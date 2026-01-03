Akcióba lépett Donald Trump: hátborzongató felvételen, ahogy amerikai bombázók lepik el Venezuelát (VIDEÓ)

Rendkívüli: brutális amerikai támadás érte Venezuelát, az elnök rendkívüli állapotot hirdetett (VIDEÓ)
„Rendkívül súlyos katonai agressziónak” minősítették a támadást Venezuelában.
„Ezekben a percekben is bombázzák Caracast, Venezuelát megtámadták.”
Repülőgépek áthaladása, robbanások zaja és legalább egy füstoszlop volt látható és hallható szombatra virradóra a venezuelai fővárosban – közölte több nemzetközi hírügynökség saját szemtanúira hivatkozva. Gustavo Petro kolumbiai elnök az X közösségi oldalon azt írta, hogy légitámadás érte Caracast.
„Ezekben a percekben is bombázzák Caracast, (...) Venezuelát megtámadták”
– írta Petro az X közösségi oldalon, kérve azt is, hogy az Amerikai Államok Szervezete és az ENSZ illetékes szervei tartsanak sürgősségi tanácskozást.
Ezt is ajánljuk a témában
„Rendkívül súlyos katonai agressziónak” minősítették a támadást Venezuelában.
Helyi idő szerint hajnali 2 órakor erős robbanások és repülőgépek zajához hasonlító hangok hallatszottak – állapította meg a Reuters hírügynökség több szemtanúja és az AFP francia hírügynökség helyszínen tartózkodó újságírója is. A város déli részén, egy nagy katonai bázis közelében áramszünet keletkezett.
A közösségi médiában lángokról és füstfelhőkről készült képeket is megjelentek.
Az amerikai védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a történteket, de az amerikai kormányzat korábban nem zárta ki szárazföldi csapások lehetőségét Venezuelában a kábítószer-kereskedelemben érintett célpontok ellen.
Az Egyesült Államok már korábban egy repülőgép-hordozót, hadihajókat és fejlett harci repülőgépeket vezényelt a Karib-tenger térségébe. Donald Trump elnök a múlt héten kijelentette, hogy az Egyesült Államok „megsemmisített” egy olyan területet Venezuelában, ahol hajókat töltenek meg kábítószerrel. Ez volt az első ismert eset arról, hogy Washington szárazföldi műveletet hajtott végre a dél-amerikai országban.
Ahogy arról szombaton beszámoltunk,
Venezuela kész tárgyalni az Egyesült Államokkal a kábítószer elleni küzdelem, az olaj és a gazdasági megállapodások ügyében.
„Az Egyesült Államok kormánya tudja, hiszen számtalanszor jeleztük: ha valóban tárgyalni akarnak a kábítószer elleni harcról, mi készen állunk; ha a venezuelai olaj érdekli őket, Venezuela várja az amerikai befektetéseket, például a Chevront, amikor, ahol és ahogy szeretnék” – jelentette ki Nicolás Maduro.
A felvételt itt megtekintheti:
Ezt is ajánljuk a témában
Van minek örülnie az amerikai elnöknek.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP