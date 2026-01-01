Ft
bukarest mvm bodok szálló székelyföldön román románia

Román nacionalisták tombolnak Székelyföldön, miközben oroszok építik a NATO-bázist – ki itt a valódi ellenség?

2026. január 01. 12:34

Kettős mérce, nacionalista őrjöngés és kínos geopolitikai titkok – ezek a témák vitték a prímet idén Romániával kapcsolatban. Az olvasókat leginkább az MVM meghurcolása, a Bodok szálló lebontása körüli román hisztéria és az úzvölgyi temetőnél kiéleződő magyarellenes demonstrációk érdekelték.

2026. január 01. 12:34
null
Veress Csongor Balázs

Putyin emberei a román NATO-projektben, az MVM a vádlottak padján – így néz ki a bukaresti képmutatás

Miközben a román kormány – élén a kifejezetten magyarellenes hangvételt megütő energiaügyi miniszterrel, Sebastian Burdujával – mindent megtesz azért, 

hogy a magyar energetikai vállalatokat, elsősorban az MVM-et kiszorítsa az ország energiapiaci projektjeiből, Bukarest úgy kommunikál, mintha egy „magyar vezetéken” érkező orosz molekula eleve beszennyezné a román gáz- vagy áramhálózatot.

A valóság ezzel szemben jóval kínosabb. Románia egyik legjelentősebb katonai beruházását ugyanis egy orosz oligarchához köthető vállalat közreműködésével valósítják meg – mindezt NATO-biztonsági engedéllyel. 

A Mihail Kogălniceanu légibázison épül Kelet-Európa egyik legnagyobb NATO-támaszpontja, amely több mint tízezer katona és családja számára biztosít majd infrastruktúrát. A projekt értéke meghaladja a 12 milliárd lejt, vagyis több százmilliárd forintot.

Amikor a kommunista múlt lebontása is nacionalista sértésnek számít

Évtizedeken át üresen és romosan állt, mára azonban végleg eltűnt Sepsiszentgyörgy főteréről a Bodok szálló. A város egyik legmegosztóbb épületének bontása nyáron kezdődött meg, és ezzel lezárult egy korszak: a hetvenes évek elején, 

a „szocialista modernség”  jelképének szánt tízemeletes betonmonstrum hosszú ideje rontotta a városképet.

A városvezetés döntése szerint a helyén egy új kulturális központ épül majd, a polgármester pedig városrehabilitációról és történelmi jóvátételről beszél. A lépés azonban heves reakciókat váltott ki a román nacionalista körökben: több szervezet valóságos hisztériát rendezett a bontás miatt.

„Eltörlik a történelmet” – így fogalmazott közleményében a Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma, amely a város magyar vezetését azzal vádolja, hogy tudatosan számolja fel a román közigazgatás szimbólumait. Álláspontjuk szerint a Bodok szálló nem pusztán egy elavult épület volt, 

hanem Sepsiszentgyörgyön a „román jelenlét” egyik jelképe.

Úzvölgyi botrány: a román állam és az ortodox egyház hallgatása gerjeszti a feszültséget

Június elsején, vasárnap délután mintegy száz ember gyűlt össze az úzvölgyi katonai temetőben Mihai Tîrnoveanu, a nyíltan magyarellenes Calea neamului („A nemzet útja”) nacionalista mozgalom vezetőjének felhívására. A résztvevők az ott nyugvó, állítólagos román katonák előtt kívántak „megemlékezni” – éppen azon a napon, amikor Romániában a hősök napját ünneplik. 

Ezt az alkalmat az elmúlt években egyre következetesebben saját ideológiai céljaik szolgálatába állítják a sovén szervezetek.

A demonstrálók hazafias dalokat énekelve vonultak be a temetőbe, majd – a korábbi évek forgatókönyvét követve – felolvasták azoknak a román katonáknak a névsorát, akikről hamisan azt állítják, hogy az úzvölgyi sírkertben nyugszanak. A „megemlékezést” ortodox papok által végzett keresztfelszentelés zárta. A szervezők ezt azzal indokolták, hogy a tavaly felállított fakereszteket szerintük „a mai idők elnyomói” megrongálták, ezért azokat most újakkal kellett pótolni.

Tîrnoveanu már napokkal korábban megjelent a temetőben, hogy néhány társával előkészítse a rendezvényt, amelyet nyíltan „visszafoglalásként” értelmezett. Egy videóüzenetben így fogalmazott: „Legyünk egységesek, testvéreim, és védjük meg a román hadsereg hőseinek keresztjeit.” 

A felhívás nem csupán a temető „védelméről” szólt, hanem egyfajta lelki és nemzeti egység megteremtéséről is, amelyben hangsúlyos szerepet kapott az ortodox papság jelenléte.

Az esemény azonban aligha tekinthető pusztán kegyeleti aktusnak. Sokkal inkább egy szimbolikus és politikai üzenetként értelmezhető, amely egyértelműen a magyar közösségnek szólt, és 

újabb fejezetét jelentette az úzvölgyi temető körüli, évek óta húzódó konfliktusnak.

 

Nyitókép: GUIZIOU Franck / AFP

