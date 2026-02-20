Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
város központi statisztikai hivatal szegeden lakások száma pest régió ksh lakás budapest

Őrület a lakáspiacon: ez vár Budapestre

2026. február 20. 09:07

2024-hez képest a megyei jogú városokban (a fővároshoz hasonlóan) 56, a többi városban 18, a községekben pedig 13 százalékkal nőtt az engedélyezett lakások száma.

2026. február 20. 09:07
null

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteki jelentése szerint 2025-ben 12 062 új lakás épült, ami 9,3 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 28 081 volt, ami viszont 37 százalékkal több, mint 2024-ben. A fővárosban 14, a megyei jogú városokban 26, a községekben 6,6 százalékkal kevesebb lakás épült, mint 2024-ben. Csak a nem megyei jogú városokban emelkedett az átadott lakások száma (8,9 százalék). Bár a főváros súlya kissé mérséklődött, továbbra is itt épült fel az új lakások csaknem egyharmada.

A KSH szerint a fővároson belül is erős a lakásépítés területi koncentrációja, hiszen Budapest 3949 új lakásának 62 százaléka négy kerületben épült fel:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

  • a XIII. kerületben 732, 
  • a IX. kerületben 636, 
  • a VIII. kerületben 631, 
  • a XI. kerületben pedig 458 új lakást vettek használatba.

Az engedélyezett fővárosi lakásépítések 71 százaléka három kerületben fog megvalósulni. A XI. kerületben 4247 engedélyt adtak ki, ezt követi a XIII. kerület 2054 és a X. kerület 1458 engedélyezett lakással.

Pest régió 8,2, Dél-Dunántúl 8,8 és Nyugat-Dunántúl 3,9 százalékos növekedésén kívül minden más régióban csökkent az átadott lakások száma az előző évihez képest. Mindössze néhány nagyobb településen épült nagyobb számú új lakás, a megyeszékhelyek közül Nyíregyházán (294), Kecskeméten (276), Szegeden (210), továbbá Siófokon (287) és Keszthelyen (226).

Fotó: KSH

A természetes személyek által épített lakások aránya 38-ról 36 százalékra csökkent, a vállalkozások által építetteké 61-ről 64 százalékra nőtt az előző évihez képest.

Az új lakóépületekben használatba vett lakások 51 százaléka családi házban, 39 százaléka többlakásos épületben, 6,5 százaléka lakóparkban található. A használatba vett lakások átlagos alapterülete 1 m2-rel 95,6 m2-re mérséklődött 2024-hez képest. A fővárosi lakások mérete átlagosan 71,3 m2 volt. 2024-hez képest a megyei jogú városokban (a fővároshoz hasonlóan) 56, a többi városban 18, a községekben pedig 13 százalékkal nőtt az engedélyezett lakások száma.

A megyei jogú városok közül kiemelkedik Debrecen 926 és Szeged 864 engedélyezett lakással, ugyanakkor 500-nál több lakásra adtak ki engedélyt Nyíregyházán, Győrben és Székesfehérváron is.

Nyitókép: Balaton József/MTI

 

monuskaroly
2026. február 20. 09:47
Micsoda véletlen, Szeged, Debrecen. Gondolom semmi köze az autógyárakhoz. Sírjatok libsik és vegyetek ingatlant Kijevbe, ott most olcsó!!!
