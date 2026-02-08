Ft
fidesz – kdnp fidesz választás

Fontos eredmény az ellenzéki körzetben: győzött a Fidesz a vasárnapi időközi választáson

2026. február 08. 20:25

A balmazújvárosi időközi választás fordulópontot hozott a város politikájában.

2026. február 08. 20:25
null

A Hajdú-Bihar vármegyei Balmazújvárosban február 8-án sorsdöntő időközi önkormányzati választást tartottak a 7. számú egyéni választókerületben. A mintegy 17 ezer lakosú településen 2024 júniusa óta patthelyzet uralkodott a képviselő-testületben: a polgármesterrel együtt tizenkét képviselő foglalt helyet, közülük hatan a Fidesz–KDNP színeiben, hatan pedig a Közösen Balmazújvárosért Egyesület (KBE) tagjaként politizáltak.

Ez a kiegyenlített erőviszony évek óta akadályozta a hatékony döntéshozatalt. 

A vasárnapi voksoláson rendkívül magas, 50 százalék feletti részvétel mellett Nagy Zoltán, a Fidesz–KDNP jelöltje győzött.

Ő a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Legfőbb riválisa, Molnár Péter (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) 43 százalékot kapott, míg a harmadik, független jelölt, Béresné Lőrincz Erzsébet körülbelül 9 százalékkal zárt.

A kormánypárti győzelem azonnal megváltoztatta a helyi erőviszonyokat: a képviselő-testületben most már többsége van a Fidesz–KDNP-nek, megszűnt a korábbi patthelyzet, és a városvezetés újra normálisan működhet.

A választás nem csupán helyi ügy volt. A baloldali sajtó már előre országos jelentőségűvé emelte a voksolást. A Fidesz győzelme így különösen jelentős: erősíti azt az álláspontot, hogy a közvélemény-kutatásokban látott behozhatatlan Tisza-előnyök nem feltétlenül tükrözik a valóságot – különösen, ha a mozgósítás és a leadott szavazatok számítanak igazán.

Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

 

