Csak a szokásos: Romániában megint egy magyar a legjobb

A magyar nemzetiségű Szőcs Bernadettet választotta 2025 legjobb romániai asztaliteniszezőjének a Román Asztalitenisz-szövetség (FRTM) – írta kedden a Krónika.ro hírportál.

A marosvásárhelyi Szőcs Bernadette világ- és Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett idén (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

Szőcs szenzációs évet zárt

A Román Asztalitenisz-szövetség az idei teljesítmény és elkötelezettség alapján állította össze a legjobb tíz játékos ranglistáját. A marosvásárhelyi születésű Szőcs Bernadette 2025-ben világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett. A rangsorban a második helyen Iulian Chiriţa végzett, aki a román felnőttválogatottal Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett. A harmadik helyet Elizabeta Samara foglalhatta el a női csapat Európa-bajnokságon elért ezüstérmének köszönhetően.