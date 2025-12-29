Ft
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
George Ganea Újpest NB I Románia

„Soha nem kaptam valódi esélyt” – kitálalt az Újpestről távozó román focista

2025. december 29. 10:31

George Ganea már nem az Újpest játékosa. A román játékos Romániában mesélt a mögötte hagyott időszakról.

2025. december 29. 10:31
null

Az Újpest labdarúgócsapatát elhagyó román futballista, George Ganea egy interjúban mesélt arról, miért távozott a lila-fehérektől. A Csakfoci cikkét szemléztük.

Az Újpest közleményben jelezte, hogy a távozott a románok légiósa
Az Újpest közleményben jelezte, hogy a távozott a románok légiósa (Fotó: ujpestfc.hu)

A korábbi román utánpótlás-válogatott 26 éves játékos, George Ganea távozott Újpestről, miután eddigi klubja bejelentette, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott vele. A támadó édesapja, az egykori román válogatott csatár, Ionel Ganea a napokban azt nyilatkozta, hogy fia azért került parkolópályára, mert román nemzetiségű.

„Hála Istennek George egészséges, de ott is vannak problémák. Vezetőségváltás volt, nincs stabil edző, és 

nem igazán szeretik őt, mert román. Ezt hallottam azoktól, akikkel még kapcsolatban állok Magyarországon. Nehéz neki lehetőséget kapnia csak azért, mert román”

– fogalmazott és megjegyezte, hogy „olyan filozófiájuk van, amilyennel nagyon ritkán találkoztam.”

Az Újpest azt írta, hogy 

  • közös megegyezéssel bontották fel a szerződést.

„Ganea 2023 nyarán szerződött a IV. kerületbe, és az azóta eltelt időszakban összesen 37 tétmérkőzésen lépett pályára lila-fehérben, ezeken a találkozókon pedig négy gólpasszt osztott ki. Ehhez hozzátartozik, hogy 2024 tavaszán súlyos térdsérülést szenvedett, ami miatt közel egy évet kellett kihagynia.”

A beavatkozást Ganea elmondása szerint Olaszországban végezték el, és bár az orvosok már hat hónappal a műtét után engedélyezték volna a visszatérését, csaknem egy évvel később kezdett el igazán újra formába lendülni. Jelenleg Romániában tartózkodik, ahol családjával tölti a szabadidejét, ugyanakkor mielőbb szeretne visszakerülni a körforgásba, és nyitott bármilyen ajánlatra. Elmondása szerint elsődleges célja, hogy Romániában futballozzon, és bizonyítsa: még mindig sok van benne.

„Most itthon vagyok, nemrég érkeztem meg. Néhány hete hoztam meg a döntést, az ügynökömön keresztül jeleztem a klubnak, hogy távozni szeretnék, és ezt megértéssel fogadták. Ennyi történt. Mindent megtettem, ami rajtam múlt. 

Mindig azt mutattam, hogy rendelkezésre állok, de sajnos nem csak szakmai dolgokról volt szó, úgy érzem, más tényezők is közrejátszottak. Szeretnék visszatérni Romániába, mert nagyon nehéz volt számomra ez az időszak”

– idézte a játékost a csakfoci.hu.

„Amikor megsérültem a térdem, én is fizettem a műtétért, többet, mint a klub. Ez volt a megállapodás, mert nem akartam Magyarországon megoperáltatni magam. Nem vállalták, hogy teljes egészében állják az olaszországi műtét költségeit. A rehabilitáció egy részét Romániában végeztem el.

Csak a 11. hónapban játszottam újra, annak ellenére, hogy Mariani doktor már hat hónap után engedélyt adott volna a visszatérésre. Akkor már százszázalékos állapotban voltam”

– árulta el. Hozzátette, hogy két és fél év alatt öt edzője volt, és mindegyiknél hasonló helyzetbe került:

„Mindegyiküknél ugyanaz történt velem.

A végén nem hiszem, hogy ez az én hibám lett volna. Soha nem kaptam valódi esélyt. Persze ott volt a sérülés is, de akkor sem kaptam lehetőséget.”

Az Újpestről így nyilatkozott a digisport.ro-nak:

„A körülményeket tekintve semmi kifogásom nincs az Újpesttel szemben. Jól éreztem magam a városban, fejlett hely, a családom is velem volt. Anyagi problémáim sem voltak.”

Romániában képzeli el a jövőjét

Szeretnék visszatérni, mert az otthon az otthon. Más érzés románok között lenni. De az én helyzetemben nem mondhatom, hogy válogathatok.

Játszani akarok, nagyon szeretnék újra futballozni. Régóta nem voltam pályán, az elmúlt másfél év rendkívül nehéz volt számomra és a családom számára is.”

Fotó: instagram.com/georgeganea7

 

