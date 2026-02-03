Vége az albérlet-rabszolgaságnak: megmutatjuk a trükköt, amivel nulla forintból vehetsz 50 milliós lakást!

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Meg lesz a következménye az ukrán elnök kijelentéseinek – mutatott rá az elemző.
Itt a bizonyíték, amire senki nem számított: 30 ezer magyar fiatal már megcsinálta a lehetetlent.
Nem túlzás azt állítani, hogy a rendszerváltás óta nem látott pezsgés uralkodik a lakáspiacon, amióta a kormány tavaly szeptemberben elindította az Otthon Start Programot. Most, 2026 januárjának végén, amikor a kint repkedő mínuszokban mindenki a fűtésszámlát lesi, a Kontextus Cash Talk stúdiójában egészen másfajta számok kerültek terítékre. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese és Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, munkaerőpiaci szakértő Hoppál Hunor vendégeként rántotta le a leplet arról, ami sok fiatalnak még mindig hihetetlennek tűnik: hogyan lehet gyakorlatilag önerő nélkül, egy albérlet árából saját, 50 millió forintos ingatlant venni.
A műsorban elhangzottak alapján a szkeptikusoknak nem lett igazuk az Otthon Start Program kapcsán. Sokan féltették a piacot, mondván, nincs ekkora kereslet, vagy a fiatalok nem mernek majd belevágni. A számok azonban makacs dolgok: alig öt hónap alatt harmincezer fiatal élt a lehetőséggel. Ez nem csupán statisztika, hanem harmincezer olyan sors, ahol az „örökbérlő” státusz helyett a tulajdonosi lét vált realitássá. De mi a titok?
Panyi Miklós a „bűvös matekot” vezette le a nézőknek, ami valójában pofonegyszerű, csak éppen a korábbi piaci viszonyok között elképzelhetetlen volt.
A képlet alapja a 10 százalékos önerő szabálya. Vegyünk egy átlagos, 50 millió forintos ingatlant. A korábbi években ehhez minimum 10-15 millió forintot kellett letenni az asztalra, ami a legtöbb pályakezdőnek elérhetetlen álom volt szülői segítség nélkül. Most viszont elég 5 millió forint. És itt jön a csavar: ezt az 5 milliót sem kell feltétlenül a párnacihában összegyűjteni.
A miniszterhelyettes rámutatott:
azok a fiatal párok, akik elköteleződnek és családot terveznek, a Babaváró hitel 11 millió forintos szabad felhasználású keretéből ezt az összeget gond nélkül fedezni tudják, sőt, még marad is felújításra vagy berendezésre.
Vagyis a gyakorlatban úgy sétálhatnak be a bankba, és úgy írhatják alá az adásvételit, hogy a saját, korábban megspórolt tőkéjük akár a nulla forintot közelíti.
A konstrukció másik tartópillére a kamat. A piacon tomboló kamatokkal szemben az állam által garantált fix 3 százalékos kamat biztonságot ad. Panyi számítása szerint egy 50 milliós hitelkeretnél ez havi 230 ezer forintos törlesztőrészletet jelent 25 évre. Aki ma Budapesten vagy egy nagyvárosban albérletet keres, pontosan tudja, hogy ennyiért legfeljebb társbérletet lehet kivenni, miközben a pénzünk más zsebébe vándorol.
Ezzel szemben itt a törlesztő a saját vagyonunkat gyarapítja.
A beszélgetésből kiderült az is, hogy a program nem csak a felső középosztálynak szól. A rendszerbe beépített 10 százalékos önerő, a munkáshitel lehetősége és a fix kamatok kombinációja kifejezetten azokat a rétegeket célozza meg, akiknek a jövedelmi helyzete stabil, de nincs mögöttük komoly családi vagyon. Panyi Miklós szerint ez társadalompolitikai kérdés is: a cél az, hogy a magyar fiatalok ne jussanak a nyugat-európai társaik sorsára, ahol a saját tulajdon lassan a kiváltságosok luxusa lesz, a többség pedig élete végéig bérlő marad.
A kilátások pedig biztatóak. A kormányzati várakozások szerint egy év alatt 50-60 ezer fiatal juthat így otthonhoz. Ez egy közepes megyeszékhely – mondjuk Veszprém – teljes lakosságának megfelelő embertömeg. Ha a trendek maradnak, 2026 a fiatalok éve lehet az ingatlanpiacon – a főbérlők legnagyobb bánatára.
