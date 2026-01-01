Román nacionalisták tombolnak Székelyföldön, miközben oroszok építik a NATO-bázist – ki itt a valódi ellenség?

Úzvölgyi botrány: a román állam és az ortodox egyház hallgatása gerjeszti a feszültséget

Június elsején, vasárnap délután mintegy száz ember gyűlt össze az úzvölgyi katonai temetőben Mihai Tîrnoveanu, a nyíltan magyarellenes Calea neamului („A nemzet útja”) nacionalista mozgalom vezetőjének felhívására. A résztvevők az ott nyugvó, állítólagos román katonák előtt kívántak „megemlékezni” – éppen azon a napon, amikor Romániában a hősök napját ünneplik.

Ezt az alkalmat az elmúlt években egyre következetesebben saját ideológiai céljaik szolgálatába állítják a sovén szervezetek.

A demonstrálók hazafias dalokat énekelve vonultak be a temetőbe, majd – a korábbi évek forgatókönyvét követve – felolvasták azoknak a román katonáknak a névsorát, akikről hamisan azt állítják, hogy az úzvölgyi sírkertben nyugszanak. A „megemlékezést” ortodox papok által végzett keresztfelszentelés zárta. A szervezők ezt azzal indokolták, hogy a tavaly felállított fakereszteket szerintük „a mai idők elnyomói” megrongálták, ezért azokat most újakkal kellett pótolni.

Tîrnoveanu már napokkal korábban megjelent a temetőben, hogy néhány társával előkészítse a rendezvényt, amelyet nyíltan „visszafoglalásként” értelmezett. Egy videóüzenetben így fogalmazott: „Legyünk egységesek, testvéreim, és védjük meg a román hadsereg hőseinek keresztjeit.”