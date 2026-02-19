Zelenszkij idegállapotba került, tombolva adta ki minden dühét: „Nem kellenek történelmi szarságok ahhoz, hogy véget vessek a háborúnak”

Teljesen eluralkodott a paranoia Zelenszkijn: kétségbeesetten támadt rá legfőbb szövetségeseire
Már mindenkiben az ellenségét látja az ukrán elnök.
Elkeseredetten méregette történelmi tudását Putyinéhoz.
Zelenszkij meglehetősen paprikás hangulatú X-bejegyzést tett közzé, melyben Putyinnak üzent.
Nem kellenek történelmi szarságok ahhoz, hogy véget vessek a háborúnak, és áttérjek a diplomáciára”
– írta az ukrán elnök.
Zelenszkij ezután történelmi ismereteit vetette össze az orosz elnökével, majd azt kezdte bizonygatni, hogy mennyivel jobban ismeri Oroszországot és az oroszokat, mint Putyin Ukrajnát:
„Én is legalább annyi történelemkönyvet olvastam, mint Putyin. És sokat tanultam. Többet tudok az ő országáról, mint ő Ukrajnáról. Egyszerűen azért, mert sokat voltam Oroszországban. És sok embert megismertem ott. Ő soha nem járt ennyiszer Ukrajnában. Csak a nagyvárosokban járt. Én a kisvárosokba is elmentem. Mindenhova. Ismerem a mentalitásukat.”
Végül kijelentette: csak egy dolog van, amiről hajlandó csevegni Putyinnal.
„Az egyetlen dolog, amiről beszélni akarok vele, az az, hogy miként tudjuk a legcélratörőbb módon megoldani a helyzetet” – áll az ukrán elnök bejegyzésében.
