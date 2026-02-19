Ft
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij andrej danko szlovákia ukrajna budapest

Példátlan lépésre készülnek a szlovákok: Ukrajna még megbánja, amit Budapesttel és Pozsonnyal tett

2026. február 19. 10:55

Andrej Danko szerint ki kellene utasítani Ukrajna nagykövetét Szlovákiából, és úgy látja, a Barátság kőolajvezeték leállításával Volodimir Zelenszkij egyértelműen be akar avatkozni a magyarországi választásokba.

2026. február 19. 10:55
null

Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke felszólította a szlovák kormányt, hogy idézze be Ukrajna nagykövetét a Barátság kőolajvezeték sérülése miatt, és amennyiben bebizonyosodik az ukrán érintettség, utasítsa ki őt – írja a Hospodárske noviny.

Danko szerint

ez nemcsak Szlovákiát, hanem Magyarországot is érinti, mivel a Slovnaft a Mol-csoporthoz tartozik; szerinte ez beavatkozás lehet a magyar választásokba is.

A politikus kiemelte Orbán Viktor miniszterelnök elveit és bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, akit veszélyesnek tart Európa stabilitására nézve. 

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

