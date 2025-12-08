Ft
12. 08.
hétfő
Tankokkal köszönti a román hadsereg az adventet Sepsiszentgyörgyön

Tankokkal köszönti a román hadsereg az adventet Sepsiszentgyörgyön

2025. december 08. 18:58

Sepsiszentgyörgy mindent megtett a csendes adventért – de úgy tűnik, hiába.

2025. december 08. 18:58
null

Miközben Sepsiszentgyörgy vezetése kifejezetten csendes adventre törekszik az idén, a román hadsereg máshogy döntött: hétfőtől péntekig taktikai hadgyakorlatot tartanak a katonai lőtéren, a köztemető mellett – értesült a sepsiszentgyörgyi hegyivadász zászlóaljtól az erdélyi Magyar Szó Online.

A hadsereg szerint a gyakorlat célja, hogy a katonák gyakorolják a manőverezést hegyvidéki és erdős területeken.

Ennek során kizárólag vaktölténnyel lőnek, azzal viszont hangosan.

Az adventi időszakban eközben törvényben szigorították és rendőrségileg tiltották a petárdák használatát, sőt: Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala a zajos tűzijáték helyett csendes lézershow-val ünnepli adventet a lakosság kérésére. Az elmúlt években ugyanis a csendszerető sepsiszentgyörgyiek panaszkodtak a petárdázással, tűzijátékkal járó robbanásokra. A petárdázás az időközben életbe lépett pirotechnikai szabályozás miatt már nem csupán szabálysértés, hanem 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmény is lehet – adja hírül a portál Sepsiszentgyörgy rendőrkapitányára, Hadnagy Istvánra hivatkozva.

A rendőri vezető hozzátette: robbanó hatású pirotechnikai eszközt magánszemély nem birtokolhat, nem használhat és nem forgalmazhat, s még csillagszórót és konfettit is kizárólag 16 év felettiek használhatnak engedély nélkül.

Miközben a hadsereg a köztemető mellett lövöldözik, a sepsiszentgyörgyi rendőrök vizsgálják a csendháborítást, mivel a petárdázás rendőrségre tartozó bűnügy – így Hadnagy.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

