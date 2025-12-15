Szolidaritás helyett profit: Magyar Péter egészségügyi terve a nyugdíjasok rémálma

Az alapellátáson kívül minden a magánbiztosítók feladata lenne, ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy akinek nincs biztosítása az vagy kifizeti az ellátásokat zsebből – teljes áron – vagy egész egyszerűen nem kap ellátást. Ez a gyakorlatban úgy nézhetne ki, hogy az ember, akinek a fizetéséből kétféle járulékot is levont az állam – amelyek közül az egyik a kórházfenntartó – azt csak a kórház sürgősségi osztályáig engedik be, de a felsőbb, csak magánbiztosítással elérhető szintekre már nem mehet.

Kinek kedvez Magyar Péter?

A Tisza nyilvánosságra került dokumentumában kendőzetlenül fogalmaznak a kérdésben, mint írják:

A biztosítási piac a reform egyik legfontosabb haszonélvezője”

Ez nem is csoda, hiszen Magyar Péter szakértői a magánbiztosítási díjak minimumát – nem maximumát! – a fizetésekhez lőtték be, ez alapján a legolcsóbb alapcsomag a biztosított fizetésének 8,5 százaléka lenne, a felső határ pedig a csillagos ég. Mindezt természetesen a feljebb részletezett kötelező díjakon felül.