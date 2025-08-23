Európa főügyész-üdvöskéje a mélyállam irányítása alatt hurcolta meg az erdélyi magyar vezetőket

Laura Codruța Kövesi: Nem létezik korrupciótól mentes állam Európában
Az Európai Ügyészség vezetője szerint nem lehet folyton a kelet-európai országokra mutogatni, ha visszaélésekről van szó.
Itt a bizonyíték: Brüsszel és a titkosszolgálatok irányították a román korrupcióellenes pereket.
Emlékszünk még a nagy, hunyorogva nézve is leszámolásgyanús, nagy csinnadrattával véghezvitt korrupcióellenes műsorra Romániában az elmúlt évtizedben, amikor szinte hetente jöttek a hírek arról, hogy az Országos Korrupcióellenes Ügyészség már megint elkapott valakit?
Nos, egyre több romániai politikai elemző, újságíró és volt tisztviselő is nyilvánosan beszél arról, hogy
a 2010-es évek korrupcióellenes kampánya nemcsak az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) ügyészeinek és Laura Codruța Kövesi főügyésznek az akciója volt, hanem a titkosszolgálatok és bizonyos brüsszeli körök is jelentős szerepet játszottak a folyamatban.
Alina Mungiu Pippidi ismert politikai elemző a román nyelvű Q Magazine-nak adott interjújában kijelentette: „A mi korrupcióellenes harcunk Brüsszel támogatásával történt.
Az volt a cél, hogy csörrenjen néhány bilincs, mivel Romániában nagyon erős volt a büntetlenség kultúrája.
2009-re oda jutottunk, hogy a megyeszékhelyek polgármestereinek kétharmada és ugyanennyi megyei tanácselnök a DNA vizsgálata alatt állt.”
A szakértő szerint nemcsak a politikusok ellen indultak ügyek, hanem a bírák is célkeresztbe kerültek.
„A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) elkezdett lehallgatni mindenkit
– a fellebbviteli bíróságokat, a legfelsőbb bíróságot… Az elképzelés az volt, hogy ott intézik el a pereket. Csakhogy ezt nem a nemzetbiztonságra hivatkozva kellett volna megtenni. Ez a módszer néhány ember kezébe adta a hatalmat.
Újra létrejött a megfigyelő állam, ahol mindenkiről mindent tudtak, ahol mindenkinek volt valamilyen gyenge pontja, de minden hónapban csak néhány embert küldtek börtönbe, akiket előre kiválasztottak. A többieket zsarolták” – fogalmazott Pippidi.
Az elemző példaként említette Victor Ponta volt miniszterelnök perét: „Például amikor pert indítottak Victor Ponta ellen, mert állítólag megkérte Sebastian Ghiță üzletembert, hogy fizessen ki egy vacsorát, Tony Blair számára. Ez nyilvánvalóan egy ostobaság volt.”
Szóba hozta az RMDSZ volt elnökének esetét is:
Markó Béla ellen például olyan pert indítottak, hogy szégyen kimondani: állítólag kapott valami előleget egy magyarországi kiadótól. Abban az időben fontos szavazásra készült a kormánykoalíció, és – láss csodát – Markó Béla, amúgy egy rendkívül tisztességes ember, hirtelen a DNA célkeresztjébe került. Volt néhány ilyen, nagyon csúnya eset.”
Pippidi felidézte a Nemzeti Integritási Ügynökség (ANI) volt vezetőjének, Horia Georgescunak az esetét is: „Csak a volt Szovjetunióban fordulhatott elő, hogy az egyik korrupcióellenes ügynökség vezetője letartóztatja a másik korrupcióellenes ügynökség vezetőjét. Horia Georgescu vizsgálta az akkori államfőt, Klaus Iohannist. Iohannis nyert, majd az ANI volt vezetőjét letartóztatták. Nem védem Horia Georgescut – soha nem is hallottam róla korábban, ő is azon sok úgynevezett megbízható ember egyike, akik teljesen jelentéktelenek, de valakinek a bizalmi emberei.”
A politikai elemző szerint „abnormális, ahogyan az Nemzeti Integritási Ügynökség elnökét a korrupcióellenes ügyészségbörtönbe juttatta.”
Laura Codruța Kövesi – aki ma már az Európai Ügyészség vezetője, magyarellenes lépéseiről pedig a Mandiner is írt – 2013 és 2018 között irányította a DNA-t. Mandátuma végén több hangfelvétel is nyilvánosságra került, amelyek alátámasztották azt a gyanút, hogy egyes ügyeket titkosszolgálati vagy politikai megrendelések alapján indítottak.
Laura Codruța Kövesi, a román Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) volt vezetője lesz az első európai főügyész. Portré a nőről, aki felrázta a román politikát, aki sorra véreztette ki az erdélyi magyar politikusokat koholt vádak alapján, aki mindig leszállítja a skalpokat, és akinek irodája októbertől Luxemburgban lesz.
Sokan mégis hősként tekintettek rá, aki szembeszállt a romániai korrupcióval, mások viszont úgy vélték: „ő is tudta, hogy a hatóság ügyészei közül sokan hamis bűnügyeket gyártottak.”
Az ügyészség statisztikái azt is megmutatták: az erdélyi magyar politikusok és polgármesterek aránytalanul gyakran kerültek vádlottként a DNA elé.
A megvádolt magyar elöljárók közös meggyőződése, hogy „kreált ügyekkel” akarták gyengíteni az erdélyi magyarság politikai súlyát.
Barabás T. János, a Magyar Külügyi Intézet külső elemzője korábban a Maszolnak elmondta: a román igazságszolgáltatás történelmileg is a politikai érdekek befolyása alatt működött:
A bíróságokat, ügyészségeket jelentősen befolyásolják politikai érdekcsoportok, és mindenekelőtt a titkosszolgálat. A jelenség oka, hogy a román politikai elit még mindig az állami pénzeket tartja a meggazdagodás fő forrásának, és aggódnak az ország szétesésének veszélye miatt is.”
A szakértő hozzátette: „Románia megalakulása óta a titkosszolgálatnak van kiemelt szerepe az állam egységének, biztonságának megtartásában. Ez utóbbiak érdekében az igazságszolgáltatás gyakran a titkosszolgálat adatai alapján folytat eljárást, a szolgálatokat viszont politikai érdekcsoportok befolyásolják.”
Becsületes Laura Codruta irányítása alatt így működött az antikorrupciós hivatal Romániában. Miért is ne csatlakozna Magyarország is?
Az elmúlt másfél évtizedben sorra indultak korrupciós eljárások erdélyi magyar politikusok és önkormányzati vezetők ellen, akiket éveken át tartó perek és meghurcolások után végül rendre felmentettek. A mintázat világos: a vádhatóság titkosszolgálati irányítással, sokszor politikai motivációval dolgozott – állítja kérdésünkre Pataky István, a Maszol főszerkesztő-helyettese.
A sor hosszú. Akik most hirtelen eszembe jutnak: Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Mezei János, Gyergyószentmiklós volt elöljárója, Ráduly Róbert, Csíkszereda egykori városvezetője és Szőke Domokos csíkszeredai alpolgármester, Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke.
Ez esetekben feltételezett közigazgatási vétségekért indított büntetőeljárást a vádhatóság. Korrupcióként értelmezik az esetleges ügyintézési szabálytalanságokat. A néhány éves meghurcolás után aztán érkezik a felmentés, a vád ejtése, annak megalapozatlansága” – sorolta az újságíró.
Pataky szerint Horváth Anna pere is tipikus példája annak, hogyan épített koholt ügyeket a DNA: „Ott van Horváth Anna pere. A kolozsvári RMDSZ-es alpolgármester ellen a DNA azzal a váddal indított eljárást, hogy közreműködött egy ingatlanfejlesztési ügyben, és ezzel előnyhöz juttatott egy üzletembert, akitől azt kérte, figyelem: hatvan fesztiválbérlet árával szponzorálja a választási kampányát. A bérleteket később a kampányban segédkező fiatal önkéntesek között akarta kiosztani. A legfelsőbb bíróság három év után két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Horváth Annát.”
Elítéltek egy olyan bűncselekmény miatt, amiről nem is tudhattam, és egy olyan tényállás alapján, amit az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánított – mondta Markó Attila volt romániai kisebbségügyi államtitkár.
Pataky szerint Markó Attila esete is jelképes: „Markó Attila RMDSZ-es parlamenti képviselő, a restitúciós bizottság volt tagja ellen a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatási ügyében kezdődött az eljárások sorozata, és mostanra mindegyik kárpótlási ügyben a bíróság megállapította, hogy nem történt bűncselekmény, így három perben felmentették, kettőben az ügyészség ejtette a vádat, és további 32 teljesen azonos kártérítési ügyben az ügyészség megszüntette az eljárást. Nyolc és fél év után tért haza Magyarországról.”
Nagy Zsolt, az RMDSZ volt ügyvezető elnöke sem kerülhette el a DNA célkeresztjét. „Ott van Nagy, akit négy év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek, amiért «morálisan támogatott egy nemzetközi bűnözői csoportot». A vádhatóság szerint Nagy Zsolt miniszterként stratégiai privatizációs ügyekben adott ki bizalmas információkat külföldieknek magánosításra váró állami vállalatokról. Nem volt közvetlen bizonyíték ellene, az ügyészség csak mások lehallgatott telefonbeszélgetései alapján következtetett bűnösségére.
A román igazságszolgáltatás megítélése a magyarok körében lesújtó, de a románok sem bíznak a bíróságokban.”
Arra a kérdésre, hogy Laura Codruța Kövesi működése mennyiben ártott az erdélyi magyar közösségnek, Pataky így felelt: „A DNA a kezdetekben nagyon népszerű volt, s valóban hatékonyan működött. Aztán idővel a korrupcióellenesek is korrumpálódtak, az ügyészek kezdtek politikai felkéréseket végrehajtani. Hogy ezekben az ügyekben Kövesinek – itt gyorsan jegyezzük meg, hogy a jelenlegi európai főügyész csak nevében magyar, megtartotta magyar nemzetiségű volt férje családnevét – személyesen milyen szerepe volt, arról csak találgatások vannak. Az viszont biztos, hogy ő is rábólintott a titkosszolgálatok bevonására a vádhatóság munkájába, ami tömeges lehallgatásokhoz vezetett.”
A főszerkesztő-helyettes hozzátette:
Innentől kezdve a hanganyagokkal való visszaélés parádéja vette kezdetét. A zsarolás, a megfélemlítés mindig jelen volt a rendszerváltás utáni politikában, de talán nem túlzok, ha azt állítom, hogy Kövesi DNA-ja idején jutott a csúcsra.”
Pataky szerint Brüsszelnek is jelentős felelőssége van abban, hogy a román ügyészségi túlkapások sokáig következmények nélkül maradtak. „A DNA-t és Laura Codruța Kövesit az első perctől imádták Brüsszelben, hiszen ottani sugallatra született. Ezzel nem is lenne gond, csakhogy ez a rajongás megmaradt a visszaélések idején is. Senkit nem zavart Brüsszelben az erdélyi magyar elöljárók elleni nyilvánvalóan alaptalan, megfélemlítő szándékkal indított akciók jogtalansága. A válasz ugyanaz volt, mint Bukarestben: a román igazságszolgáltatás független, senki nem szólhat bele a dolgába.”
Pataky hozzátette, most egyébként épp Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere „élvezi” a DNA különleges figyelmét.
Miközben Romániából két és fél millió euró értékben koboz el árut az Európai Ügyészség, annak román származású vezetője kijelenti, hogy nincs itt semmi látnivaló.
