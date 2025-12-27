A magyargyűlölő David Pressman hatalmasat bókolt Orbán Viktornak

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
A jövő évi választásnak is súlyos tétje van. Magyarországnak még van lehetősége megakadályozni a brüsszeli terv beteljesedését.
Hatalmas dicséretben részesült Magyarország karácsonyra.
„Hatalmas dicséretben részesült Magyarország karácsonyra. Ünnepi ajándékként is felfogható az a gondolatfüzér, amit David Pressman örvendetesen eltávozott amerikai nagykövet tálalt föl rólunk egy chicagói rendezvényen. A veretes magyargyűlöletéről és jobboldalfóbiájáról elhíresült szélsőbaloldali diplomata ugyanis régi szokása szerint a sárga földig lehordta hazánkat az itteni viszonyok miatt. Márpedig ha minket Pressman ügynök szidalmaz, az számunkra örvendetes fejlemény, hiszen minden ép ítélőképességű ember tisztában van vele, hogy mindannak az ellenkezője az igaz velünk kapcsolatban, mint amiről ez a kígyómosolyú egykori Biden-báb beszél. Egyszóval nekünk ajándék ez a rágalomözön.
Nem is lehet minden ágára-bogára kitérni Pressman vádáradatának, ám a dicsérő mozzanatoknak érdemes minden cseppjét megbecsülni. Mindenekelőtt igen hízelgő, hogy arról beszélt: párhuzamok figyelhetők meg az Egyesült Államok és Magyarország antidemokratikus tendenciái között.
Hát kérem, ennél nagyobb bókot nehezen lehetett volna megfogalmazni, hisz az USA köztudottan a világ vezető szuperhatalma, amelynek elnöke sorra valósítja meg választási ígéreteit. A dicséretek non plus ultrájaként kell értékelnünk, hogy magának a pódiumbeszélgetésnek a témája is a Trump-adminisztráció hatalmi nyomulása és az ehhez adott Orbán-féle recept volt. Micsoda megtisztelő felvezetés! Eszerint mi fújjuk Amerikában a passzátszelet, és nem fordítva. A magyar kormányzati partitúráktól retteg a bukott demokrata párti adminisztráció vérszegény vert serege Joe Bidentől Kamala Harrisig és a többi illegális bevándorlás-, gender- és háborúpárti levitézlett politikusig.
De azért álljunk csak meg egy szóra! Miért is vagyunk mi a demokrácia megcsúfolói?”
Nyitókép: David Pressman X-oldala