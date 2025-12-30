Elképesztő a növekedés: kiderült, miért özönlöttek hazánkba a külföldiek idén karácsonykor

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Magyarországot vonzóvá teszi, hogy híres a biztonságáról.
Az adventi és karácsonyi időszak kikapcsolódási lehetőségei, és ezen belül is különösen a karácsonyi vásárok vonzzák a legtöbb külföldi turistát Magyarországra. A budapesti esemény 2024-ben elnyerte »Minden idők legjobb európai karácsonyi vására« címet, emellett a
Magyarország a biztonságáról is híres, friss nemzetközi rangsor alapján a világ 17. legbékésebb országa
– írja elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.
Németh Viktória makroökonómiai elemző írásában rámutatott, a kiwi.com online utazási platform és repülőjegykereső adatai alapján idén az ünnepi ráhangolódás keretében akár 37 százalékkal több utazó érkezhetett hazánkba. A legnagyobb növekedés a lengyel, brazil, brit, olasz, dél-koreai és finn turisták esetében valószínű.
„Az év egészét tekintve a magyarországi légi utasforgalom kimagasló évet könyvelhet el. A 2024-es rekord után, amikor európai összevetésben a legnagyobb arányban, 19,2%-kal emelkedett a forgalom, idén is dinamikus bővülés várható, akár 20 millió utas is megfordulhat a budapesti repülőterén” – olvasható az elemzésben.
A KSH 2024 decemberre vonatkozó adatai alapján több volt a külföldi utazó, 724 ezer fő, miközben 550 ezer magyar látogatott meg itthoni helyszíneket. A számok azt mutatják, hogy ilyenkor a főváros a legkedveltebb úti cél, különösen a külföldiek körében. A magyarországi turisztikai célpontok közül Budapest általánosságban is a külföldi, különösen a légi úton érkező turisták célpontja, de a decemberi időszakban még nagyobb a különbség.
Az Eurostat friss adatközlése alapja kiugróan magas, 19,2 százalékos bővüléssel a magyarországi légi utasforgalma növekedett a legnagyobb arányban éves szinten az európai összehasonlításban, 2024-ben. Az európai uniós országok átlaga 8,3 százalék volt ugyanebben az időszakban.
A 2025-ös évre is látványos bővülés várható, az utasforgalom elérheti 20 millió főt. 2025 december elején már teljesült 19 millió fős álomhatár. A legutóbbi lezárt időszakra vonatkozó adatközlés alapján 12 százalékos bővülés mutatkozott 2025 októberéig.
