Botrányos adóbehajtás: Románia messze az utolsó az EU-ban

Ausztria, Finnország és Ciprus csupán 1–3,3 százalék közötti eltérést mutat, vagyis tizedannyit veszít, mint Románia.
Az egyetlen állam, amely hozzá hasonlóan gyengén teljesít, Málta – de még ott is alacsonyabb, 24,2 százalékos az áfarés.
Eközben a kormány a hiány csökkentésének egyik fő eszközeként az áfakulcs emeléséhez nyúlt: 2025. augusztus 1-jétől az általános kulcs 19-ről 21 százalékra nőtt, és a kedvezményes kulcsok is emelkedtek. A szakértők szerint azonban mindaddig, amíg az adóbehajtás rendszerszintű hibái nem javulnak, újabb adóemelések vagy megszorítások sem lesznek képesek betömni az államkassza óriási lyukait.