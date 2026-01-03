Öntötte a milliókat a Netflix az érzékenyítésre – ilyen lett a Stranger Things fináléja

Amivel viszont előtte alaposan szembementek, mert bár a nagy csatározás a világ megmentése érdekében vagy négy-öt szálon zajlott párhuzamosan, és az előzmények ismerete nélkül nem is értettem mindegyik karakter motivációját, nagyban segítette a boldogulásomat, hogy aki a sorozatban gonosz, az egyből csúf is. Elég volt ránézni a karakterek arcára, és egyértelművé vált, ki az, aki a megmentésünkre törekszik, és kik azok, akik inkább lezárnák az emberiség tevékenységét a bolygón – mi ez, ha nem előítélet, kérem?

Az is egyértelmű volt, hogy nem sajnálták a pénzt a külcsínre, a párhuzamos dimenzióban játszódó szekvenciák látványosak, a trükkök valószínűleg a mozivászonról sem esnének le. Érzelmi kötődés nélkül nem tudtam drukkolni a szereplőknek, és inkább abban reménykedtem, hogy végül nem sikerül – ahogyan Az utolsó cserkészben mondanák – cirkumberiálni a másvilág kapuját, és egy remek apokalipszissel zárul majd a széria. Annak ellenére, hogy ez a végjáték, a Netflix nyilván nem szeretné levágni az aranytojást tojó tyúkját, szóval spin-offok vagy önálló filmek formájában szövik majd tovább a sztorit. Ezzel kapcsolatban árulkodó jel, hogy bár igencsak teátrálisan halálozik el a talán legfontosabb karakter, azért az epizód végi végeláthatatlan zárómonológokban kinyitnak egy ajtót,

hogy talán mégsem teljesen az történt, amit láttunk.

A hozzászólásokat olvasva eléggé megosztotta ez a rész a rajongókat, egyesek szerint a sorozat koronaékszere, mások méltatlannak tartják. Nekem egy másfél órás, CGI-trükkökkel teli adok-kapoknak tűnt, amely után örömmel nyúltam a távkapcsolóhoz abban bízva, hogy végre valami tartalmasabbat is nézhetek. De akkor jött hideg zuhanyként a felismerés, hogy még fél óra hátravan, ami, mint említettem, tereferével ment el. Enyhén szólva sem érzem a késztetést, hogy nekiálljak ledarálni ezt követően a teljes szériát – a puzzle millió hiányzó darabja hadd maradjon inkább szétszórva a szőnyegen.