kábítószer kereskdelem Venezuela donald trump

Akcióba lépett Donald Trump: hátborzongató felvételen, ahogy amerikai bombázók lepik el Venezuelát (VIDEÓ)

2026. január 03. 08:37

„Ezekben a percekben is bombázzák Caracast, Venezuelát megtámadták.”

2026. január 03. 08:37
Repülőgépek áthaladása, robbanások zaja és legalább egy füstoszlop volt látható és hallható szombatra virradóra a venezuelai fővárosban – közölte több nemzetközi hírügynökség saját szemtanúira hivatkozva. Gustavo Petro kolumbiai elnök az X közösségi oldalon azt írta, hogy légitámadás érte Caracast.

„Ezekben a percekben is bombázzák Caracast, (...) Venezuelát megtámadták”

– írta Petro az X közösségi oldalon, kérve azt is, hogy az Amerikai Államok Szervezete és az ENSZ illetékes szervei tartsanak sürgősségi tanácskozást.

Helyi idő szerint hajnali 2 órakor erős robbanások és repülőgépek zajához hasonlító hangok hallatszottak – állapította meg a Reuters hírügynökség több szemtanúja és az AFP francia hírügynökség helyszínen tartózkodó újságírója is. A város déli részén, egy nagy katonai bázis közelében áramszünet keletkezett.

A közösségi médiában lángokról és füstfelhőkről készült képeket is megjelentek.

Az amerikai védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a történteket, de az amerikai kormányzat korábban nem zárta ki szárazföldi csapások lehetőségét Venezuelában a kábítószer-kereskedelemben érintett célpontok ellen.

Az Egyesült Államok már korábban egy repülőgép-hordozót, hadihajókat és fejlett harci repülőgépeket vezényelt a Karib-tenger térségébe. Donald Trump elnök a múlt héten kijelentette, hogy az Egyesült Államok „megsemmisített” egy olyan területet Venezuelában, ahol hajókat töltenek meg kábítószerrel. Ez volt az első ismert eset arról, hogy Washington szárazföldi műveletet hajtott végre a dél-amerikai országban.

Ahogy arról szombaton beszámoltunk

Venezuela kész tárgyalni az Egyesült Államokkal a kábítószer elleni küzdelem, az olaj és a gazdasági megállapodások ügyében. 

„Az Egyesült Államok kormánya tudja, hiszen számtalanszor jeleztük: ha valóban tárgyalni akarnak a kábítószer elleni harcról, mi készen állunk; ha a venezuelai olaj érdekli őket, Venezuela várja az amerikai befektetéseket, például a Chevront, amikor, ahol és ahogy szeretnék” – jelentette ki Nicolás Maduro.

A felvételt itt megtekintheti: 

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP

ezredes-2
2026. január 03. 09:42
Tökéletes! Igy, kell móresre tanitani a mesztic kábszer kufárokat. Melózni, nyente, csak a "könnyű" lóvéval "monaco hadtestezni"... Ba..om, azt, a láma terelő koszos búrájukat... A világ, legnagyobb kőolaj tartalékai vannak a dél-karibi partok alatt, mégis koldusszegény az országuk. Tesókáim, mennyi arany wc van-szerintetek- a caracas-i, vagy Maracaibo-i luxus villákban? TRUMP GO...
survivor
2026. január 03. 09:42
dundi fan Az erősebb kutya baszik. Ez van. Levajaztak Putxinnal
survivor
2026. január 03. 09:39
Heja Nem kene a drogot megvenni.
rasputin
2026. január 03. 09:39
orokkuruc-2 2026. január 03. 09:17 No, Putyin most küldhetne ajándékot Venezuelának. Email-ben? Mert máshogy nem menne.
