Tisza-csomag: a brutális adóemelés mellé durva járulékemelést is tartogat Magyar Péter pártja

Gyakran hangoztatja az ellenzék azt a tévhitet, hogy a második Orbán-kormány „ellopta a magánnyugdíjpénztári vagyont”. A valóság ezzel szemben, hogy a 2010-es évek elejére a hiány óriásira duzzadt, nagyrészt azért, mert a megelőző évtizedben a nyugdíjkasszából jelentős összeg hiányzott. A kiesést az okozta, hogy a befizetett járulékok egy jelentős része a magánnyugdíjpénztári számlákra került, miközben a nyugdíjakat továbbra is az állam fizette, vagyis a nyugdíjkiadások nem csökkentek, miközben az átirányított járulékbevételek már a bevezetést követő első évben több száz milliárd forintos hiányt okoztak a büdzsében.

A 2010-es kivezetésre már több ezer milliárd forint hiányzott a költségvetésből, ekkor döntött úgy a Fidesz-KDNP kormány, hogy a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat visszavezeti az állami nyugdíjalapba.

Az a szintén gyakran hangoztatott felvetés ugyanakkor helytálló, hogy a pénztári tagoknak ugyan megvolt rá a lehetőségük, hogy a piaci rendszerben maradjanak, ám komoly visszatartó hatással bírt, hogy ebben az esetben az állami ellátásra nem lettek volna teljes mértékben jogosultak a magánpénztárakban maradók. Ezzel gyakorlatilag 2011-re megszűnt idehaza a kétpilléres rendszer, ugyanakkor

aki szeretne, jelenleg is gyűjthet magánnyugdíjpénztári megtakarítást, erre önkéntes alapon, jelentős adókedvezmény igénybevétele mellett most is lehetősége van.

Nem csak Magyarországon bukott meg a kétpilléres rendszer, de Szlovákiában és Lengyelországban is megszűnt. Az okok hasonlóak voltak a régiós országokban: