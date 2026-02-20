Újabb információkat osztott meg az egykori tiszás vezető a párt és Weberék titkos paktumáról

Belső feszültségek

Csercsa Balázs arra is kitért, hogy a belső feszültségek, valamint a láható és a valódi programcélok közötti különbségek miatt hagyta ott a Tisza közösségét. Megjegyezte, Magyar Péter és a párt korábbi vezetői személyiségükből fakadóan meggondolatlanul beszélnek,

hirtelen módon cselekednek és ez látható most Tarr Zoltántól, a párt alelnökétől is.

Szerinte az látható, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter azt mondja el, amit éppen aktuálisan hallani akarnak az emberek, a valóság pedig gyakran egészen más. Hozzátette, a párt elnökének azon videója, amelyben az interneten megjelent szobáról beszél „mindenkiben meglepetést és meghasonlást okozott”, valamint a korábbi munkacsoport-vezető lakókörnyezetének helyi tiszás közösségeiben is visszatetszést keltett.

Elmondta, jellemző a közösségen belül az is, hogy sokan szívesebben látnának egy másik, higgadtabb vezetőt a miniszterelnöki székben. Mint mondta, nem véletlen, hogy Kapitány István neve is megjelent egy fogadásokkal foglalkozó internetes oldalon, mint potenciális miniszterelnök és úgy gondolja, a Tisza Párt akár nyerhet is azzal, ha őt jelöli erre a pozícióra.