Bernd Storck Szoboszlaiékról: Ez a válogatott bármelyik csapatot le tudja győzni

és a csapattal együtt ezt a sikert elérni az egész ország számára. Csodálatos volt, nagyon szép emlék számomra” – mondta.

„Sok kiváló játékosuk van a magyaroknak, akik már nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, hiszen külföldi élcsapatokban játszanak. Elég csak a Rapid Wient, a Liverpoolt, vagy német klubokat, illetve más komoly országok bajnokságait említeni” – magyarázta.

Felidézte, hogy az ő kapitányi időszakában is voltak jó játékosaik, és bár talán nem volt ennyi nemzetközi rutinjuk, de csapatként jól teljesítettek. A remek csapatszellem volt a fegyverük, jó volt a hangulat és mindenki megbízhatott a másikban.

„Marco Rossi is jó munkát végez, jó csapatot állított össze, amelyben szintén jó a csapatszellem.