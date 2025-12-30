Ft
12. 30.
kedd
Elképesztő a növekedés: kiderült, miért özönlöttek hazánkba a külföldiek idén karácsonykor

2025. december 30. 15:40

Magyarországot vonzóvá teszi, hogy híres a biztonságáról.

2025. december 30. 15:40
null

Az adventi és karácsonyi időszak kikapcsolódási lehetőségei, és ezen belül is különösen a karácsonyi vásárok vonzzák a legtöbb külföldi turistát Magyarországra. A budapesti esemény 2024-ben elnyerte »Minden idők legjobb európai karácsonyi vására« címet, emellett a 

Magyarország a biztonságáról is híres, friss nemzetközi rangsor alapján a világ 17. legbékésebb országa 

– írja elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Németh Viktória makroökonómiai elemző írásában rámutatott, a kiwi.com online utazási platform és repülőjegykereső adatai alapján idén az ünnepi ráhangolódás keretében akár 37 százalékkal több utazó érkezhetett hazánkba. A legnagyobb növekedés a lengyel, brazil, brit, olasz, dél-koreai és finn turisták esetében valószínű.

„Az év egészét tekintve a magyarországi légi utasforgalom kimagasló évet könyvelhet el. A 2024-es rekord után, amikor európai összevetésben a legnagyobb arányban, 19,2%-kal emelkedett a forgalom, idén is dinamikus bővülés várható, akár 20 millió utas is megfordulhat a budapesti repülőterén” – olvasható az elemzésben.

A KSH 2024 decemberre vonatkozó adatai alapján több volt a külföldi utazó, 724 ezer fő, miközben 550 ezer magyar látogatott meg itthoni helyszíneket. A számok azt mutatják, hogy ilyenkor a főváros a legkedveltebb úti cél, különösen a külföldiek körében. A magyarországi turisztikai célpontok közül Budapest általánosságban is a külföldi, különösen a légi úton érkező turisták célpontja, de a decemberi időszakban még nagyobb a különbség.

Az Eurostat friss adatközlése alapja kiugróan magas, 19,2 százalékos bővüléssel a magyarországi légi utasforgalma növekedett a legnagyobb arányban éves szinten az európai összehasonlításban, 2024-ben. Az európai uniós országok átlaga 8,3 százalék volt ugyanebben az időszakban. 

A 2025-ös évre is látványos bővülés várható, az utasforgalom elérheti 20 millió főt. 2025 december elején már teljesült 19 millió fős álomhatár. A legutóbbi lezárt időszakra vonatkozó adatközlés alapján 12 százalékos bővülés mutatkozott 2025 októberéig.

Nyitókép: a Bazilika Facebook-oldala
 

 

billysparks
2025. december 30. 16:25
Tavaly a cseh barátnőmmel kint voltunk a vásárban. Nem volt kedvem menni, mert drága, nem érdekel, hideg van, stb... De ő menni akart. Kimentünk, sóhajtozott , hogy milyen drága, sokan vannak, vett pár -szerintem felesleges- apróságot. Kérdeztem tőle, hogy miért nem Csehországban megy ki a karácsonyi vásárra? Azért - felelte- mert sokkal drágább.Én, bevallom nehezen hiszem ezt el, mert a független sajtóban azt olvasom, hogy a világon a legdrágább a budapesti vásár és Bécsben például szinte már ingyen van minden. Én például a cseh abráti körömnek ( és persze a barátnőmnek sem) hiszem el, hogy mennyit keresnek, mert a magyar független sajtó szerint ők már fényévekre vannak tőlünk. Valaki hazudik. Vagy a csehek, vagy a magyar(országi) liberális média. De vajon ki?
neszteklipschik
•••
2025. december 30. 16:11 Szerkesztve
"2025 december elején már teljesült 19 millió fős álomhatár. A legutóbbi lezárt időszakra vonatkozó adatközlés alapján 12 százalékos bővülés mutatkozott 2025 októberéig." És ez a millió ember legtöbbje Butapesten költi el a pénzét, rekordbevételt generálva a helyi vállalkozóknál, utána pedig így az önkormányzatnál is mint iparűzési és idegenforgalmi adó. Ennek ellenére Karácsony "ott se vót" Gelgőke csődbe viszi a fővárost, amit a hitelminősítők a bóvli kategóriába való leértékeléssel díjaznak. Gratulálok a butapestieknek amiért megválasztják és hatalomban tartják ezt az inkompetens ütődöttet. Így akarják "megbuktatni a Zorbánt", pedig csak magukat szopatják le és még csak fel se érik ésszel.🤦‍♂️
elcapo-2
2025. december 30. 16:03
Ez nem jut el a libsi agyakig.
indaniso
2025. december 30. 15:52
Finnek ide? Vezetőik szerint itt brutális diktatúra uralkodik. Nem félnek?
