelem azonnal megváltoztatta a helyi erőviszonyokat: a képviselő-testületben most már többsége van a Fidesz–KDNP-nek, megszűnt a korábbi patthelyzet, és a városvezetés újra normálisan működhet.
A választás nem csupán helyi ügy volt. A baloldali sajtó már előre országos jelentőségűvé emelte a voksolást. A Fidesz győzelme így különösen jelentős: erősíti azt az álláspontot, hogy a közvélemény-kutatásokban látott behozhatatlan Tisza-előnyök nem feltétlenül tükrözik a valóságot – különösen, ha a mozgósítás és a leadott szavazatok számítanak igazán.
