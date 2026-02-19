Zelenszkij idegállapotba került, tombolva adta ki minden dühét: „Nem kellenek történelmi szarságok ahhoz, hogy véget vessek a háborúnak”

Ft
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Putyin Zelenszkij orosz-ukrán háború

Zelenszkij idegállapotba került, tombolva adta ki minden dühét: „Nem kellenek történelmi szarságok ahhoz, hogy véget vessem a háborúnak"

2026. február 19. 11:00

Elkeseredetten méregette történelmi tudását Putyinéhoz.

2026. február 19. 11:00
null

Zelenszkij meglehetősen paprikás hangulatú X-bejegyzést tett közzé, melyben Putyinnak üzent.

Nem kellenek történelmi szarságok ahhoz, hogy véget vessem a háborúnak, és áttérjek a diplomáciára"

– írta az ukrán elnök.

Zelenszkij ezután történelmi ismereteit vetette össze az orosz elnökével, majd azt kezdte bizonygatni, hogy mennyivel jobban ismeri Oroszországot és az oroszokat, mint Putyin Ukrajnát:

„Én is legalább annyi történelemkönyvet olvastam, mint Putyin. És sokat tanultam. Többet tudok az ő országáról, mint ő Ukrajnáról. Egyszerűen azért, mert sokat voltam Oroszországban. És sok embert megismertem ott. Ő soha nem járt ennyiszer Ukrajnában. Csak a nagyvárosokban járt. Én a kisvárosokba is elmentem. Mindenhova. Ismerem a mentalitásukat."

Végül kijelentette: csak egy dolog van, amiről hajlandó csevegni Putyinnal.

„Az egyetlen dolog, amiről beszélni akarok vele, az az, hogy miként tudjuk a legcélratörőbb módon megoldani a helyzetet" – áll az ukrán elnök bejegyzésében.

Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP

 

lyon-v-2
2026. február 19. 14:07
Senkit sem érdekel a színész vinnyogása, csak ő ezt el sem tudja képzelni. Nagyon szoríthatja a tangája ha ennyire nyivákol...
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2026. február 19. 13:26
Akkor 4 éve miért nem oldottad meg pöcsegér.
Válasz erre
3
0
levente-11
2026. február 19. 13:19
Volt ilyen vetélkedő, hogy "ki tud többet a Szovjetúnióról" gyerekeknek. Ukrajna senkit sem érdekelt. Zselé már felnőtt?
Válasz erre
3
0
alenka
2026. február 19. 13:08
Igen, meglehet járt az ukiiiikiiikriiiijniii kisvárosokban, fellépni, a nyuvadt faszával betegetni a zongorát. Szavam sincs, hogy meri saját null tudását Putin sokrétű műveltségéhez hasonlítani?... Egy banderista náci geci, mely esetleg a Mein Kampf - ot olvashatta?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!