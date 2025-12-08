Tankokkal köszönti a román hadsereg az adventet Sepsiszentgyörgyön

Miközben Sepsiszentgyörgy vezetése kifejezetten csendes adventre törekszik az idén, a román hadsereg máshogy döntött: hétfőtől péntekig taktikai hadgyakorlatot tartanak a katonai lőtéren, a köztemető mellett – értesült a sepsiszentgyörgyi hegyivadász zászlóaljtól az erdélyi Magyar Szó Online.

A hadsereg szerint a gyakorlat célja, hogy a katonák gyakorolják a manőverezést hegyvidéki és erdős területeken.