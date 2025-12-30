Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hungarikumokkal a világ körül japán hungarikum tv2

Véget ér a Hungarikumokkal a világ körül sorozat

2025. december 30. 17:10

2026. január 3-án startol az utazó dokumentumfilm-sorozat új, kilencedik évada, mely egyben az utolsó is.

2025. december 30. 17:10
null

2026. január 3-án startol a Hungarikumokkal a világ körül utazó dokumentumfilm-sorozat új, kilencedik évada, mely egyben az utolsó is. A nyolcadik, fordított évad után a stáb ezúttal a messzi Japánt vette célba, hogy visszatérve az eredeti koncepcióhoz, ott kutassa fel a magyar vonatkozású emlékeket, embereket, helyeket.

Forrás: Hungarikumokkal a világ körül

A különleges helyzetre való tekintettel engedjetek meg egy kis visszatekintést. A Hungarikumokkal a világ körül utazó dokumentumfilm-sorozat 2018-ban jelentkezett először a tévénézők képernyőin, akkor még csupán 3 fős volt a stáb, és Moszkvából indulva, keresztülszelve Oroszországot, egészen Délkelet-Ázsiáig jutottak. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Sok minden történt azóta. 

A stáb létszáma pár fővel emelkedett: volt, aki újonnan csatlakozott, volt, aki más vizekre evezett és volt, aki visszatért. Terítékre került Afrika, Belső-Ázsia, a Kárpát-medence és környező országai, Latin-Amerika, az USA, a Közel-Kelet és végül Japán. Személyes fronton pedig már négy Hungarikumokkal a világ körül-csemetével büszkélkedhetünk. 

Sokfelé mehettünk volna még, hogy több magyar lábnyomot elhozzunk nektek, életünk mostanra azonban más szakaszába érkezett. Ennek ellenére hálásak vagyunk az eddig megénekelt történetekért és az évek alatt megismert emberekért, legyenek akár interjúalanyok, akár stábtagok, akár az évadok létrejöttét egyéb módon segítő személyek. 

De még mielőtt túlságosan elérzékenyülnénk, vissza Japánhoz!

Forrás: Hungarikumokkal a világ körül

Japán igazán különleges és ellentmondásos ország, egyszerre futurisztikus és tradicionális, befogadó és kirekesztő, ami pedig az embereket és a nyelvet illeti, nagyon sok a hasonlóság a magyarokkal, magyar nyelvvel, de talán ugyanannyi különbséget is fel tudnánk sorolni. 

A záróévadban Oszakából indulunk és haladunk Tokió felé – közben érintve az olyan fontosabb városokat, mint Nara, Kiotó, Nagoja vagy Jokohama. A szűk földrajzi fókusz ellenére magyar emlékekben bővelkedő területről van szó. Nem szeretnénk minden kártyánkat már így az elején felfedni, de néhányat muszáj megemlítenünk. Tudtátok, hogy egész Japánban csak az Oszakai Egyetemen van magyar szak, ráadásul 1993 óta, vagyis már több mint 30 éve működik? 

Vajon miért választják japán diákok a magyar nyelvet? 

És míg mi Magyarországon sushit és mochit eszegetünk, mit szólnak a távoli Nipponban a lángoshoz, a kürtőskalácshoz vagy a paprikás kolbászhoz? Hogyan vall kettős, japán-magyar identitásáról a világhírű zongorista, Kaneko Miyuji? Miként tekint vissza versenyéveire az első magyar szumóbirkózó, Tóth Attila – művésznevén Maszutó Akira? Milyen kihívásokkal néz szembe az, aki a Kodály-módszer alapján szeretne zenét tanítani japán gyerekeknek?

Japán egy sok szempontból idegen és távoli ország, mégis számos magyar utazó, vállalkozó és a világra kíváncsi ember járt ott, sokan pedig otthonra is leltek, miközben magyarságukat megőrizték. 

Ezek mellett pedig sok-sok meglepő párhuzam és hasonlóság fedezhető fel hazánk és a felkelő nap országa között. 

Nem meglepő tehát, hogy Japán telis-tele van magyar emlékekkel, értékekkel. Ezeket szeretnénk bemutatni utolsó évadunkban.

Találkozzunk január 3-án szombaton 10:30-kor a TV2 csatornáján!

Hungarikumokkal a világ körül 9. évad
1. rész: 2026. január 3. 10:30 TV2

Reméljük, hogy a cikkben leírtak és a Hungarikumokkal a világ körül sorozat felkeltették az érdeklődésedet. 
Ha kíváncsi vagy az előző évadokra, vagy semmiképp sem szeretnél lemaradni a hamarosan érkező epizódokról, iratkozzatok fel YouTube-csatornánkra! Kövessetek minket Facebookon, Instagramon, vagy látogassátok meg a honlapunkat!

Nyitókép: Hungarikumokkal a világ körül

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2025. december 30. 18:53
bizonyára megérték a sorozatra fordított milliárdok visszahozták a pénzüket, a párfős stáb emlékeiben
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!