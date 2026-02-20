Ft
Újabb információkat osztott meg az egykori tiszás vezető a párt és Weberék titkos paktumáról

2026. február 20. 10:13

Csercsa Balázs szerint a Tisza Párt és Magyar Péter azt mondja el, amit éppen aktuálisan hallani akarnak az emberek, de egészen másra készülnek.

2026. február 20. 10:13
null

A Tisza alelnökének újabb kiszivárgott hangfelvételéről beszélt Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyházügyi munkacsoport-vezetője az M1 aktuális csatorna pénteki adásában. Azt mondta: többször hallotta a párt vezetőitől, hogy 

nem lehet mindent elmondani a kampányban abban az esetben, hogyha meg akarják nyerni a választást.

Csercsa Balázs Tarr Zoltánnak, a Tisza alelnökének kiszivárgott hangfelvétele kapcsán úgy fogalmazott, a Tisza hivatalosan megjelent kampányprogramja „egy jó támpontot ad” arra, mi az, amit titkolni szeretnének. A Tisza Párt a program szerint „haza szeretné hozni” a Magyarországnak járó európai uniós forrásokat, de azt már nem mondják el benne, hogy ez hogyan lehetséges – tette hozzá.

Mint mondta, ha az uniós forrásokat „haza akarjuk hozni”, akkor egy leendő magyar kormánynak az Európai Unió (EU) irányvonalát kell követnie. Véleménye szerint a belépés az Európai Ügyészségbe és a korrupció megszüntetése támogatandó cél, de úgy véli, valószínűleg itt nem lehet megállni, ha az EU irányvonalának a követéséről van szó.

Belső feszültségek

Csercsa Balázs arra is kitért, hogy a belső feszültségek, valamint a láható és a valódi programcélok közötti különbségek miatt hagyta ott a Tisza közösségét. Megjegyezte, Magyar Péter és a párt korábbi vezetői személyiségükből fakadóan meggondolatlanul beszélnek, 

hirtelen módon cselekednek és ez látható most Tarr Zoltántól, a párt alelnökétől is.

Szerinte az látható, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter azt mondja el, amit éppen aktuálisan hallani akarnak az emberek, a valóság pedig gyakran egészen más. Hozzátette, a párt elnökének azon videója, amelyben az interneten megjelent szobáról beszél „mindenkiben meglepetést és meghasonlást okozott”, valamint a korábbi munkacsoport-vezető lakókörnyezetének helyi tiszás közösségeiben is visszatetszést keltett.

Elmondta, jellemző a közösségen belül az is, hogy sokan szívesebben látnának egy másik, higgadtabb vezetőt a miniszterelnöki székben. Mint mondta, nem véletlen, hogy Kapitány István neve is megjelent egy fogadásokkal foglalkozó internetes oldalon, mint potenciális miniszterelnök és úgy gondolja, a Tisza Párt akár nyerhet is azzal, ha őt jelöli erre a pozícióra.

Megállapodás az Európai Néppárt és a Tisza Párt között

Arra a kérdésre, hogy számít-e külpolitikai irányváltásra a Tisza Párt győzelme esetén Csercsa Balázs azt válaszolta, hogy mindenképpen. Szerinte ezt tulajdonképpen a párt sem titkolja, 

csak azt nem mondják el, hogy pontosan ezt hogyan képzelik el, hogy ez mivel jár”.

Hozzátette, azt hallotta, hogy Tarr Zoltánon keresztül van egy hallgatólagos megállapodás az Európai Néppárt és a Tisza Párt között. Mint mondta, a két fél a párt alelnökén keresztül egyezett meg abban, „hogy a kampány során lehet kibeszélni az Európai Unió és az Európai Néppárt irányvonalából annak érdekében, hogy a Tisza Párt megnyerje a választást, de amikor erre a győzelemre sor kerül, akkor azután az Európai Néppárt irányvonalát kell végrehajtani”.

Csercsa Balázs a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában egyebek mellett arról beszélt, Tarr Zoltán kiszivárgott hangfelvételen hallható szavai alátámasztják azt, hogy a Tisza Párt nemrég megjelent programja csak a kampány számára készült. Úgy fogalmazott, a program „egy ígéretgyűjtemény”, amellyel kampányolni lehet és amellyel meg lehet nyerni a választást, de a győzelem után attól eltérő tervei is vannak a pártnak.

(MTI)

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

