A magyargyűlölő David Pressman hatalmasat bókolt Orbán Viktornak

„Hatalmas dicséretben részesült Magyarország karácsonyra. Ünnepi ajándékként is felfogható az a gondolatfüzér, amit David Pressman örvendetesen eltávozott amerikai nagykövet tálalt föl rólunk egy chicagói rendezvényen. A veretes magyargyűlöletéről és jobboldalfóbiájáról elhíresült szélsőbaloldali diplomata ugyanis régi szokása szerint a sárga földig lehordta hazánkat az itteni viszonyok miatt. Márpedig ha minket Pressman ügynök szidalmaz, az számunkra örvendetes fejlemény, hiszen minden ép ítélőképességű ember tisztában van vele, hogy mindannak az ellenkezője az igaz velünk kapcsolatban, mint amiről ez a kígyómosolyú egykori Biden-báb beszél. Egyszóval nekünk ajándék ez a rágalomözön.

Nem is lehet minden ágára-bogára kitérni Pressman vádáradatának, ám a dicsérő mozzanatoknak érdemes minden cseppjét megbecsülni. Mindenekelőtt igen hízelgő, hogy arról beszélt: párhuzamok figyelhetők meg az Egyesült Államok és Magyarország antidemokratikus tendenciái között.