Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tarjányi péter magyarország szakértő

Tarjányi Péter megfejtette: ennyi esélyt lát arra, hogy Magyarország négy éven belül belép egy globális háborúba

2026. február 20. 12:08

A biztonságpolitikai szakértő szerint nagy az esély arra, hogy Kelet-Európa egy esetleges katonai válság egyik fő helyszínévé válik.

2026. február 20. 12:08
null

Tarjányi Péter friss Facebook-bejegyzésében annak esélyét latolgatja, hogy Magyarország háborús konfliktusba keveredhet-e a közeljövőben.  A biztonságpolitikai szakértő szerint a válasz egyértelmű: 

a következő négy évben Magyarország nem lép háborúba. 

Úgy véli, erre csak abban az esetben kerülhetne sor, ha hazánk maga indítana támadást valaki ellen, aminek jelenleg semmilyen realitását nem látja.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

Érvelése szerint a NATO-tagság, Magyarország földrajzi elhelyezkedése, valamint a jelenlegi nemzetközi erőviszonyok mind azt támasztják alá, hogy a közvetlen katonai bevonódás esélye alacsony. Hangsúlyozta: ez nem kampánykérdés, hanem biztonságpolitikai realitás.

Ezt is ajánljuk a témában

Hosszú távon már nem ennyire optimista

Ugyanakkor a szakértő hosszabb távon már borúsabb képet vázolt fel. Álláspontja szerint 10–15 éves időtávban erősödhet a Kelet és Nyugat közötti konfrontáció, és komoly esély mutatkozik arra, hogy Kelet-Európa egy esetleges katonai válság egyik fő helyszínévé válik.

Tarjányi ezt geopolitikai realitásnak nevezte, amelyre Magyarországnak is fel kell készülnie. 

Úgy fogalmazott: az elkövetkező tíz évben komoly feladat hárul az országra a megelőzés és a felkészülés terén. Bejegyzését azzal zárta: felkészülni kell, riogatni nem. 

Nyitókép: Kurucz Árpád/Anadolu Agency/Getty Images

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. február 20. 12:54
Háború lesz. Európai nagy háború. Már mozgolódnak az erők. A lengyelek és baltiak taposóaknákat telepítenek a keleti határokon, a németek toboroznak és gyakorlatoznak - mindez francia atomernyő alatt. Az USA magára hagyja az EU-t a sarkköri harcok miatt. Ettől fogva nem lesz NATO. A maradék európai kis-nato vagy OTAN franciául, pedig magára hagyja Magyarországot a békés képzelgéseiben. Még 26-ban katonai közigazgatást kell majd bevezetni.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. február 20. 12:51
Mindennapi hülyerendőrünket adjátok meg nekünk ma.
Válasz erre
1
0
lemez
2026. február 20. 12:41
Semennyit.Nem megyünk az elsö sorba.Aki akar menjen ne màsokat küldjön.Mehetsz te is máris.
Válasz erre
0
0
Upuaut
2026. február 20. 12:32
És a 128-as dandár?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!