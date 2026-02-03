Vége az albérlet-rabszolgaságnak: megmutatjuk a trükköt, amivel nulla forintból vehetsz 50 milliós lakást!

Nem túlzás azt állítani, hogy a rendszerváltás óta nem látott pezsgés uralkodik a lakáspiacon, amióta a kormány tavaly szeptemberben elindította az Otthon Start Programot. Most, 2026 januárjának végén, amikor a kint repkedő mínuszokban mindenki a fűtésszámlát lesi, a Kontextus Cash Talk stúdiójában egészen másfajta számok kerültek terítékre. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese és Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, munkaerőpiaci szakértő Hoppál Hunor vendégeként rántotta le a leplet arról, ami sok fiatalnak még mindig hihetetlennek tűnik: hogyan lehet gyakorlatilag önerő nélkül, egy albérlet árából saját, 50 millió forintos ingatlant venni.

A műsorban elhangzottak alapján a szkeptikusoknak nem lett igazuk az Otthon Start Program kapcsán. Sokan féltették a piacot, mondván, nincs ekkora kereslet, vagy a fiatalok nem mernek majd belevágni. A számok azonban makacs dolgok: alig öt hónap alatt harmincezer fiatal élt a lehetőséggel. Ez nem csupán statisztika, hanem harmincezer olyan sors, ahol az „örökbérlő” státusz helyett a tulajdonosi lét vált realitássá. De mi a titok?