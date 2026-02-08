Fontos eredmény az ellenzéki körzetben: győzött a Fidesz a vasárnapi időközi választáson

A Hajdú-Bihar vármegyei Balmazújvárosban február 8-án sorsdöntő időközi önkormányzati választást tartottak a 7. számú egyéni választókerületben. A mintegy 17 ezer lakosú településen 2024 júniusa óta patthelyzet uralkodott a képviselő-testületben: a polgármesterrel együtt tizenkét képviselő foglalt helyet, közülük hatan a Fidesz–KDNP színeiben, hatan pedig a Közösen Balmazújvárosért Egyesület (KBE) tagjaként politizáltak.

Ez a kiegyenlített erőviszony évek óta akadályozta a hatékony döntéshozatalt.