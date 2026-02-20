Ft
Zubai Gábor Elek Gábor női kézilabda Dunaújváros kézilabda Esztergom

„Nincs ötletem, ezt hogyan lehet megoldani” – Elek Gábor szerint borzasztó, ami történik

2026. február 20. 12:14

Az Esztergom 53 gólt dobva nyert a Dunaújváros ellen. A két vezetőedző, Elek Gábor és Zubai Gábor is szomorúan értékelt a meccset követően.

2026. február 20. 12:14
Az Esztergom még szerdán, hazai pályán 53–15-re kiütötte a Dunaújvárost a női kézilabda NB I-ben. A lefújás után mindkét vezetőedző, Elek Gábor és Zubai Gábor is kifejtette véleményét a DKKA helyzetéről.

Ami a mérkőzést illeti, az első három gólt a hazaiak szerezték, 3–1 után viszont nem volt megállás, egyre nagyobb lett a különbség. Az első félidő 25–9-cel zárult, de az Esztergom a második játékrészben még ennél is többször volt eredményes.

A vendégek csupa fiatal, legfeljebb 22 éves játékossal voltak kénytelenek kiállni, és mindössze tizenketten szerepeltek a keretben. A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia (DKKA) az elmúlt hónapokban pénzügyi gondokkal küzd, és bár a napokban érkezett kormányzati támogatás, azt az utánpótlásra fordítja a klub. Az NB I-es csapat így továbbra is nehéz helyzetben van, 15 meccs után nyeretlenül, mindössze két ponttal a tabella utolsó helyén áll – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Zubai Gábor vezetőedző a sajtótájékoztatón megemlítette, hogy a játékosai másnap, azaz csütörtök délután Győrben léptek pályára az U20-as magyar bajnokságban.

„Az volt a cél, hogy ne sérüljünk meg…

Ez a csapat a mostani hazaút után holnap tíz órakor indul Győrbe egy ifjúsági első osztályú mérkőzést lejátszani, úgyhogy, ha valakinek van erre ötlete netán, hogy ezt hogyan lehetne a leggördülékenyebben megoldani, akkor jelentkezzen, mert nem egyszerű ez a helyzet…”

 – fogalmazott a tréner. Az Esztergom elleni meccset 18 órától rendezték.

Elek Gábor szerint borzasztó, ami a Dunaújvárossal történik
Elek Gábor szerint borzasztó, ami a Dunaújvárossal történik / Fotó: esztergomhandball.hu

Elek Gábor sem tudja a megoldást

Így értékelt:

„Nem ez volt az első, Dunaújváros elleni mérkőzésem, de az biztos, hogy a legspeciálisabb. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy egy ilyen múltú klub ebbe a helyzetbe került, nagyon bízom benne, hogy ki tud ebből mászni minél gyorsabban és hatékonyabban – mondta Elek Gábor, majd Zubaihoz fordult. –

Borzasztó ezt hallani, hogy holnap reggel már el kell menniük, mert vagyunk páran a magyar kézilabdában, akik pontosan ez ellen harcolunk. Remélem, előbb-utóbb célt érünk vele. Gábor, nincs ötletem arra, hogy ezt hogyan lehet megoldani, mert szerintem ezt jól nem lehet megoldani…”

A Dunaújváros másnap lejátszotta Győrben az ifjúsági mérkőzését, és 28–23-as vereséget szenvedett.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kovács Márton/MTI/MTVA

 

