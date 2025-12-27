Ft
12. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Amerika David Pressman usa

A magyargyűlölő David Pressman hatalmasat bókolt Orbán Viktornak

2025. december 27. 07:34

Hatalmas dicséretben részesült Magyarország karácsonyra.

2025. december 27. 07:34
David Pressman
Megyeri Dávid
Magyar Nemzet

„Hatalmas dicséretben részesült Magyarország karácsonyra. Ünnepi ajándékként is felfogható az a gondolatfüzér, amit David Pressman örvendetesen eltávozott amerikai nagykövet tálalt föl rólunk egy chicagói rendezvényen. A veretes magyargyűlöletéről és jobboldalfóbiájáról elhíresült szélsőbaloldali diplomata ugyanis régi szokása szerint a sárga földig lehordta hazánkat az itteni viszonyok miatt. Márpedig ha minket Pressman ügynök szidalmaz, az számunkra örvendetes fejlemény, hiszen minden ép ítélőképességű ember tisztában van vele, hogy mindannak az ellenkezője az igaz velünk kapcsolatban, mint amiről ez a kígyómosolyú egykori Biden-báb beszél. Egyszóval nekünk ajándék ez a rágalomözön.

Nem is lehet minden ágára-bogára kitérni Pressman vádáradatának, ám a dicsérő mozzanatoknak érdemes minden cseppjét megbecsülni. Mindenekelőtt igen hízelgő, hogy arról beszélt: párhuzamok figyelhetők meg az Egyesült Államok és Magyarország antidemokratikus tendenciái között. 

Hát kérem, ennél nagyobb bókot nehezen lehetett volna megfogalmazni, hisz az USA köztudottan a világ vezető szuperhatalma, amelynek elnöke sorra valósítja meg választási ígéreteit. A dicséretek non plus ultrájaként kell értékelnünk, hogy magának a pódiumbeszélgetésnek a témája is a Trump-adminisztráció hatalmi nyomulása és az ehhez adott Orbán-féle recept volt. Micsoda megtisztelő felvezetés! Eszerint mi fújjuk Amerikában a passzátszelet, és nem fordítva. A magyar kormányzati partitúráktól retteg a bukott demokrata párti adminisztráció vérszegény vert serege Joe Bidentől Kamala Harrisig és a többi illegális bevándorlás-, gender- és háborúpárti levitézlett politikusig.
De azért álljunk csak meg egy szóra! Miért is vagyunk mi a demokrácia megcsúfolói?” 

Nyitókép: David Pressman X-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

cserresznye
2025. december 27. 10:05
...csak a fotójától kíméltek volna meg...
polárüveg
2025. december 27. 10:01
Van ez így. Amikor azt hiszik, hogy amit ütnek elemi erővel, az eltörik. De ha nem, akkor keményebb, acélosabb lesz. Az USA-beli demokraták, köztük Pressman úr ütései alatt a magyar rendszer acélosabb lett. Hozzásegítettek a mindenen átvágó acélosság elkészítéséhez...Köszönjük!! Most attől félnek, aminek az elkészítésén ők is munkálkodtak?
diagon-2
2025. december 27. 09:32
Pffuuujj de undorító ez a mocsok. A baloldal kedvence, karigeri (prájdmester) példaképe sz@k@dt volna..... a feje.
orokkuruc-2
2025. december 27. 09:28
Remélem, az evidencia, hogy MaPöti a széderestjeinek terméke! Vogela Evelyn szállította, egy miniszter és az elnök menesztésének igéretével. (halkan mondom, Novák volt a második gój elnökünk)
