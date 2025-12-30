Véget ér a Hungarikumokkal a világ körül sorozat

Sokfelé mehettünk volna még, hogy több magyar lábnyomot elhozzunk nektek, életünk mostanra azonban más szakaszába érkezett. Ennek ellenére hálásak vagyunk az eddig megénekelt történetekért és az évek alatt megismert emberekért, legyenek akár interjúalanyok, akár stábtagok, akár az évadok létrejöttét egyéb módon segítő személyek.

De még mielőtt túlságosan elérzékenyülnénk, vissza Japánhoz!

Forrás: Hungarikumokkal a világ körül

Japán igazán különleges és ellentmondásos ország, egyszerre futurisztikus és tradicionális, befogadó és kirekesztő, ami pedig az embereket és a nyelvet illeti, nagyon sok a hasonlóság a magyarokkal, magyar nyelvvel, de talán ugyanannyi különbséget is fel tudnánk sorolni.

A záróévadban Oszakából indulunk és haladunk Tokió felé – közben érintve az olyan fontosabb városokat, mint Nara, Kiotó, Nagoja vagy Jokohama. A szűk földrajzi fókusz ellenére magyar emlékekben bővelkedő területről van szó. Nem szeretnénk minden kártyánkat már így az elején felfedni, de néhányat muszáj megemlítenünk. Tudtátok, hogy egész Japánban csak az Oszakai Egyetemen van magyar szak, ráadásul 1993 óta, vagyis már több mint 30 éve működik?