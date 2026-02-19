Amikor a politika marketingeszközzé válik – interjú Tátrai Marcellel

Az elmúlt években egyre látványosabb, hogy globális multinacionális vállalatok nem csupán reagálnak politikai és társadalmi ügyekre, hanem tudatosan be is építik azokat marketing-stratégiájukba. Tátrai Marcell, kommunikációs szakértőt kérdeztünk.

A klasszikus példa a „greenwashing”: olyan cégek, mint a Shell vagy a BP, amelyek működése jelentős környezeti terheléssel jár, mégis fenntartható, zöld arculattal kommunikálnak. Az iparági gyakorlatban előfordul, hogy bizonyos vizuális elemek – például hangsúlyos zöld színvilág vagy fenntarthatósági jelölések – használatát meghatározott, „zöld” tevékenységből származó bevételi arányhoz kötik, miközben a vállalat teljes működésének környezeti hatása ennél jóval összetettebb képet mutat.