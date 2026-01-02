Bokros Lajos is részt vehetett a Tisza Párt gazdaságpolitikai terveinek kidolgozásában

A kiszivárgott Tisza-csomag több fejezete abból a szempontból is érdekes, hogy a részletesen ismertetett reformok megdöbbenésig hasonlítanak a Bokros-csomag megszorító intézkedéseihez. Bokros Lajos a nyugdíjrendszer és az egészségügy reformját sürgette a 90-es években. Az előbbit, – a kötelező magánnyugdíjpénztári rendszert – 1998-tól be is vezette Magyarország, ám a második Orbán-kormány eltörölte, mivel több mint tíz év után is több száz milliárd forintos hiányt okozott, hogy a munkavállalók a pénztáraknak fizetnek járulékot, ugyanakkor a nyugdíjakat továbbra is az államnak kellett kifizetnie.

Bokros Lajos napjainkban is úgy gondolja, most is megvan a létjogosultsága a Bokros-csomagnak, és szükség van a reformok kritikus tömegére. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A magánegészségügyi rendszer – amerikai mintára – sosem valósult meg, mivel a Gyurcsány-kormány javaslatára az emberek határozottan nemet mondtak.