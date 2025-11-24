Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Sepsiszentgyörgy Bodok szálló Antal Árpád

Őrjöngenek a román nacionalisták, mert lebontottak egy kommunista betonmonstrumot Székelyföldön

2025. november 24. 06:54

Évtizedekig romosan állt, most végleg eltűnt Sepsiszentgyörgy főteréről a Bodok szálló. A helyi román nacionalisták tombolnak, a polgármester viszont városrehabilitációról és történelmi jóvátételről beszél.

2025. november 24. 06:54
null
Veress Csongor Balázs

Sepsiszentgyörgy főterén a nyár elején megkezdett bontási munkálatokkal végleg eltűnt a városkép egyik legmegosztóbb épülete, a Bodok szálló. A ’70-es évek elején a modernség jelképének szánt tízemeletes monstrum évtizedek óta üresen, romosan állt a város központjában. Most, hogy a városvezetés a bontás mellett döntött, és egy új kulturális központ felépítését ígéri a helyére, a román nacionalista szervezetek valóságos hisztériát rendeznek.

Fotó: Fóris Pál / Székely Nemzeti Múzeum Fotótéka

„Eltörlik a történelmet” – nacionalista kirohanás 

A Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma közleményt adott ki, amelyben azzal vádolja a város magyar vezetést, hogy szándékosan tünteti el a román közigazgatás szimbólumait. A fórum szerint a Bodok szálló nemcsak egy épület volt, hanem egy „román jelenlétet” kifejező jelkép Sepsiszentgyörgyön.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

„Az Antal Árpád vezette polgármesteri hivatal döntése nyomán lebontották a város egyik legjellegzetesebb épületét. Ez újabb bizonyíték arra, hogy a magyar vezetés kényelmetlen szimbólumokat számol fel” – írták Facebook-oldalukon.

A nacionalisták azt is nehezményezik, hogy az önkormányzat több millió eurót szán egy új ifjúsági és kulturális központ építésére, miközben – állításuk szerint – a román közösségnek nincs saját rendezvény- vagy színházterme. 

Egyenesen „kulturális kisajátítással” vádolják a városvezetést, mondván: az új intézmény úgynevezett multikulturális projektként indul, de valójában a magyar közösség támogatását fogja szolgálni. Példaként hozzák fel, hogy a városban még egy Eminescu-szobor felállítását sem engedélyezik.

Fotó: Kovács Zsolt / Maszol

A Bodok szálló: szimbólum és szégyenfolt

A Bodok szállót 1971–1972-ben építették a városkép szocialista átalakításának jegyében. Akkoriban a modernizáció és a fejlődés jelképének számított, azonban a rendszerváltás után gyorsan elértéktelenedett. Privatizációját követően a tulajdonosok elhanyagolták, nem fejlesztették, az épület állapota folyamatosan romlott. A kétezres évek közepén ugyan próbálkoztak felújítással, de a beruházás félbemaradt.

Antal Árpád polgármester emlékeztetett

a Bodok szálló nem a város pozitív szimbóluma volt, hanem a kommunista diktatúra városromboló agresszivitásának jelképe. 

„A történelmi főtér épületeit rombolták le azért, hogy helyet csináljanak ennek a betonmonstrumnak. A lebontásával egy régi seb gyógyulhat be” – hangsúlyozta.

Fotó: Kristó Gothárd Hunor / Maszol

Hosszú kálvária a bontásig

Az önkormányzat 2014-ben vásárolta meg az épületet 745 ezer euróért, miután a tulajdonosok a felhalmozott adósságok miatt nem tudták tovább megtartani. A városvezetés először uniós forrásból próbálta volna felújítani, de nem volt rá pályázati lehetőség. Később befektetőnek akarták értékesíteni, ám senki nem vállalta a hatalmas költségeket. Végül nem maradt más megoldás, mint a bontás.

A döntés hosszú előkészítő folyamat eredménye volt. A polgármester emlékeztetett: más történelmi épületeket, mint a volt Dohánygyár vagy a városközponti telefonpalota, sikerült megmenteni, de a Bodok megőrzése városrendezési szempontból sem lett volna értelmes.

Fotó: a látványtervek

Az ország legmodernebb kulturális és ifjúsági központja fog felépülni

A bontási munkálatok idén nyáron zajlottak, egy kolozsvári cég óriásgépekkel falatonként harapdálta ki az emeleteket. A bontás után a területet rövid távon parkolóként hasznosítják, hosszabb távon azonban Sepsiszentgyörgy egyik legfontosabb beruházása valósul meg itt: a város új kulturális központja. Az épület hat intézménynek ad majd otthont: 

  • a Tamási Áron Színháznak, 
  • a Cimborák Bábszínháznak, 
  • az M Studio mozgásszínháznak, 
  • a Bod Péter Megyei Könyvtárnak, 
  • az Erdélyi Művészeti Központnak, 
  • valamint egy újonnan létrehozandó filharmóniának.

A tervezésre nemzetközi pályázatot hirdettek, amelyre tizenöt építésziroda nyújtotta be elképzeléseit. A szakmai zsűri végül nem hirdetett abszolút győztest, mivel egyik terv sem aratott osztatlan sikert. Ehelyett két második és két harmadik helyezettet díjaztak, és a különböző ötletek elemeinek ötvözéséből születhet majd meg a végleges koncepció. 

A városvezetés szimbolikusan úgy fogalmazott: „korunk Kós Károlyát keresték” a pályázattal.

A kulturális központ megépítését a magyar kormány is támogatja: Lázár János építési miniszter és Antal Árpád polgármester tavaly aláírt megállapodása értelmében Budapest 13 millió euróval járul hozzá a projekthez.

„Olyan épületet szeretnénk, amelyre kétszáz év múlva is büszkék lehetnek a sepsiszentgyörgyiek”

 – fogalmazott Antal Árpád.

Fotó: Kovács Zsolt / Maszol

A bontások nemcsak a városképet, de a helyiek életét is megváltoztatták. 

Nekünk, a környező utcák gyerekeinek ez az udvar jelentette az ötvenes évek grundját”

 – idézi fel József Álmos nyugalmazott matematika tanár, helytörténeti kutató. Itt rúgták a rongy- és gumilabdát, játszottak golyózást, bújócskát, pandúr-tolvajt vagy épp indiánosdit. A szűk, épületekkel övezett tér egy egész nemzedék gyerekkorának volt színtere, mielőtt a szocialista városrendezés nyomai végleg eltüntették.

Hat évet éltem a szálloda árnyékában, és már az építkezés kezdetétől tudtam, egyszer minket is elűz onnan”

 – emlékezik vissza. 

A monstrum szimbólumává vált a hatalom akaratának: a szocialista településrendezés önkényének, amely előbb-utóbb a környező házakat is elpusztította. 

1978-ban a Kossuth Lajos utca több telkén álló családi házak lakóival együtt ő is hivatalos értesítést kapott: egy éven belül másutt kell otthont találnia.

Az új szálloda építéséről 1971 elején a napilap lelkes hangon számolt be: „Hatalmas. Igen erős alapokon fog állni az új, 110 szobás, 210 ágyas szálloda, a közel négy méter mély alapba több mint 20 tonna vasat dolgoztak be”  – emlékszik vissza a nyugalmazott oktató.

A helyiek számára azonban az új épület nem csupán fejlődést, hanem gyermekkori emlékek, otthonok és közösségek elvesztését is jelentette.

Akárhogy is, Sepsiszentgyörgy főtere most új korszak elé néz. A bontással egy fejezet lezárult, és a helyére olyan épület kerülhet, amely valóban a közösség jövőjét szolgálja – nem pedig a múlt terheit idézi.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Antal Árpád polgármester Facebook-oldala

Egy hír a Bodok szállóról itt nézhető meg:
 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
2025. november 24. 13:25
A románok egyszerre érkeztek 71 - ben a Bodoc szállóval. Attól kezdve bizonygatják, hogy Sepsiszentgyörgy egy dák gyökerekkel rendelkező település. Csodálkozik- e valaki, hogy ragaszkodnak ahhoz az épülethez? Egy megoldás nyugtatná meg cizellált lelküket : ha a helyébe egy hatalmas ortodox templom sarjadna.
Válasz erre
0
0
B_kanya
2025. november 24. 11:36
"Semmi meglepő: Ursula von der Leyen nyomatékosította, hogy Brüsszel továbbra is Ukrajna oldalán áll 2025. október 24. 06:23" mandiner.hu/kulfold/2025/10/semmi-meglepo-ursula-von-der-leyen-nyomatekositotta-hogy-brusszel-tovabbra-is-ukrajna-oldalan-all És itt, miszlik, aki biztosan nem érez nagyobb szimpátiát az ukránok iránt, mint az oroszok felé ezt írta: "miszlik 2025. október 24. 06:59 "Hát nem is a ruszkikén b+. Normális ember legalábbis nem."" Hát ez van, hoholszoponckám. Nem mellesleg itt gyalázod a magyarokat.
Válasz erre
0
0
B_kanya
•••
2025. november 24. 11:31 Szerkesztve
"miszlikB_kanya 2025. november 24. 07:35 Semmivel sem érzek több szimpátiát a hoholok irányában, mint a véreskezű ruszkik iránt." Dehogynem. Ugyanis bárki visszanézheti a banderista hozzászólásaidat.
Válasz erre
0
0
Bela3314
2025. november 24. 11:04
Most már következhet a Szakszervezetek háza is.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!