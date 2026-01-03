Olajat öntött a tűzre a venezuelai védelmi miniszter: fenyegető üzenetet intézett Trumphoz

Trump megszólalt az amerikai csapás után: elfogták a venezuelai elnököt és feleségét
Az amerikai elnök megerősítette a katonai támadást.
Azonnali tájékoztatást követel Venezuela arról, hogy Nicolás Maduro elnök életben van-e.
Vladimir Padrino venezuelai védelmi miniszter szombaton kijelentette, hogy Caracas „felvonultatja valamennyi katonai eszközét”, miután szombat hajnalban légitámadás ért több venezuelai várost.
Beszédében Padrino azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy helikopterekről indított rakétákkal lakóövezetekre mért csapást. Hozzátette, hogy még tájékozódik arról, voltak-e áldozatai a támadásnak.
Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök szombaton a Truth Social internetes közösségi oldalán bejelentette, hogy az Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak.
Delcy Rodríguez venezuelai alelnök ezt követően úgy nyilatkozott, hogy a kormányzatnak nincsenek információi Maduro és neje tartózkodási helyéről, és azonnali tájékoztatást kérnek arról, hogy még életben vannak-e.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Boris Vergara / ANADOLU / Anadolu via AFP