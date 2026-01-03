Akcióba lépett Donald Trump: hátborzongató felvételen, ahogy amerikai bombázók lepik el Venezuelát (VIDEÓ)

Helyi idő szerint hajnali 2 órakor erős robbanások és repülőgépek zajához hasonlító hangok hallatszottak – állapította meg a Reuters hírügynökség több szemtanúja és az AFP francia hírügynökség helyszínen tartózkodó újságírója is. A város déli részén, egy nagy katonai bázis közelében áramszünet keletkezett.

A közösségi médiában lángokról és füstfelhőkről készült képeket is megjelentek.

Az amerikai védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a történteket, de az amerikai kormányzat korábban nem zárta ki szárazföldi csapások lehetőségét Venezuelában a kábítószer-kereskedelemben érintett célpontok ellen.

Az Egyesült Államok már korábban egy repülőgép-hordozót, hadihajókat és fejlett harci repülőgépeket vezényelt a Karib-tenger térségébe. Donald Trump elnök a múlt héten kijelentette, hogy az Egyesült Államok „megsemmisített” egy olyan területet Venezuelában, ahol hajókat töltenek meg kábítószerrel. Ez volt az első ismert eset arról, hogy Washington szárazföldi műveletet hajtott végre a dél-amerikai országban.

