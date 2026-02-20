„Nincs ötletem, ezt hogyan lehet megoldani” – Elek Gábor szerint borzasztó, ami történik

Az Esztergom még szerdán, hazai pályán 53–15-re kiütötte a Dunaújvárost a női kézilabda NB I-ben. A lefújás után mindkét vezetőedző, Elek Gábor és Zubai Gábor is kifejtette véleményét a DKKA helyzetéről.

Ami a mérkőzést illeti, az első három gólt a hazaiak szerezték, 3–1 után viszont nem volt megállás, egyre nagyobb lett a különbség. Az első félidő 25–9-cel zárult, de az Esztergom a második játékrészben még ennél is többször volt eredményes.