12. 30.
kedd
asztalitenisz Szőcs Bernadette román sport Románia erdélyi magyarság

Csak a szokásos: Romániában megint egy magyar a legjobb

2025. december 30. 18:31

A román asztalitenisz-szövetség megválasztotta a 2025-ös év legjobbjait. A prímet az idén világ- és Európa-bajnoki ezüstéremig jutó, marosvásárhelyi Szőcs Bernadette vitte.

2025. december 30. 18:31
null

A magyar nemzetiségű Szőcs Bernadettet választotta 2025 legjobb romániai asztaliteniszezőjének a Román Asztalitenisz-szövetség (FRTM) – írta kedden a Krónika.ro hírportál.

SZŐCS Bernadette
A marosvásárhelyi Szőcs Bernadette világ- és Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett idén (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

Szőcs szenzációs évet zárt

A Román Asztalitenisz-szövetség az idei teljesítmény és elkötelezettség alapján állította össze a legjobb tíz játékos ranglistáját. A marosvásárhelyi születésű Szőcs Bernadette 2025-ben világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett. A rangsorban a második helyen Iulian Chiriţa végzett, aki a román felnőttválogatottal Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett. A harmadik helyet Elizabeta Samara foglalhatta el a női csapat Európa-bajnokságon elért ezüstérmének köszönhetően.

A FRTM honlapján közzétett közleményében hangsúlyozta: elismerését fejezi ki azoknak a sportolóknak és edzőknek, akiknek erőfeszítései, szakértelme és ambíciója a 2025-ös évet sikeressé tette a román asztalitenisz számára.

Szőcs Bernadette Cynthia romániai magyar asztaliteniszező 1995-ben született Marosvásárhelyen. 2017-ben és 2019-ben csapatversenyben, 2022-ben párosban Európa-bajnok lett, 2018-ban pedig megnyerte az Európa Top 16-ot.

(MTI)

(Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

nuevoreynuevaley
2025. december 30. 19:11
Amikor a magyarok kineveltek a kinai bajnokokat, azok leptek Kinaba, pedig itt szulettek Ez meg Romaniaban szuletett es eszebe nincs Magyarorszagra jonni, magyar szinekben versenyezni Ezen is el lehet gondolkodni
zsugabubus-2
2025. december 30. 18:55
Majd ellopják a bocskorosok...
szantofer
2025. december 30. 18:40
Nektek Magyar? Lázárnak csak annyira mint Strompová Viktoria.
auditorium
2025. december 30. 18:38
Minek ilyen primitiv cimekkel hergelni a románokat ???
