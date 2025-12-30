Elképesztő a növekedés: kiderült, miért özönlöttek hazánkba a külföldiek idén karácsonykor

Németh Viktória makroökonómiai elemző írásában rámutatott, a kiwi.com online utazási platform és repülőjegykereső adatai alapján idén az ünnepi ráhangolódás keretében akár 37 százalékkal több utazó érkezhetett hazánkba. A legnagyobb növekedés a lengyel, brazil, brit, olasz, dél-koreai és finn turisták esetében valószínű.

„Az év egészét tekintve a magyarországi légi utasforgalom kimagasló évet könyvelhet el. A 2024-es rekord után, amikor európai összevetésben a legnagyobb arányban, 19,2%-kal emelkedett a forgalom, idén is dinamikus bővülés várható, akár 20 millió utas is megfordulhat a budapesti repülőterén” – olvasható az elemzésben.