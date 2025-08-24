Budapesten felborult egy mentő – többen megsérültek

Életmentő beavatkozásra is sor került – ennyi embert láttak el a mentők az augusztus 20-i fővárosi rendezvényeken
Az ellátottak közül 48 beteget kellett kórházba vinni.
A felelősség megállapítására vizsgálat indult.
Személyautóval ütközött és felborult egy mentőautó szombaton késő este Budapesten, a balesetben öten megsérültek – közölte az Országos Mentőszolgálat vasárnap az MTI-vel.
Azt írták, hogy egy beteget és a hozzátartozóját szállító mentőautó a megkülönböztető jelzéseit használva haladt a kórház felé, amikor Budapest XIX. kerületében egy személyautóval ütközött.
A balesetben a beteg, a hozzátartozója, a személyautó vezetője, a mentőápoló és a mentőgépkocsi vezetője megsérült, helyszíni ellátás után kórházba szállították őket.
A felelősség megállapítására vizsgálat indult – áll a tájékoztatásban.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán
Ezt is ajánljuk a témában
Az ellátottak közül 48 beteget kellett kórházba vinni.