01. 03.
szombat
01. 03.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nicolás maduro vladimir padrino védelmi miniszter egyesült államok donald trump

Olajat öntött a tűzre a venezuelai védelmi miniszter: fenyegető üzenetet intézett Trumphoz

2026. január 03. 11:31

Azonnali tájékoztatást követel Venezuela arról, hogy Nicolás Maduro elnök életben van-e.

2026. január 03. 11:31
null

Vladimir Padrino venezuelai védelmi miniszter szombaton kijelentette, hogy Caracas „felvonultatja valamennyi katonai eszközét”, miután szombat hajnalban légitámadás ért több venezuelai várost.

Beszédében Padrino azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy helikopterekről indított rakétákkal lakóövezetekre mért csapást. Hozzátette, hogy még tájékozódik arról, voltak-e áldozatai a támadásnak.

Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök szombaton a Truth Social internetes közösségi oldalán bejelentette, hogy az Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak.

Delcy Rodríguez venezuelai alelnök ezt követően úgy nyilatkozott, hogy a kormányzatnak nincsenek információi Maduro és neje tartózkodási helyéről, és azonnali tájékoztatást kérnek arról, hogy még életben vannak-e.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Boris Vergara / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

gullwing
2026. január 03. 12:03
„felvonultatja valamennyi katonai eszközét” Mind a 2 tengeralattjáróját? Az 1 páncélos dandárját? Az 1 darab helikopter századát? Jobb humor mint amit libcsik a comedi szaron nyomnak nálunk...🤣
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2026. január 03. 12:00
Nagyon úgy érzem, hogy ha Putyin 100%os növekedést akart volna a orosz fegyvereladásoknál, csak 1-2 oresnyiket kellett volna Venezuelába küldeni. Valamiért nem tette meg.
Válasz erre
1
0
ezredes-2
2026. január 03. 11:57
Hűűűűű+ hű. Az anyám kenyerét, azt a kemény mesztic emberkedést. Akkor, most a yenkik besz..tak, de mocskosul. Na, és az, a pakisztáni vagy bangladesh-i gyermek varrodában készült lócsiszár kalpag, B+... Itt, a szomszédban(a develesulu-i), a támaszponton, már készülődnek az 501-es amcsi dandár rambói, mert "szükség lesz rájuk "odaát". ha, jól emlékszem akkor 501-sek. Ha, nem akkor javitsatok ki.
Válasz erre
0
0
szantofer
2026. január 03. 11:51
Az olajat nem a venezuelai védelmi miniszter önti hanem Trump, és nem a tűzre, hanem a világpiacra. A venezuelai olajjal letöri az árakat, és ezzel keresztbe tesz Putyinnak meg az orosz gazdaságnak. Szankciók Trump módra?
Válasz erre
2
1
