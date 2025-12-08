Tankokkal köszönti a román hadsereg az adventet Sepsiszentgyörgyön

Ennek során kizárólag vaktölténnyel lőnek, azzal viszont hangosan.
Az adventi időszakban eközben törvényben szigorították és rendőrségileg tiltották a petárdák használatát, sőt: Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala a zajos tűzijáték helyett csendes lézershow-val ünnepli adventet a lakosság kérésére. Az elmúlt években ugyanis a csendszerető sepsiszentgyörgyiek panaszkodtak a petárdázással, tűzijátékkal járó robbanásokra. A petárdázás az időközben életbe lépett pirotechnikai szabályozás miatt már nem csupán szabálysértés, hanem 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmény is lehet – adja hírül a portál Sepsiszentgyörgy rendőrkapitányára, Hadnagy Istvánra hivatkozva.
A rendőri vezető hozzátette: robbanó hatású pirotechnikai eszközt magánszemély nem birtokolhat, nem használhat és nem forgalmazhat, s még csillagszórót és konfettit is kizárólag 16 év felettiek használhatnak engedély nélkül.