Őrjöngenek a román nacionalisták, mert lebontottak egy kommunista betonmonstrumot Székelyföldön

Sepsiszentgyörgy főterén a nyár elején megkezdett bontási munkálatokkal végleg eltűnt a városkép egyik legmegosztóbb épülete, a Bodok szálló. A ’70-es évek elején a modernség jelképének szánt tízemeletes monstrum évtizedek óta üresen, romosan állt a város központjában. Most, hogy a városvezetés a bontás mellett döntött, és egy új kulturális központ felépítését ígéri a helyére, a román nacionalista szervezetek valóságos hisztériát rendeznek.

Fotó: Fóris Pál / Székely Nemzeti Múzeum Fotótéka

„Eltörlik a történelmet” – nacionalista kirohanás

A Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma közleményt adott ki, amelyben azzal vádolja a város magyar vezetést, hogy szándékosan tünteti el a román közigazgatás szimbólumait. A fórum szerint a Bodok szálló nemcsak egy épület volt, hanem egy „román jelenlétet” kifejező jelkép Sepsiszentgyörgyön.