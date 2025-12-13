Botrányos adóbehajtás: Románia messze az utolsó az EU-ban

Az Európai Bizottság friss jelentése ismét rávilágított arra, hogy Románia továbbra is az Európai Unió sereghajtója az áfa beszedésének hatékonysága terén. Az „Áfarés Európában” című dokumentum azt méri, mekkora a különbség a jog szerint begyűjthető áfa és a ténylegesen beszedett összeg között – Románia pedig évek óta képtelen felzárkózni.

Tavaly az áfarés elérte a 29,5 százalékot, vagyis az állam majdnem minden harmadik eurót elveszít, amit elvileg be kellene szednie.

Ez különösen súlyos probléma egy olyan országban, ahol a költségvetési hiány az unió egyik legmagasabbja, és ahol a kormány már kénytelen volt adóemelésekkel reagálni.

Bár Bukarest az elmúlt években több digitalizációs intézkedést is bevezetett – ezek célja épp az adóbehajtás hatékonyságának növelése lett volna, a számok azt mutatják, hogy áttörés nem történt. Románia így is messze az uniós átlag alatt teljesít, amely jelenleg 9,5 százalék.