tb tisza párt magyar péter nemzeti egészségbiztosítási alapkezelő TB-járulék társadalombiztosítás egészségügy

Szolidaritás helyett profit: Magyar Péter egészségügyi terve a nyugdíjasok rémálma

2025. december 15. 14:12

A Tisza Párt egészségügyi terve megszüntetné a társadalombiztosítást, és magánbiztosítókra bízná az egészségügyet. A sürgősségin túl már csak az jutna kezeléshez, aki fizet – a nyugdíjasok és krónikus betegek lennének Magyar Péter terveinek a legnagyobb vesztesei.

2025. december 15. 14:12
Rimóczi Norbert

Az elmúlt időszakban számos cikkünkben foglalkoztunk Magyar Péterék tervezett megszorító csomagjával, mellyel minimum 1300 milliárd forintot húznának ki a magyarok zsebéből. Mai írásunkban a Tisza egészségügyi „reformját” részletezzük, mely felszámolná a mostani társadalombiztosításon alapuló egészségügyi rendszert.

A magánegészségügy két hazai harcosa - Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc - Forrás: Mandiner
A magánegészségügy két hazai harcosa - Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc - Forrás: Mandiner

A jelenlegi modell

A mai magyar egészségbiztosítási rendszer alapja az egységes, kötelező társadalombiztosítás, amelyet az állam szervez és finanszíroz. Ezért jelenleg az ellátásbiztonság az elsődleges szempont, nem pedig a rendszer profittermelése – ezen változtatna a Tisza párt.

A jogosultság személyhez kötött, nem választható, és alapvetően a biztosítási jogviszony meglétéhez kapcsolódik. A rendszer egypilléres: a kötelező társadalombiztosítás az elsődleges és döntő ellátási forma, a magánbiztosítások jelenleg nem részei a közfinanszírozott ellátási struktúrának, hanem attól elkülönülten, kiegészítő jelleggel működnek.

Összességében a magyar egészségbiztosítási rendszer állami monopóliumként működő, kötelező, szolidaritási elven finanszírozott modell, ez a felépítés éles ellentétben áll azzal, amit Magyar Péter pártja tervez.

A Tisza kiszivárgott adótervei szerint ezt a rendszert szüntetné meg Magyar Péter, helyette pedig magánbiztosítók kezébe adná az emberek ellátását – már azokét, akik ezt ki tudják fizetni.  A nyilvánosságra került dokumentumok szerint az új rendszerben mindenkinek fizetnie kellene egy 5%-os (minden jövedelem után) „egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járulékot”, mely az egészségügyi intézmények állami fenntartását finanszírozná. Valamint „szolidaritási járulékot + pótlékot”, ami az alap- és sürgősségi ellátást, és a gyógyszertámogatásokat fedezné. 

Mindezért akut egészségügyi probléma (pl. csonttörés) esetén kapnánk sürgősségi és alapellátást. Ennyi. Minden további beavatkozás, kezelés vagy gyógyszervásárlás a betegek zsebéből vagy a magánbiztosításából történne.

Az alapellátáson kívül minden a magánbiztosítók feladata lenne, ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy akinek nincs biztosítása az vagy kifizeti az ellátásokat zsebből – teljes áron – vagy egész egyszerűen nem kap ellátást. Ez a gyakorlatban úgy nézhetne ki, hogy az ember, akinek a fizetéséből kétféle járulékot is levont az állam – amelyek közül az egyik a kórházfenntartó – azt csak a kórház sürgősségi osztályáig engedik be, de a felsőbb, csak magánbiztosítással elérhető szintekre már nem mehet.

Kinek kedvez Magyar Péter?

A Tisza nyilvánosságra került dokumentumában kendőzetlenül fogalmaznak a kérdésben, mint írják:

A biztosítási piac a reform egyik legfontosabb haszonélvezője”

Ez nem is csoda, hiszen Magyar Péter szakértői a magánbiztosítási díjak minimumát – nem maximumát! – a fizetésekhez lőtték be, ez alapján a legolcsóbb alapcsomag a biztosított fizetésének 8,5 százaléka lenne, a felső határ pedig a csillagos ég. Mindezt természetesen a feljebb részletezett kötelező díjakon felül.

A díjak személyenként is jelentősen eltérnének, hiszen a magánbiztosítók profitorientált vállalatok: elsődleges szempontjuk nem az ellátás biztosítása, hanem a bevétel maximalizálása. Ennek megfelelően a rendszer egy, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz (KGFB) hasonló bonus–malus logika szerint működne. Az egészségesek kevesebbet, a betegebbek jóval többet fizetnének: egy aktívan sportoló, egészséges fiatal töredékáron juthatna ugyanahhoz az ellátáshoz, amelyért egy krónikus beteg nyugdíjasnak sokszoros díjat kellene fizetnie.

Pontosan ez jelenti azt, hogy a reform legfőbb haszonélvezői a biztosítók lennének. Az pedig láthatóan nem zavarja a Tisza Párt „szolidáris Magyarországért” kampányoló szereplőit, hogy éppen azok az emberek – krónikus betegek, fogyatékossággal élők, idősek – nem lennének képesek megfizetni Magyar Péter luxusbiztosítási modelljét, akik a leginkább rászorulnak az ellátásra.

A társadalombiztosítás kivezetése azt eredményezné, hogy a krónikus betegek és az alacsonyabb jövedelmű rétegek fedezet hiányában vagy túlzott díjak miatt kiszorulnának a rendszerből, ami tömeges ellátási válsághoz és az egészségügyi egyenlőtlenségek drámai növekedéséhez vezetne.

Nem mindenki kapna ellátást

Az állami rendszer jelenleg garantálja, hogy életveszélyes vagy akut helyzetben mindenki ellátáshoz jut. A piaci logika azonban egészen más: a biztosító akkor fizet, ha az számára megéri.

Ez a profitorientált modell lényege. A biztosítók nem rászorultság alapján priorizálnak, hanem kockázati és kárhányadi számítások mentén döntenek. Elemzik a várható költségeket, mérlegelik a beavatkozások árát, és azt nézik, miként biztosítható a lehető legnagyobb nyereség a tulajdonosok számára.

Ennek következtében nem lenne automatikus hozzáférés bizonyos drága vagy összetett beavatkozásokhoz.

Ilyen lehetne például egy bypass műtét, a kemoterápia, vagy a krónikus betegek esetében a korszerű, de drágább gyógyszerek. A biztosító indoklása egyszerű lehetne:

  • túl drága,
  • túl kockázatos,
  • a páciens túl idős,
  • vagy egyszerűen: „ez nincs benne az ön csomagjában”.

A döntések így nem orvosi, hanem pénzügyi szempontok alapján születnének meg.

Az idősek egészségügyi ellátási igénye magasabb – ezt minden biztosító pontosan tudja. A piaci rendszerben a díjképzés életkor- és kockázatalapú: minél idősebb valaki, annál magasabb biztosítási díjjal kell számolnia. Ráadásul a biztosítók a kárhányad alapján bármikor dönthetnek díjemelésről, vagy akár a szerződés felmondásáról, ha az ellátás költségei meghaladják a számukra elfogadható szintet.

A magyar nyugdíjrendszer azonban nem képes elviselni a hirtelen megnövekvő egészségügyi kiadásokat. Ennek következtében a nyugdíjasok jelentős része:

  • nem tudna belépni a magasabb szintű csomagokba,
  • nem jutna hozzá életmentő beavatkozásokhoz,
  • nem engedhetné meg magának a kiegészítő biztosításokat,
  • és végső soron kirekesztődne a magas színvonalú – vagy bármilyen – ellátásból.

A jelenlegi társadalombiztosítási rendszer éppen ezt a kiszolgáltatottságot hivatott megelőzni: a TB-alapú ellátásban nem a piaci profitabilitás, hanem a rászorultság elve érvényesül. A tervezett változtatás ezért nem pusztán technikai reform lenne, hanem a társadalmi szolidaritás alapjainak felszámolása.

Nyitókép: Mediaworks

 

