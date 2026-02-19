Amikor a politika marketingeszközzé válik – interjú Tátrai Marcellel

Magyar drogbotrányának szemtanúja: Fehér por volt az asztalon, ami valahogy bekerült a hálószobába
A greenwashingtól a politikai mémekig: egyre több vállalat épít aktuálpolitikai ügyekre marketinget. Gyors ismertséget hozhat, de súlyos reputációs kockázatot is. Tátrai Marcell szerint a trend erősödik – a kérdés az arányérzék és a felelősség.
Az elmúlt években egyre látványosabb, hogy globális multinacionális vállalatok nem csupán reagálnak politikai és társadalmi ügyekre, hanem tudatosan be is építik azokat marketing-stratégiájukba. Tátrai Marcell, kommunikációs szakértőt kérdeztünk.
A klasszikus példa a „greenwashing”: olyan cégek, mint a Shell vagy a BP, amelyek működése jelentős környezeti terheléssel jár, mégis fenntartható, zöld arculattal kommunikálnak. Az iparági gyakorlatban előfordul, hogy bizonyos vizuális elemek – például hangsúlyos zöld színvilág vagy fenntarthatósági jelölések – használatát meghatározott, „zöld” tevékenységből származó bevételi arányhoz kötik, miközben a vállalat teljes működésének környezeti hatása ennél jóval összetettebb képet mutat.
Hasonlóan erős reakciókat váltott ki az IKEA hazai kampánya is, amely a „kellhozzágolyó” hashtaggel népszerűsítette húsmentes húsgolyóit, azok alacsonyabb ökológiai lábnyomát hangsúlyozva. Mindezt abban az évben, amikor a vállalat 14,7 millió köbméter fát használt fel, amelynek 81 százaléka európai erdőkből – például Erdélyből – származott.
A mémek és aktuális társadalmi témák marketingcélú felhasználása tehát nem új jelenség. Új elem viszont a közvetlenebb bevonódás az aktuálpolitikába – különösen kisebb vállalkozások részéről. Ennek friss példája a radnaimark.hu oldalon megjelent szobafotó, illetve az a jelenség, amikor hazai cégek a Magyar Péter körül kialakult botrány kommunikációs hullámára csatlakoztak.
A Konzolvilág például a hamarosan megjelenő Resident Evil játékot promózta az ügy kontextusában, míg a Billog hamburgerező saját burgerkínálatát kötötte rá a történetre.
Hol húzódik a határ kreatív reagálás és cinikus politikai élősködés között? Milyen kockázatokat és előnyöket rejt az aktuálpolitikai hullámokra való felülés? Erről beszélgettünk Tátrai Marcell-lel, a SternCom kommunikációs ügynökség ügyvezetőjével.
Tátrai Marcell szerint a jelenség mögött egyszerre áll spontaneitás és tudatosság. „Mindkét eset létezik: van, amikor egy gyors, ösztönös reakcióról beszélünk, és van, amikor előre eldönti a márka, hogy nyitott lesz az ilyen típusú történetek felhasználására” – fogalmazott. Mint mondja, ha egy cég erre stratégiailag felkészül, akkor a kivitelezés minősége és tempója válik döntővé: „A kreativitás és a gyorsaság dönti el, hogy a tartalom valóban virálissá válik-e.” A szakértő szerint a mémkultúra fejlődése természetes módon sodorta be a politikát a marketing világába.
A mém evolúciója eljutott a politikai mémgyártásig, a mesterséges intelligencia pedig olyan eszközöket adott a tartalomgyártók kezébe, amelyekkel órák alatt lehet reagálni egy országos ügyre.”
Egy jól időzített reakció szerinte komoly versenyelőnyt jelenthet: „Egy kisebb vállalkozás akár egyetlen nap alatt akkora ismertséget szerezhet, amit korábban hónapokig tartó kampánnyal sem tudott volna elérni.”
A gyors figyelem azonban nem kockázatmentes. „Az egyértelmű értékvállalás mindig polarizál. Egyes fogyasztók jutalmazzák a bátor kiállást, mások viszont büntetik” – hangsúlyozta Tátrai. Úgy látja, az online térben tapasztalható erős, sokszor szélsőséges tartalmak miatt a közönség ingerküszöbe jelentősen megemelkedett: „Ma már sokkal megengedőbbek a fogyasztók a provokatív kommunikációval szemben, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne határ.”
A nagyvállalatok mozgástere szerinte jóval szűkebb.
„Minél nagyobb egy márka, annál rugalmatlanabb. Egy elhibázott, túl gyors döntés hosszú évek reputációs munkáját rombolhatja le.” Éppen ezért a globális szereplők inkább hosszú távú stratégiai céljaik mentén kommunikálnak, és bizonyos témák automatikusan kizártak. „A szex és a drog tipikusan piros lámpás terület. Nem véletlen, hogy ha egy szponzorált sportoló ilyen botrányba keveredik, a szerződését sokszor azonnal felbontják.”
Arra a kérdésre, hogy erősödik-e a politika marketingeszközzé válása, Tátrai Marcell egyértelműen fogalmaz:
„Ez a trend nemcsak hogy marad, hanem erősödni is fog. Egy országosan ismert ügy közös referenciapontot teremt, amire könnyű kreatív tartalmat építeni.”
Ugyanakkor figyelmeztet: „Ezt a fajta gyors, ironikus reagálást elsősorban a kisebb cégek engedhetik meg maguknak. A kulcs az, hogy a fókusz a humoron vagy a szarkazmuson maradjon. Amint a kommunikáció nyílt politikai állásfoglalássá válik, a reputációs kockázat azonnal megsokszorozódik.”
A marketing és a közélet kapcsolata tehát új szintre lépett. A kérdés már nem az, hogy a cégek reagálnak-e a politikára, hanem az, hogy milyen tudatossággal és milyen kockázati étvággyal teszik ezt.
A jelenség tehát túlmutat az egyes kampányokon: a marketing és a politika közötti határvonal egyre átjárhatóbbá válik. A kérdés nem az, hogy a márkák reagálnak-e a közéletre, hanem az, hogy milyen tudatossággal, milyen arányérzékkel és milyen kockázatvállalással teszik ezt. Aki jól méri fel a közeg hangulatát és saját márkája teherbíró képességét, az nyerhet a gyors reakcióval. Aki viszont eltéveszti a hangnemet vagy túllépi a saját hitelességének határát, annak a rövid távú figyelem ára hosszú távú bizalomvesztés lehet.
