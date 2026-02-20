Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Ha Orbán Viktort is azzal fenyegetik, hogy elveszik a szavazati jogát, akkor miért gondolja bárki azt, hogy Magyar Péternek elnéznék a különutas politikát?
„Tegyük fel a kérdést: MI LESZ, HA GYŐZ? Túlzás nélkül Magyarországra szegeződik a fél világ szeme, egymás után teszik meg tétjeiket a különböző nagyhatalmak a választással kapcsolatosan.
Donald Trump először posztban, majd a külügyminiszterén keresztül is Orbán Viktor mellett tette le a garast, míg az európai és uniós vezetők zöme pedig Magyar Péter győzelmét várja. Ettől remélik ugyanis, hogy végre nem lesz több porszem a gépezetben, bot a küllők között. Nem lesz több vétófenyegetés, ellenszavazat, különutasság. Eltűnik az elefánt abból a bizonyos szobából, amit a hétvégén Friedrich Merz német kancellár emlegetett a miniszterelnökre utalva.
A Tisza Párt elnöke egyelőre azonban óvatosan kommunikál, állítja, hogy a magyar érdekek szerint kész akár szembemenni a Néppárt akaratával is, ám kérdés, hogy ez valóban így lenne-e. Magyar Péternek azok a német vezetők a közvetlen szövetségesei, akik gőzerővel dolgoznak az egyesült Európa megteremtésén, amely egy példátlan hadi gépezetté átalakulva készülne az Oroszországgal szembeni háborúra. Egyetlen akadály van most még az útban: a magyar kormány.
Valószínűbb inkább az a forgatókönyv, hogy a Tisza-kormány ténylegesen alárendeli magát a nyugati elvárásoknak, akár úgy is, ha feladja ezzel a korábbi ígéreteit – máskülönben ugyanis a senki földje várna rá. A néppárti kizárás és a nemzetközi támogatók elvesztése után nekik nem maradnak patrióta szövetségesek, több évtizedes nemzetközi tapasztalat, vagy a nagyhatalmakkal való korrekt személyes viszony – mint ami Orbán Viktornak jelenleg még adott. Alig két hónapon belül radikálisan átalakulhat az Európai Unió a németek vezetésével, és benne Magyarország sorsa is könnyedén megpecsételődhet.”
