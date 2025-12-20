„A szívekben élt, és oda is temetkezett”: Jókai Mór halála

Jókai Mór és Nagy Bella még 1903 novemberében utazott Nizzába a magyar tél elől. Jól érezték magukat, sokat kirándultak, még a Monte-Carló-i kaszinóban is szerencsét próbáltak. Április 17-én jöttek volna haza vonattal, ám a vasutasok sztrájkja miatt nem tudtak, végül április 25-én érkeztek meg. Jókai jókedvű volt, bár a hidegebb, szelesebb idő nem volt ínyére. A korabeli lapok szerint az egyik kedvencét, marhapörköltet is főzetett ebédre.

Aztán egy nap megszédült.

Az orvosok pihenést javasoltak, apró megfázásra gyanakodtak, ám minden rosszra fordult. Korányi Frigyes, a nagy hírű doktor Jókai betegágyánál napokkal később megállapította a tüdőgyulladást.