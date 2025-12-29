„Soha nem kaptam valódi esélyt” – kitálalt az Újpestről távozó román focista

A beavatkozást Ganea elmondása szerint Olaszországban végezték el, és bár az orvosok már hat hónappal a műtét után engedélyezték volna a visszatérését, csaknem egy évvel később kezdett el igazán újra formába lendülni. Jelenleg Romániában tartózkodik, ahol családjával tölti a szabadidejét, ugyanakkor mielőbb szeretne visszakerülni a körforgásba, és nyitott bármilyen ajánlatra. Elmondása szerint elsődleges célja, hogy Romániában futballozzon, és bizonyítsa: még mindig sok van benne.

„Most itthon vagyok, nemrég érkeztem meg. Néhány hete hoztam meg a döntést, az ügynökömön keresztül jeleztem a klubnak, hogy távozni szeretnék, és ezt megértéssel fogadták. Ennyi történt. Mindent megtettem, ami rajtam múlt.

Mindig azt mutattam, hogy rendelkezésre állok, de sajnos nem csak szakmai dolgokról volt szó, úgy érzem, más tényezők is közrejátszottak. Szeretnék visszatérni Romániába, mert nagyon nehéz volt számomra ez az időszak”

– idézte a játékost a csakfoci.hu.

„Amikor megsérültem a térdem, én is fizettem a műtétért, többet, mint a klub. Ez volt a megállapodás, mert nem akartam Magyarországon megoperáltatni magam. Nem vállalták, hogy teljes egészében állják az olaszországi műtét költségeit. A rehabilitáció egy részét Romániában végeztem el.