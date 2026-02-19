Példátlan lépésre készülnek a szlovákok: Ukrajna még megbánja, amit Budapesttel és Pozsonnyal tett

Fico nem elégszik meg a dízelstoppal: újabb mélyütést vinne be Ukrajnának
Végleg elfogyott a szlovák miniszterelnök türelme.
Andrej Danko szerint ki kellene utasítani Ukrajna nagykövetét Szlovákiából, és úgy látja, a Barátság kőolajvezeték leállításával Volodimir Zelenszkij egyértelműen be akar avatkozni a magyarországi választásokba.
Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke felszólította a szlovák kormányt, hogy idézze be Ukrajna nagykövetét a Barátság kőolajvezeték sérülése miatt, és amennyiben bebizonyosodik az ukrán érintettség, utasítsa ki őt – írja a Hospodárske noviny.
Danko szerint
ez nemcsak Szlovákiát, hanem Magyarországot is érinti, mivel a Slovnaft a Mol-csoporthoz tartozik; szerinte ez beavatkozás lehet a magyar választásokba is.
A politikus kiemelte Orbán Viktor miniszterelnök elveit és bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, akit veszélyesnek tart Európa stabilitására nézve.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
