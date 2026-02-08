„Tudom, tudom: nem indult a Tisza, vidéken nincs internet, és azon is csak m1-et néznek, különben is a stúdiók szerte világhírű valamelyik kutatóközpont mást mért, de abban a körzetben, ahol Balmazújvárosban ma időközit tartottak, ott legutoljára 2014-ben nyert a Fidesz, és akkor is kevesebb szavazattal és kisebb arányban, mint most.

A kisebb arányban úgy értendő, hogy rosszabb százalékos eredménnyel, azaz az összes ellenfeléhez viszonyítva.”