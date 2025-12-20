„A szívekben élt, és oda is temetkezett”: Jókai Mór halála

1904. május 5-én, este 9 óra 20 perckor végül örökre elaludt.
A halál okaként tüdő- és mellhártyagyulladást jelöltek meg, amelyet a későbbi boncolás is igazolt. Azt is megállapították, a nagy író szívében az erek elmeszesedtek, ez pedig siettette halálát. Korányi Frigyes az újságíróknak azt is elmondta, valóságos csoda, hogy Jókai ily gyenge szervezettel ilyen sokáig tudott élni és alkotni.
JÓKAI, A LEGMAGYARABB ÍRÓ |Jókai istenhite
Jókai, a legmagyarabb író. Ő mesélt a legszebben hazáról, szerelemről, szabadságról, hitről – mindenről, amiről az emberi élet valójában szól. Regényei és írásai szórakoztattak, építették a nemzeti öntudatot, erősítették a hazaszeretetet. A Kertész Imre Intézet Jókai, a legmagyarabb író címmel készült videósorozatában elképesztő életműve és mesébe illő életútja mentén indul filmes sétára, a kétszáz éve született írófejedelem előtt tisztelegve. Jókai istenhite című epizódból egyebek között kiderül, hogy bár reformátust nevelésben részesült és élete végéig kálvinistának tartotta magát, miért volt különleges az író istenhite.