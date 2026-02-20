Ft
tisza párt európai unió magyarország Magyar Péter

Tegyük fel a kérdést: mi lesz, ha győz Magyar Péter?

2026. február 20. 10:38

Ha Orbán Viktort is azzal fenyegetik, hogy elveszik a szavazati jogát, akkor miért gondolja bárki azt, hogy Magyar Péternek elnéznék a különutas politikát?

2026. február 20. 10:38
Kulifai Máté
Kulifai Máté
Facebook

„Tegyük fel a kérdést: MI LESZ, HA GYŐZ?  Túlzás nélkül Magyarországra szegeződik a fél világ szeme, egymás után teszik meg tétjeiket a különböző nagyhatalmak a választással kapcsolatosan.

Donald Trump először posztban, majd a külügyminiszterén keresztül is Orbán Viktor mellett tette le a garast, míg az európai és uniós vezetők zöme pedig Magyar Péter győzelmét várja. Ettől remélik ugyanis, hogy végre nem lesz több porszem a gépezetben, bot a küllők között. Nem lesz több vétófenyegetés, ellenszavazat, különutasság. Eltűnik az elefánt abból a bizonyos szobából, amit a hétvégén Friedrich Merz német kancellár emlegetett a miniszterelnökre utalva.

A Tisza Párt elnöke egyelőre azonban óvatosan kommunikál, állítja, hogy a magyar érdekek szerint kész akár szembemenni a Néppárt akaratával is, ám kérdés, hogy ez valóban így lenne-e. Magyar Péternek azok a német vezetők a közvetlen szövetségesei, akik gőzerővel dolgoznak az egyesült Európa megteremtésén, amely egy példátlan hadi gépezetté átalakulva készülne az Oroszországgal szembeni háborúra. Egyetlen akadály van most még az útban: a magyar kormány.

Ha Orbán Viktort is azzal fenyegetik, hogy elveszik a szavazati jogát, akkor miért gondolja bárki azt, hogy Magyar Péternek elnéznék a különutas politikát?
Valószínűbb inkább az a forgatókönyv, hogy a Tisza-kormány ténylegesen alárendeli magát a nyugati elvárásoknak, akár úgy is, ha feladja ezzel a korábbi ígéreteit – máskülönben ugyanis a senki földje várna rá. A néppárti kizárás és a nemzetközi támogatók elvesztése után nekik nem maradnak patrióta szövetségesek, több évtizedes nemzetközi tapasztalat, vagy a nagyhatalmakkal való korrekt személyes viszony – mint ami Orbán Viktornak jelenleg még adott. Alig két hónapon belül radikálisan átalakulhat az Európai Unió a németek vezetésével, és benne Magyarország sorsa is könnyedén megpecsételődhet.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

