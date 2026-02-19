Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tátrai marcell reklám Magyar Péter reklámkampány influenszer politika közösségi média

Amikor a politika marketingeszközzé válik – interjú Tátrai Marcellel

2026. február 19. 11:01

A greenwashingtól a politikai mémekig: egyre több vállalat épít aktuálpolitikai ügyekre marketinget. Gyors ismertséget hozhat, de súlyos reputációs kockázatot is. Tátrai Marcell szerint a trend erősödik – a kérdés az arányérzék és a felelősség.

2026. február 19. 11:01
null
Rimóczi Norbert

Az elmúlt években egyre látványosabb, hogy globális multinacionális vállalatok nem csupán reagálnak politikai és társadalmi ügyekre, hanem tudatosan be is építik azokat marketing-stratégiájukba. Tátrai Marcell, kommunikációs szakértőt kérdeztünk.

A klasszikus példa a „greenwashing”: olyan cégek, mint a Shell vagy a BP, amelyek működése jelentős környezeti terheléssel jár, mégis fenntartható, zöld arculattal kommunikálnak. Az iparági gyakorlatban előfordul, hogy bizonyos vizuális elemek – például hangsúlyos zöld színvilág vagy fenntarthatósági jelölések – használatát meghatározott, „zöld” tevékenységből származó bevételi arányhoz kötik, miközben a vállalat teljes működésének környezeti hatása ennél jóval összetettebb képet mutat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron
Tátrai Marcell, a SternCom kommunikációs ügynökség ügyvezetője - Forrás: SternCom
Tátrai Marcell, a SternCom kommunikációs ügynökség ügyvezetője - Forrás: SternCom

 

Hasonlóan erős reakciókat váltott ki az IKEA hazai kampánya is, amely a „kellhozzágolyó” hashtaggel népszerűsítette húsmentes húsgolyóit, azok alacsonyabb ökológiai lábnyomát hangsúlyozva. Mindezt abban az évben, amikor a vállalat 14,7 millió köbméter fát használt fel, amelynek 81 százaléka európai erdőkből – például Erdélyből – származott.

A mémek és aktuális társadalmi témák marketingcélú felhasználása tehát nem új jelenség. Új elem viszont a közvetlenebb bevonódás az aktuálpolitikába – különösen kisebb vállalkozások részéről. Ennek friss példája a radnaimark.hu oldalon megjelent szobafotó, illetve az a jelenség, amikor hazai cégek a Magyar Péter körül kialakult botrány kommunikációs hullámára csatlakoztak. 

A Konzolvilág például a hamarosan megjelenő Resident Evil játékot promózta az ügy kontextusában, míg a Billog hamburgerező saját burgerkínálatát kötötte rá a történetre.

Forrás: a Billog Facebook oldala
Forrás: a Billog Facebook oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Hol húzódik a határ kreatív reagálás és cinikus politikai élősködés között? Milyen kockázatokat és előnyöket rejt az aktuálpolitikai hullámokra való felülés? Erről beszélgettünk Tátrai Marcell-lel, a SternCom kommunikációs ügynökség ügyvezetőjével

A politika, mint kreatív nyersanyag

Tátrai Marcell szerint a jelenség mögött egyszerre áll spontaneitás és tudatosság. „Mindkét eset létezik: van, amikor egy gyors, ösztönös reakcióról beszélünk, és van, amikor előre eldönti a márka, hogy nyitott lesz az ilyen típusú történetek felhasználására” – fogalmazott. Mint mondja, ha egy cég erre stratégiailag felkészül, akkor a kivitelezés minősége és tempója válik döntővé: „A kreativitás és a gyorsaság dönti el, hogy a tartalom valóban virálissá válik-e.” A szakértő szerint a mémkultúra fejlődése természetes módon sodorta be a politikát a marketing világába.

A mém evolúciója eljutott a politikai mémgyártásig, a mesterséges intelligencia pedig olyan eszközöket adott a tartalomgyártók kezébe, amelyekkel órák alatt lehet reagálni egy országos ügyre.” 

Egy jól időzített reakció szerinte komoly versenyelőnyt jelenthet: „Egy kisebb vállalkozás akár egyetlen nap alatt akkora ismertséget szerezhet, amit korábban hónapokig tartó kampánnyal sem tudott volna elérni.”

A gyors figyelem azonban nem kockázatmentes. „Az egyértelmű értékvállalás mindig polarizál. Egyes fogyasztók jutalmazzák a bátor kiállást, mások viszont büntetik” – hangsúlyozta Tátrai. Úgy látja, az online térben tapasztalható erős, sokszor szélsőséges tartalmak miatt a közönség ingerküszöbe jelentősen megemelkedett: „Ma már sokkal megengedőbbek a fogyasztók a provokatív kommunikációval szemben, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne határ.”

A nagyvállalatok mozgástere szerinte jóval szűkebb.

 „Minél nagyobb egy márka, annál rugalmatlanabb. Egy elhibázott, túl gyors döntés hosszú évek reputációs munkáját rombolhatja le.” Éppen ezért a globális szereplők inkább hosszú távú stratégiai céljaik mentén kommunikálnak, és bizonyos témák automatikusan kizártak. „A szex és a drog tipikusan piros lámpás terület. Nem véletlen, hogy ha egy szponzorált sportoló ilyen botrányba keveredik, a szerződését sokszor azonnal felbontják.”

Tiger Woods-al a világhírű golfozóval szinte minden szponzora felbontotta a szerződést szexbotrányának kirobbanása után - Forrás: Wall Street Journal archív

Arra a kérdésre, hogy erősödik-e a politika marketingeszközzé válása, Tátrai Marcell egyértelműen fogalmaz: 

„Ez a trend nemcsak hogy marad, hanem erősödni is fog. Egy országosan ismert ügy közös referenciapontot teremt, amire könnyű kreatív tartalmat építeni.”

 Ugyanakkor figyelmeztet: „Ezt a fajta gyors, ironikus reagálást elsősorban a kisebb cégek engedhetik meg maguknak. A kulcs az, hogy a fókusz a humoron vagy a szarkazmuson maradjon. Amint a kommunikáció nyílt politikai állásfoglalássá válik, a reputációs kockázat azonnal megsokszorozódik.”

A marketing és a közélet kapcsolata tehát új szintre lépett. A kérdés már nem az, hogy a cégek reagálnak-e a politikára, hanem az, hogy milyen tudatossággal és milyen kockázati étvággyal teszik ezt.

Ezt is ajánljuk a témában

Mire számíthatunk a jövőben?

A jelenség tehát túlmutat az egyes kampányokon: a marketing és a politika közötti határvonal egyre átjárhatóbbá válik. A kérdés nem az, hogy a márkák reagálnak-e a közéletre, hanem az, hogy milyen tudatossággal, milyen arányérzékkel és milyen kockázatvállalással teszik ezt. Aki jól méri fel a közeg hangulatát és saját márkája teherbíró képességét, az nyerhet a gyors reakcióval. Aki viszont eltéveszti a hangnemet vagy túllépi a saját hitelességének határát, annak a rövid távú figyelem ára hosszú távú bizalomvesztés lehet.

Nyitókép: NurPhoto via AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nsanyi
2026. február 19. 13:36
Kíváncsi vagyok, hogy melyik eset lesz legközelebb, amire ráugranak (vagy rá mernek) a cégek.
Válasz erre
0
0
tamtam
2026. február 19. 12:53
Mondjuk normális országban már ennyitől visszalépett volna a jelölt...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!