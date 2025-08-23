Európa főügyész-üdvöskéje a mélyállam irányítása alatt hurcolta meg az erdélyi magyar vezetőket

Emlékszünk még a nagy, hunyorogva nézve is leszámolásgyanús, nagy csinnadrattával véghezvitt korrupcióellenes műsorra Romániában az elmúlt évtizedben, amikor szinte hetente jöttek a hírek arról, hogy az Országos Korrupcióellenes Ügyészség már megint elkapott valakit?

Nos, egyre több romániai politikai elemző, újságíró és volt tisztviselő is nyilvánosan beszél arról, hogy

a 2010-es évek korrupcióellenes kampánya nemcsak az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) ügyészeinek és Laura Codruța Kövesi főügyésznek az akciója volt, hanem a titkosszolgálatok és bizonyos brüsszeli körök is jelentős szerepet játszottak a folyamatban.

„Csörögjenek a bilincsek”

Alina Mungiu Pippidi ismert politikai elemző a román nyelvű Q Magazine-nak adott interjújában kijelentette: „A mi korrupcióellenes harcunk Brüsszel támogatásával történt.

Az volt a cél, hogy csörrenjen néhány bilincs, mivel Romániában nagyon erős volt a büntetlenség kultúrája.

2009-re oda jutottunk, hogy a megyeszékhelyek polgármestereinek kétharmada és ugyanennyi megyei tanácselnök a DNA vizsgálata alatt állt.”

A szakértő szerint nemcsak a politikusok ellen indultak ügyek, hanem a bírák is célkeresztbe kerültek.

„A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) elkezdett lehallgatni mindenkit

– a fellebbviteli bíróságokat, a legfelsőbb bíróságot… Az elképzelés az volt, hogy ott intézik el a pereket. Csakhogy ezt nem a nemzetbiztonságra hivatkozva kellett volna megtenni. Ez a módszer néhány ember kezébe adta a hatalmat.

Újra létrejött a megfigyelő állam, ahol mindenkiről mindent tudtak, ahol mindenkinek volt valamilyen gyenge pontja, de minden hónapban csak néhány embert küldtek börtönbe, akiket előre kiválasztottak. A többieket zsarolták” – fogalmazott Pippidi.

Politikailag motivált ügyek

Az elemző példaként említette Victor Ponta volt miniszterelnök perét: „Például amikor pert indítottak Victor Ponta ellen, mert állítólag megkérte Sebastian Ghiță üzletembert, hogy fizessen ki egy vacsorát, Tony Blair számára. Ez nyilvánvalóan egy ostobaság volt.”

Szóba hozta az RMDSZ volt elnökének esetét is:

Markó Béla ellen például olyan pert indítottak, hogy szégyen kimondani: állítólag kapott valami előleget egy magyarországi kiadótól. Abban az időben fontos szavazásra készült a kormánykoalíció, és – láss csodát – Markó Béla, amúgy egy rendkívül tisztességes ember, hirtelen a DNA célkeresztjébe került. Volt néhány ilyen, nagyon csúnya eset.”

Amikor az egyik korrupcióellenes szerv vezetője a másikat tartóztatta le

Pippidi felidézte a Nemzeti Integritási Ügynökség (ANI) volt vezetőjének, Horia Georgescunak az esetét is: „Csak a volt Szovjetunióban fordulhatott elő, hogy az egyik korrupcióellenes ügynökség vezetője letartóztatja a másik korrupcióellenes ügynökség vezetőjét. Horia Georgescu vizsgálta az akkori államfőt, Klaus Iohannist. Iohannis nyert, majd az ANI volt vezetőjét letartóztatták. Nem védem Horia Georgescut – soha nem is hallottam róla korábban, ő is azon sok úgynevezett megbízható ember egyike, akik teljesen jelentéktelenek, de valakinek a bizalmi emberei.”

A politikai elemző szerint „abnormális, ahogyan az Nemzeti Integritási Ügynökség elnökét a korrupcióellenes ügyészségbörtönbe juttatta.”