ÁFA Románia utolsó

Botrányos adóbehajtás: Románia messze az utolsó az EU-ban

2025. december 13. 12:14

Miközben a legtöbb EU-s tagország szinte hibátlanul szedi be az áfát, Románia továbbra is évek óta tarthatatlanul teljesít – a digitalizáció sem segített.

2025. december 13. 12:14
Az Európai Bizottság friss jelentése ismét rávilágított arra, hogy Románia továbbra is az Európai Unió sereghajtója az áfa beszedésének hatékonysága terén. Az „Áfarés Európában” című dokumentum azt méri, mekkora a különbség a jog szerint begyűjthető áfa és a ténylegesen beszedett összeg között – Románia pedig évek óta képtelen felzárkózni. 

Tavaly az áfarés elérte a 29,5 százalékot, vagyis az állam majdnem minden harmadik eurót elveszít, amit elvileg be kellene szednie.

Ez különösen súlyos probléma egy olyan országban, ahol a költségvetési hiány az unió egyik legmagasabbja, és ahol a kormány már kénytelen volt adóemelésekkel reagálni.

Bár Bukarest az elmúlt években több digitalizációs intézkedést is bevezetett – ezek célja épp az adóbehajtás hatékonyságának növelése lett volna, a számok azt mutatják, hogy áttörés nem történt. Románia így is messze az uniós átlag alatt teljesít, amely jelenleg 9,5 százalék.

Ausztria, Finnország és Ciprus csupán 1–3,3 százalék közötti eltérést mutat, vagyis tizedannyit veszít, mint Románia. 

Az egyetlen állam, amely hozzá hasonlóan gyengén teljesít, Málta – de még ott is alacsonyabb, 24,2 százalékos az áfarés. 

Eközben a kormány a hiány csökkentésének egyik fő eszközeként az áfakulcs emeléséhez nyúlt: 2025. augusztus 1-jétől az általános kulcs 19-ről 21 százalékra nőtt, és a kedvezményes kulcsok is emelkedtek. A szakértők szerint azonban mindaddig, amíg az adóbehajtás rendszerszintű hibái nem javulnak, újabb adóemelések vagy megszorítások sem lesznek képesek betömni az államkassza óriási lyukait.

Nyitókép: MATTHIAS BALK / AFP

