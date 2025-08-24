Ft
08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Budapest mentőautó baleset

Budapesten felborult egy mentő – többen megsérültek

2025. augusztus 24. 13:29

A felelősség megállapítására vizsgálat indult.

2025. augusztus 24. 13:29
null

Személyautóval ütközött és felborult egy mentőautó szombaton késő este Budapesten, a balesetben öten megsérültek – közölte az Országos Mentőszolgálat vasárnap az MTI-vel.

Azt írták, hogy egy beteget és a hozzátartozóját szállító mentőautó a megkülönböztető jelzéseit használva haladt a kórház felé, amikor Budapest XIX. kerületében egy személyautóval ütközött.

A balesetben a beteg, a hozzátartozója, a személyautó vezetője, a mentőápoló és a mentőgépkocsi vezetője megsérült, helyszíni ellátás után kórházba szállították őket.

A felelősség megállapítására vizsgálat indult – áll a tájékoztatásban.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

