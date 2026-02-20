Tarjányi Péter megfejtette: ennyi esélyt lát arra, hogy Magyarország négy éven belül belép egy globális háborúba

Tarjányi Péter friss Facebook-bejegyzésében annak esélyét latolgatja, hogy Magyarország háborús konfliktusba keveredhet-e a közeljövőben. A biztonságpolitikai szakértő szerint a válasz egyértelmű:

a következő négy évben Magyarország nem lép háborúba.

Úgy véli, erre csak abban az esetben kerülhetne sor, ha hazánk maga indítana támadást valaki ellen, aminek jelenleg semmilyen realitását nem látja.