Zelenszkij idegállapotba került, tombolva adta ki minden dühét: „Nem kellenek történelmi szarságok ahhoz, hogy véget vessek a háborúnak”

„Én is legalább annyi történelemkönyvet olvastam, mint Putyin. És sokat tanultam. Többet tudok az ő országáról, mint ő Ukrajnáról. Egyszerűen azért, mert sokat voltam Oroszországban. És sok embert megismertem ott. Ő soha nem járt ennyiszer Ukrajnában. Csak a nagyvárosokban járt. Én a kisvárosokba is elmentem. Mindenhova. Ismerem a mentalitásukat.”

Végül kijelentette: csak egy dolog van, amiről hajlandó csevegni Putyinnal.

„Az egyetlen dolog, amiről beszélni akarok vele, az az, hogy miként tudjuk a legcélratörőbb módon megoldani a helyzetet” – áll az ukrán elnök bejegyzésében.