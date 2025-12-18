Elszakadt a cérna a románoknál: nekimentek a bukaresti elnöki hivatalnak az adóemelések és a megszorítások miatt

Romániában még nem dolgozták ki a jövő évi állami költségvetést, a négypárti koalíción belül sincs teljes egyetértés arról, hogy milyen intézkedésekkel csökkentsék a GDP 9 százalékára rugó költségvetési hiányt.

Arról azonban sikerült szerdán megállapodniuk a bukaresti kormánypártoknak, hogy jövőre a második félévtől kezdődően 6,8 százalékkal emelik a minimálbért, a jelenlegi 4050 lejről (307 760 forint) 4325 lejre (328 657 forint), ami mintegy 2600 lejes (198 ezer forint) nettónak felel meg.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP