megszorítások nicusor dan adóemelés szakszervezetek Románia

Elszakadt a cérna a románoknál: nekimentek a bukaresti elnöki hivatalnak az adóemelések és a megszorítások miatt

2025. december 18. 12:56

A szakszervezetek a bérek és nyugdíjak befagyasztásával, a közszférát érintő létszámleépítésekkel, az ingatlan- és gépjárműadó két-háromszoros emelésével is elégedetlenek.

2025. december 18. 12:56
Román tüntetés. Tüntetés Romániában.

A bukaresti elnöki hivatal előtt rendeztek tüntetést csütörtökön a román szakszervezeti szövetségek az életszínvonal csökkenése, az adóemelések és más megszorító intézkedések ellen tiltakozva.

Az Alfa, a Testvériség és a Meridian szövetség képviselői az államfő segítségét kérték, szerintük ugyanis Nicusor Dan elnöknek kellene közvetítenie az egymással is vitázó kormánypártok és az érdekképviseletek között. A szakszervezetek a bérek és nyugdíjak befagyasztásával, a közszférát érintő létszámleépítésekkel, az ingatlan- és gépjárműadó két-háromszoros emelésével is elégedetlenek, és a lakosság vásárlóerejének jelentős csökkenésére figyelmeztettek, arra hivatkozva, hogy európai uniós szinten Romániában a legmagasabb, csaknem tízszázalékos az éves infláció.

A szakszervezeti vezetők egyebek mellett azt sérelmezték, hogy miközben a kormány a közalkalmazotti pótlékok lefaragásával, a tanárok kötelező óraszámának növelésével, az ösztöndíjalap csökkentésével takarékoskodik, olyan „luxuskiadások” maradtak érintetlenül, mint a magáncégekhez kiszervezett őrző-védő szolgálatások vagy az új gépkocsik beszerzése.

Romániában még nem dolgozták ki a jövő évi állami költségvetést, a négypárti koalíción belül sincs teljes egyetértés arról, hogy milyen intézkedésekkel csökkentsék a GDP 9 százalékára rugó költségvetési hiányt.

Arról azonban sikerült szerdán megállapodniuk a bukaresti kormánypártoknak, hogy jövőre a második félévtől kezdődően 6,8 százalékkal emelik a minimálbért, a jelenlegi 4050 lejről (307 760 forint) 4325 lejre (328 657 forint), ami mintegy 2600 lejes (198 ezer forint) nettónak felel meg.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

Gubbio
2025. december 18. 14:06
Jó. Az igazság majd csak leszámol a románokkal.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. december 18. 13:51
A bezzegromanoknal?
Válasz erre
0
0
monuskaroly
2025. december 18. 13:49
Ilyen csip-csup okok miatt utcára vonulni? Nálunk mennyivel nagyobb a baj, amikor a fiatalkorúak börtönében 10 éve történt egy túlkapás. Na ez már igen. Beszarás!!!!
Válasz erre
1
0
hernadvolgyi-2
2025. december 18. 13:41
Román ügyekben "nuevoreynuevaley" szakértő véleménye irányadó.
Válasz erre
1
0
